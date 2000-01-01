Letos se v Česku už tradičně konala řada leteckých dnů a dalších zajímavých show. Můžeme zmínit velké akce jako Den ve vzduchu v Plasích, Aviatickou pouť nebo velký letecký den v Mladé Boleslavi, ale za vzpomínku stojí i ty menší, třeba v Jaroměři či Kuněticích. Připomeňme si letošní sezonu tímto fotografickým výběrem. Na snímku dva historické dvoumístné dvouplošníky CASA 1.131E Jungmann, španělská licenční verze německého Bücker Bü 131, při protiběžném průletu v Plasích.
Autor: Pavel Barták
Letiště v Náměšti nad Oslavou, sídlo 22. základny vrtulníkového letectva, si letos připomíná 70 let od založení. Den otevřených dveří po dvou letech opět přilákal tisíce návštěvníků, a to i přes nepřízeň počasí. Na snímku americký dvoumotorový bitevní vrtulník Bell AH-1Z Viper z výzbroje AČR.
Autor: Pavel Barták
Avia BH-1 (replika). Původní letoun byl prvním motorovým letounem firmy Avia, která vznikla v roce 1919.
Autor: Pavel Barták
Čtyři letouny XtremeAir XA42 skupiny Flying Bulls Aerobatic Team předvedly vzrušující akrobacii přímo na domovské základně týmu. V říjnu se skupina po 26 letech přejmenovala na Red Bull Aerobatic Team.
Autor: Pavel Barták
Den otevřených dveří v Jaroměři se konal jako téměř „rodinný“ letecký den, ale s množstvím zajímavých letových ukázek. Na snímku Boeing-Stearman PT-13D Kaydet
Autor: Pavel Barták
Eurofighter Typhoon taktického křídla Luftwaffe „Bavarian Tigers“, člena asociace NATO Tiger.
Autor: Pavel Barták
Grumman G-164A Ag-Cat, americký jednomotorový zemědělský letoun z 50. let 20. století. Vyrobeno bylo přes 2 700 kusů v mnoha verzích. Jedna z nich slouží k wingwalkingu, tedy akrobacii na křídlech za letu. Na snímku v podání švédské skupiny Scandinavian Airshow Catwalk / Skycats.
Autor: Pavel Barták
Historický cvičný letoun Let C-11, licenční československá verze sovětského Jakovlevu Jak-11, Plasy
Autor: Pavel Barták
Dva lehké vrtulníky Robinson R44 Raven II a Robinson R44 Raven I předvedly v Plasích precizní souhru.
Autor: Pavel Barták
Den ve vzduchu v Plasích patří k oblíbeným akcím na začátku letecké sezony a vždy nabízí pestrý program. Na snímku Martin Šonka s letounem Extra 300SR.
Autor: Pavel Barták
Piaggio P.149D poprvé vzlétl v roce 1953. Je to úspěšný italský cvičný, spojovací a užitkový letoun, který licenčně vyráběla také německá firma Focke-Wulf. Největším uživatelem byla německá armáda, ale letoun používala i řada dalších zemí.
Autor: Pavel Barták
Sun and Fun: slunečné nedělní ráno druhého dne Aviatické pouti v Hradci Králové
Autor: Pavel Barták
Douglas C-47 Skytrain s leteckým a pozemním personálem v dobových uniformách z období druhé světové války.
Autor: Pavel Barták
Slavnostní představení historického letounu Supermarine Spitfire LF Mk.IXe SL633 (JT-10), nového přírůstku sbírky Leteckého muzea Točná, proběhlo 19. října na pražském letišti Točná. Veřejnosti se Spitfire představil následující sobotu 24. října.
Autor: Pavel Barták
Supermarine Spitfire LF Mk.IXe SL633 (JT-10) na letišti Točná v sobotu 24. října.
Autor: Pavel Barták
Dva letouny Stinson AT-19 Reliant: naprosto unikátní setkání a společný let dvou exemplářů tohoto historického letounu právě v Praze-Letňanech.
Autor: Pavel Barták
Veřejnost mohla zhlédnout i další vzácný stroj, britskou stíhačku Hawker Hurricane Mk.IIA P3351. Letoun byl postaven v roce 1940 jako Mk.I a bojoval v bitvě o Francii. Dnes nese barvy 310. československé perutě RAF. Letecké muzeum Točná ho získalo koncem roku 2022 a na Točnou přiletěl v dubnu 2025.
Autor: Pavel Barták
Přistání letounu Hawker Hurricane Mk.IIA v sobotu 24. října. V pozadí je vidět slavnostní atmosféra na letišti Točná.
Autor: Pavel Barták
Let L-200 Morava předvedl na Dni letiště Letňany převoz pošty včetně naložení a vyložení pytlů. Jde o úspěšný dvoumotorový víceúčelový letoun, který poprvé vzlétl v roce 1957. V letech 1957–1964 vzniklo přes 360 kusů a dodnes je oblíbený. S tímto konkrétním exemplářem doletěli v roce 2008 piloti Petr Bold a Richard Santus až k severnímu pólu.
Autor: Pavel Barták
V sobotu 5. září se letiště Praha-Letňany po dvou letech opět otevřelo veřejnosti při tradiční akci Den letiště Letňany. Nešlo „jen“ o klasický letecký den, ale o den plný zábavy pro milovníky letecké i pozemní techniky. Letošní ročník nesl podtitul „Trainer Legends“ (Legendární cvičná letadla) a věnoval se významné kapitole historie letiště, výcviku pilotů. Na snímku North American T-28 Trojan, cvičný letoun amerického letectva a námořnictva z počátku 50. let 20. století, vyrobený v počtu téměř 2 000 kusů.
