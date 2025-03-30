V letošním roce se v České republice konalo několik desítek leteckých dnů a dalších leteckých akcí. Nelze se věnovat všem, ale pojďme se zaměřit na některé letecké zajímavosti, které se v roce 2025 na české obloze nad našimi hlavami objevily. Jako absolutní novinku a top hvězdu roku 2025 v České republice můžeme označit druhoválečný letoun Avro Anson Mk.I. Jedná se o britský letoun, který působil na začátku druhé světové války jako lehký bombardér a později jako cvičný letoun.
Autor: Pavel Barták
Tento historický skvost se v letošním roce stal součástí sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech, kde doplnil sbírku letounů Tiger Moth a Miles Magister. Avro Anson se předvedl pod vedením Richarda Santuse na několika leteckých akcích, mimo jiné v Pardubicích a v Hosíně.
Autor: Pavel Barták
Na řadě leteckých akcí zaujal svým displejem historický letoun C-11, který vychází ze stroje JAK 11 a který provozuje LOM Praha. Foto pochází ze Sletu čs. letadel v Roudnici nad Labem.
Autor: Pavel Barták
Určitě nelze opomenout skupinu čtyř Zlínů Z526 různých verzí (Z526M, Z526F, Zlín 526AFS-V, Z526) s velmi precizní slétaností. Foto pochází ze Sletu čs. letadel v Roudnici nad Labem.
Autor: Pavel Barták
V rámci Dne otevřených dveří v Čáslavi v květnu měla široká veřejnost možnost zhlédnout nové bojové vrtulníky AČR Bell AH-1Z Viper a UH1Y Venom.
Autor: Pavel Barták
SAAB 32 Lansen, který se vyráběl v letech 1953–1960, na Leteckém dni v Čáslavi.
Autor: Pavel Barták
Leteckého dne v Čáslavi se zúčastnila také historická letka Švédského letectva s několika „veterány“ – např. SAAB J-37 Viggen, víceúčelový bojový letoun, který působil ve švédském letectvu v letech 1971–2005.
Autor: Pavel Barták
V květnu v rámci akce Armáda na Náplavce bylo možné vidět pozemní techniku AČR a řadu vrtulníků v akci – mimo jiné Mi-171š a W3A Sokol – včetně seskoků vojáků do Vltavy a práce „žabích“ mužů.
Autor: Pavel Barták
Ještě jeden snímek z květnové akce Armáda na Náplavce
Autor: Aleš Vašíček
Britská akrobatická skupina Red Arrows poctila svojí návštěvou Dny NATO a několik dnů předváděla svoje umění nad hlavami přítomných diváků a fotografů na anglických cvičných letounech BAE HawkT1.
Autor: Pavel Barták
Při přeletu z Lipska do Mošnova, britská akrobatická skupina Red Arrows v Praze uskutečnila slavnostní průlet v září 2025. Průlet byl součástí oslav Dne Vzdušných sil Armády ČR a 80. výročí konce druhé světové války. Skupina letěla nad Vltavou přes Karlův most a vytvořila stopy v národních barvách, a dále pokračovala do Mošnova, kde později vystupovala na Dnech NATO. Praha – mimo letiště
Autor: Pavel Barták
Na Dnech NATO měli diváci také možnost vidět ukázku brazilského letounu Embraer KC-390 Millenium. Jedná se o vojenský dvoumotorový transportní letoun střední velikosti, který je také objednán pro letectvo ČR.
Autor: Pavel Barták
Na dalším záběru z Mošnova je možné vidět vojenský dopravní letoun Airbus A400M Atlas německého letectva. Pozadí na snímku zároveň dokresluje zajímavou atmosféru na letišti a Dnech NATO.
Autor: Pavel Barták
V letošním roce jsme všichni oslavili 80.let od ukončení druhé světové války, k tomuto výročí se pořádala na leteckých dnech v Evropě i u nás řada speciálních ukázek – např. akce parašutistů v dobových uniformách na leteckém dnu v Pardubicích.
Autor: Pavel Barták
Diváci v Mošnově měli také možnost vidět několik průletů strategického bombardéru amerického letectva B-52 Stratofortress, který přiletěl ze základny z Velké Británie.
Autor: Pavel Barták
Partnerským státem Dnů NATO v Mošnově v září v letošním roce bylo letectvo Itálie a díky tomu bylo možné vidět dnes již téměř unikátní letoun AV-8B+ Harrier II italského námořnictva, a to jak na statické ukázce, tak i v rámci letového displeje. Pravděpodobně to byla jedna z posledních možností vidět tento letoun v akci v České republice.
Autor: Pavel Barták
Dalším účastníkem řady leteckých dnů v roce 2025 byl letoun North American AT6 Harvard z letiště Točná, piloti s tímto veteránem předvádějí mistrovskou akrobacii, která vždy zaujme všechny diváky. Foto pochází z Hosína.
Autor: Pavel Barták
Commonwealth CA-13 Boomerang, australský stíhací letoun z druhé světové války, který byl zkonstruován v Austrálii začátkem války v době nedostatku dodávek stíhacích letounů od spojenců. Vycházel z licenčně vyráběného NA-16 (Harvard), a byl vyráběn v letech 1942–1945. Letecký den Plasy.
Autor: Pavel Barták
Tradičním účastníkem řady leteckých dnů v ČR bývají letouny skupiny The Flying Bulls ze Salcburku, z tzv. „Hangaru 7“. V letošním roce se jednalo o vzdušný balet letounů Lockheed P-38 Lightning, North American P-51D Mustang a Chance Vought F4U-4 Corsair na Aviatické pouti v Pardubicích.
