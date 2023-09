Šance na přežití se blíží nule. Sedm nejtragičtějších leteckých havárií

Dnešním námětem je sedm největších leteckých katastrof civilních letadel podle počtu obětí na palubě. Ze seznamu jsou vyřazeny sestřely a teroristické útoky.

Ohořelý vrak Boeingu 747 společnosti KLM (srážka dvou letadel na ostrově Tenerife)

1 První letecká katastrofa s více než 500 oběťmi

Srážka dvou letadel na ostrově Tenerife je dodnes největší leteckou katastrofou všech dob a jednou ze dvou, jejichž počet obětí přesahuje hrůzné číslo 500. Důvodem je to, že došlo ke srážce tehdy největších dopravních letadel na světě – Boeingů 747 Jumbo Jet.

Boeing 747 americké společnosti Pan Am, let 1736, i Boeing 747 nizozemské společnosti KLM, let 4805, mířily na letiště Las Palmas. To však bylo kolem 13:15 uzavřeno kvůli teroristickému bombovému útoku. Letadla byla odkloněna na menší letiště Los Rodeos na Tenerife, které však nebylo na odbavení takového množství cestujících vybaveno. Mělo jen jednu vzletovou a přistávací dráhu a jednu pojížděcí, kterou však blokoval další Boeing 747 společnosti Sabena.

583 obětí. Na letišti Los Rodeos na severu ostrova Tenerife narazil 27. března 1977 Boeing 747 společnosti KLM, vzlétající v husté mlze bez povolení ke startu, do projíždějícího stroje Pan Am stejného typu. V prvním stroji nepřežil nikdo z 248 lidí na palubě, ve stroji Pan Am přežilo 61 lidí z 396.

Dalším faktorem, který situaci ovlivnil, byl čas. Posádka letounu KLM potřebovala vzlétnout do 18:00, jinak jí i všem cestujícím hrozilo „přenocování“ v Los Rodeos. Mezitím bylo otevřeno letiště v Las Palmas. Povolení k odletu dostaly i oba B747 společností KLM a Pan Am. Ale vzlétat měly z opačného konce dráhy, kam se musely dostat pojížděním za sebou po vzletové dráze v protisměru. Mezitím letiště zahalila mlha a dohlednost klesla na 800 m, což byl limit.

Piloti letounu Pan Am, kteří pojížděli jako druzí, věděli, že musejí dráhu uvolnit, aby mohl B 747 společnosti KLM vzlétnout. V mlze nemohli najít správnou spojovací dráhu, ale nakonec s jistým zpožděním zahájili odbočovací manévr. Piloti společnosti KLM se obávali, že letiště bude uzavřeno kvůli mlze a bez toho, že by dostali povolení, zahájili vzlet.

Posádky obou letadel se těsně před srážkou viděly. Kapitán pojíždějícího letounu Pan Am zvýšil otáčky motorů, aby zrychlil pojíždění a uvolnil dráhu. Tím pravděpodobně zachránil část cestujících v přední části stroje. Kapitán vzlétající B747 společnosti KLM se pokusil letoun Pan Am „přeskočit“, ale neměl dostatečnou rychlost. Podvozek a motory utrhly hřbet pojíždějícího amerického jumba.

Pohřeb obětí letu KLM 4805 v Amsterdamu

Letoun KLM plný paliva ztratil tah a rychlost. Po asi 150 metrech dopadl na dráhu a explodoval. Zahynulo všech 148 lidí na palubě. Letoun Pan Am byl zdevastován. Z 396 lidí na palubě přežilo 61. Počet obětí dosáhl závratného čísla 583.