Autor: Pavel Barták
F-16 SoloTürk tureckého letectva předvedl působivý display.
Autor: Pavel Barták
Ultralehká replika Morane-Saulnier MS.139 při zahájení sezony na Dni otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026.
Autor: Pavel Barták
Let ultralehké repliky stíhacího dvouplošníku Aviatik Berg D.I. - Kunětice 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Ultralehký Nieuport 11 se v roce 2019 stal prvním létajícím letadlem Letky AP. Jde o zmenšeninu originálu v měřítku 80 %, kterou podle plánů prodávaných v USA postavil v roce 2013 Petr Svoboda z Brna.
Autor: Pavel Barták
V září skončil v Centru leteckého výcviku státního podniku LOM Praha v Pardubicích provoz cvičných letounů Aero L-39C Albatros. Poslední let se uskutečnil 2. září z Pardubic do Kbel, kde byl jeden letoun předán do sbírek Vojenského historického ústavu Praha.
Autor: Pavel Barták
Panavia Tornado německé Luftwaffe, víceúčelový bojový letoun starší generace s měnitelnou geometrií křídel. V německém letectvu se postupně vyřazuje a na Dnech NATO letos poprvé létal v dynamické ukázce.
Autor: Pavel Barták
Na letišti Praha-Ruzyně lze celoročně sledovat živý a zajímavý provoz dopravních letadel. Na snímku z ledna 2026 je v pozadí Boeing 787-10 Dreamliner společnosti Etihad Airways se speciálním reklamním polepem s tematikou Warner Bros. Pravý bok letounu zdobí superhrdinové z DC Comics, například Superman, Batman a Wonder Woman.
Autor: Pavel Barták
Airbus A330-300 společnosti Turkish Cargo, duben 2026
Autor: Pavel Barták
Boeing 737-800 norské společnosti Norwegian, duben 2026
Autor: Pavel Barták
Na Dny NATO v Mošnově se po roční přestávce vrátila akrobatická skupina Red Arrows britského královského letectva. Létá na strojích BAE Hawk T1, britských jednomotorových proudových cvičných a lehkých bojových letounech proslulých spolehlivostí. Od roku 1980 jsou základním letounem skupiny.
Autor: Pavel Barták
Precizní akrobacii předvedl mistr republiky Lukáš Pařízek na letounu Extra 330SC.
Autor: Pavel Barták
Chance Vought F4U-5NL Corsair. Tento exemplář byl vyroben v roce 1950 a patří k veteránům korejské války, kde sloužil u amerického námořnictva. Později létal v Argentině a prošel řadou dalších majitelů. Od roku 2023 je součástí Flying Legends v Německu. Corsair byl palubní letoun se sklopnými křídly, poháněný hvězdicovým motorem o výkonu přes 2 400 koní.
Autor: Pavel Barták
CCF Harvard Mk.IV (D-FAME), cvičný letoun z poválečného období. Vyrobila ho v roce 1952 kanadská společnost Canadian Car and Foundry a sloužil v kanadském letectvu. V roce 1968 byl prodán do USA, kde se mimo jiné účastnil závodů Reno Air Races. Později se dostal do Velké Británie a v roce 1997 ho koupil Hans-Joachim Meier. V Německu získal registraci D-FAME a prošel rozsáhlou renovací. Od roku 2022 patří do flotily společnosti Flying Legends. Na leteckém dni se představil jako vzácný historický host.
Autor: Pavel Barták
Další zajímavostí Historical Airshow byl Lim-2, polská licenční verze MiG-15bis, kterou vyráběla firma WSK Mielec.
Autor: Pavel Barták
Na nebi nad Mladou Boleslaví byla k vidění výjimečná sestava čtyř letounů North American P-51D Mustang, amerických dálkových stíhaček z druhé světové války.
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang „Excalibur“ při displayi Miroslava Sázavského. Letoun působí v České republice od roku 2011.
Autor: Pavel Barták
Historical Airshow v Mladé Boleslavi byl další výborný letecký den. Na snímku Spitfire FR Mk.XIVe, průzkumná verze stíhačky s trupovými kamerami a silnějším motorem Rolls-Royce Griffon o výkonu 2 050 koní a s pětilistou vrtulí. Tento stroj byl vyroben v roce 1944, od roku 1945 sloužil u kanadské perutě v Nizozemsku a v roce 1947 přešel k belgickému letectvu, kde jeho vojenská kariéra skončila. Později vystřídal řadu majitelů, byl vystaven ve Victory Air Museum v Illinois v USA a přečkal i havárii. Od roku 2022 patří do sbírky W Air Collection ve Francii.
Autor: Pavel Barták
Jubilejní 10. ročník Leteckého dne v Chebu nabídl řadu skvělých ukázek. Na snímku tým Niebergall se dvěma letouny SIAI-Marchetti SF.260. Otec a syn Niebergallovi představují dvě generace pilotů, které spojují legendární italské letouny SF.260 a profesionální akrobacie.
Autor: Pavel Barták
Aero L-29 Delfín, dnes již historický proudový cvičný letoun. V Aeru Vodochody se v letech 1963–1974 vyrobilo více než 3 500 kusů. Den otevřených dveří Náměšť nad Oslavou
Autor: Pavel Barták
Sikorsky UH-60M Black Hawk, americký dvoumotorový víceúčelový transportní vrtulník slovenského letectva, při dynamické ukázce. Den otevřených dveří Náměšť nad Oslavou
Autor: Pavel Barták