Autor: Pavel Barták
V letošním roce oslavilo vojenské letectvo ČR významné výročí – 20 let od zahájení provozu letounů JAS 39 Gripen v České republice – a díky tomu byl jeden gripen k vidění ve speciální barevné jubilejní „livreji“. V tomto případě na Aviatické pouti v Pardubicích.
Autor: Pavel Barták
Letecký den Hosín – „face to face“ – Martin Šonka a jeho Extra s novou čtyřlistou vrtulí
Autor: Pavel Barták
Významnou novinkou na českém nebi v roce 2025 byl stíhací letoun Hawker Hurricane, který se vrátil na české nebe po několika letech. Na letišti v Točné byl představen 28. 4., a stal se opět součástí sbírky Muzea Točná.
Autor: Pavel Barták
Populárním účastníkem leteckých dnů jsou stroje z Centra leteckého výcviku (CLV) Pardubice – v tomto případě cvičný a akrobatický letoun Zlín Z 142C AF a vrtulník Enstrom 480B-G.
Autor: Pavel Barták
Na Aviatické pouti v Pardubicích bylo možné vidět elegantní letoun Zivko EDGE 540 V3, který pilotoval P. Kopfstein, bývalý pilot závodů Red Bull Air Race.
Autor: Pavel Barták
V červnovém prosluněném dni se konala ve Vodochodech akce Aerofest a byl k vidění nový proudový cvičný letoun Aero L-39 Skyfox v doprovodu prototypu Aero L159T2X.
Autor: Pavel Barták
Prototyp L159T2X je dvoumístnou zkušební verzí, která vychází ze známého letounu Aero L159 Alca. Foto pochází z Aerofestu ve Vodochodech.
Autor: Pavel Barták
Ozdobou mnoha airshow byl opět dnes již historický letoun L-29 Delfín, který byl vyráběn v 60. a v 70.letech minulého století a byl vyroben v sérii několika tisíc kusů. Foto pochází z Aerofestu ve Vodochodech.
Autor: Pavel Barták
Další historický letoun jsme také mohli v roce 2025 vidět na několika akcích – ano, stíhací letoun z druhé světové války – P-51D Mustang pilotovaný Miroslavem Sázavským je skutečná lahůdka, která se nikdy neokouká. Foto pochází z Aerofestu ve Vodochodech.
Autor: Pavel Barták
Nesmíme zapomenout na mistra světa v Red Bull Air Race Martina Šonku s jeho Extrou, který poctivě pracoval na mnoha airshow. V tomto případě je zachycen při přípravě na display v Plasích.
Autor: Pavel Barták
Cvičný letoun z počátku druhé světové války Tiger Moth jsme také mohli vidět na několika airshow, jedná se o letouny ze sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech. Foto z Břeclavi
Autor: Pavel Barták
Autor: Pavel Barták
Beech C-45H Expeditor - letoun, který je možné od roku 2016 vidět na české obloze na řadě leteckých dnů, v letošním roce to byla např. Břeclav, Hosín, atd.
Autor: Pavel Barták
Beech C-45H Expeditor - prototyp letounu vzlétl v roce 1937 a vyráběl se 30 let, celkem v počtu cca 8000 kusů.
Autor: Pavel Barták
V letošním roce byl také na leteckém dnu v Břeclavi k vidění JAK 55M, který předváděl trojnásobný mistr ČR v letecké akrobacii Karel Kuthan.
Autor: Pavel Barták
V letošním roce se na českém nebi na leteckých dnech v Plasích a v Břeclavi objevila sympatická akrobatka, rodilá Angličanka, která dlouhodobě žije ve Francii, Melanie Astlesová, a to na osvědčeném akrobatickém stroji Extra 330.
Autor: Pavel Barták
Stálicí na českém nebi je „akrobatická čtyřka z Jaroměře“, Flying Bulls Aerobatics Team na strojích XA-42. Letošní sezonu skupina zahájila v Plasích.
Autor: Pavel Barták
Letošní sezonu skupina Flying Bulls Aerobatics Team zahájila v Plasích.
Autor: Pavel Barták
Letošní rok byl pro letoun Hawker Hurricane symbolický, protože letos to bylo 90 let od vzletu prototypu tohoto letounu a zároveň jsme si připomněli 85 let od Bitvy o Británii, kde byl Hurricane jedním z nejdůležitějších stíhacích letounů RAF.
Autor: Pavel Barták
A v neposlední řadě byl letos na leteckých akcích k vidění letoun Aero L159 Alca, který v letošním roce slaví 25 let provozu v letectvu české armády. Foto pochází z DOD v Čáslavi.
Autor: Pavel Barták
Pokud jde o dopravní letouny, tak těch se v roce 2025 v Ruzyni objevily stovky a mezi nimi řada zajímavých. Zde je zachycen Airbus A380 ve speciální livreji „Blue Expo“ z roku 2021, který přiletěl do Prahy 1. 7. K tomuto dni se datovalo 15. výročí přímého spojení mezi Dubají a Prahou, které zahájil dopravce Emirates 1. 7. 2010.
Autor: Pavel Barták
Na statické ukázce byl divákům představen americký víceúčelový bojový letoun Lockheed Martin F35 Lightning II.
Autor: Pavel Barták
Neměli bychom také zapomenout na projekt „Air Zero G“ v rámci programu Česká cesta do vesmíru, který vyvedl studenty na palubu letounu Airbus A310 a umožnil jim zažít stav bez tíže během parabolických letů. Foto – letiště Ruzyně 30.3.2025.
Autor: Pavel Barták