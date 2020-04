Přehlédli čtyřmotorové letadlo. Stačila k tomu záměna jednoho písmene

V září loňského roku se na českém nebi objevila létající astronomická laboratoř SOFIA umístěná na platformě Boeingu 747 NASA. Historie těchto zvláštních létajících laboratoří je málo známou kapitolou letectví, do které patří i příběh letounu Convair 990 zvaného Galileo.



Letecká základna Moffett Field byla v roce 1973 nejen velitelstvím námořního letectva pro oblast Pacifiku, ale své zázemí zde mělo i výzkumné středisko amerického Národního ústavu pro letectví a vesmír NASA, Ames Research Center, ARC, pod jehož hlavičkou zde operovaly nejrozmanitější výzkumné i experimentální stroje. Základna byla vybavena dvěma paralelními dráhovými systémy: 32 L /14 R a 32 R /14 L. VPD 32 R je navíc vybavena i pro přístrojové přiblížení.



Dvanáctého dubna 1973 však byla perfektní dohlednost a na obě dráhy se létalo vizuálně. Řízení letového provozu zde zajišťuje americká armáda, z budovy věže nacházející se po levé straně první třetiny dráhy 32 L. Množství letadel a jejich rozdílné letové charakteristiky učinily z nebe nad základnou velmi rušné místo s velkými nároky jak na posádky letadel, tak na řídící letového provozu. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 12. dubna 1973.

Aktéři

Letoun Lockheed Martin P-3 Orion je čtyřmotorový turbovrtulový protiponorkový a námořní hlídkový letoun vyvinutý pro americké námořnictvo. Stroj P-3 verze C s označením 157332, v. č. 185-5547, byl vyroben v roce 1970 a patřil k hlídkové peruti VP-47.



Velitelem letounu, který odstartoval v půl desáté ráno na cvičnou misi u pobřeží Big Sur, je osmadvacetiletý poručík Stephen Arthur Schwarting. Z celkového náletu 2014 letových hodin má na Orionu odlétanou více jak polovinu. Dále jsou na palubě dva kopiloti, z toho jeden ve výcviku, palubní inženýr, a dva operátoři systémů-pozorovatelé. Po skončení výcviku nad mořem se posádka vrátila nad letiště Moffett Field, kde další hodinu a půl na dráze 32 L nacvičovala vizuální přiblížení s letmým přistáním, tzv. „touch and go“.



Zatímco Orion vytáčí nad letištěm levé okruhy, od jihu se blíží Convair 990 NASA pojmenovaný Galileo. Létající laboratoř Galileo byla postavena na platformě letounu Convair 990-30 A-5 Coronado, v. č. 30-10-01, který byl v listopadu 1960 vůbec prvním vyrobeným strojem. První zálet absolvoval 21. ledna 1961. American Airlines, která odebrala na dvacet těchto neúspěšných strojů, prototyp nikdy nepřevzala. Stroj dále létal u výrobce General Dynamics, divize Convair, jako N5601G až do roku 1964. Tehdy jej pod registrací NASA711 do své flotily zařadila NASA. V červnu 1969 pak proběhla poslední změně registrace na N711NA.



Zajímavostí je, že podobná registrace N5601 (bez písmene G) byla udělena jinému Convairu 990, v. č. 30-33-10. Tento mladší convair provozovala od roku 1963 American Airlines, která jej v roce 1969 prodala Middle East Airlines, MEA. V letech 1970 až 1976 létala tento convair Modern Air Transport, která v roce 1981 stroj vyřadila a trup letounu prodala restauraci v Erie v Coloradu.

Osudového dne se Galileo vracel z dvouhodinové mise nad zálivem Monterey, během které bylo testováno nově zabudované vědecké zařízení pro výzkum mořských savců. Kapitánem letounu byl osmadvacetiletý James P. Riley. Z jedenácti lidí na palubě byli tři členové posádky a sedm vědců a techniků.



Srážka nad dvanáctou jamkou

Na palubě letounu byly citlivé fyzikální i astronomické přístroje. Okna a prostupy, dodatečně umístěné ve stropu hlavní kabiny (ve směru letu na levé straně) umožňovaly pozorování vesmírných objektů. V druhé polovině 60. let se Galileo podílel na řadě zajímavých misí: zatmění Slunce, průlety komet. Naposledy se na přelomu února a března 1973 účastnil společného sovětsko-amerického výzkumu v Beringově moři.

V 14:46 pilot convairu poprvé kontaktoval TWR Moffett, ohlásil polohu jižně základny a požádal o přímé přiblížení k letišti. Dispečer convairu povolil přímé přiblížení na dráhu 32 R s tím, že se má ohlásit sedm mil před letištěm.

V 14:48 kontaktoval TWR Moffett pilot Orionu: „Gear down, request touch and go“, podvozek vytažený, žádám letmé přistání. Dispečer informaci potvrdil a posádku vyzval, aby po „touch and go“ opět pokračovala v levém okruhu dráhy. Několik sekund poté se věži znovu ohlásil pilot convairu, dispečer jen znovu potvrdil, aby pokračoval v přiblížení na pravou dráhu: „Continue for the right side.“

V 14:49 oznámila posádka convairu věži „Gear down and locked“, podvozek vysunut a zajištěn. Dispečer posádce předal informaci o rychlosti a směru větru a pak bez jakéhokoliv vysvětlení ji udělil povolení přistát, avšak na dráze 32 L.



Jihovýchodní pohled na letiště Moffett Field, ICAO kód KNUQ, s paralelními dráhami 32 L a 32 R, před kterými je zachycena část městského golfového areálu Sunnyvale.

Pilot convairu se na náhlou změnu dráhy z pravé na levou nezeptal, avšak do frekvence s poděkováním potvrdil změnu: „32 L, thank you!“ Pak se naposledy ozval pilot orionu: „Touch and go on the left side“. Letmé přistání nalevo. Dispečer bez použití volacího znaku potvrdil vysílání slovem: „Continue“, pokračujte. Od tohoto okamžiku se oba letouny vyskytly na kolizní trajektorii.

Na městském golfovém hřišti Sunnyvale, které leží před prahem obou paralelních ranvejí 32, se za slunného odpoledne pohybovaly desítky hráčů. Většině z nich nestál měnící se zvuk motorů turbovrtulového letadla, vytáčející nad jejich hlavami okruhy, ani za zvednutí hlavy. Ale najednou to bylo jiné.

V 14:50 se na frekvenci TWR ozvalo nesrozumitelné vysílání: „Tower, you got that…,“ věži, dostali…, které přebíjelo jiné, nesrozumitelné vysílání, následované naléhavým hlasem dispečera: „Go around, go around…all aircraft in pattern climb and maintain 1500!“ (Proveďte průlet, všechna letadla v obrazci stoupejte a udržujte výšku 1500 stop!) Bylo však pozdě.

Zbytečná, ale drtivá srážka

Když svědci na golfovém hřišti zaznamenali convair řítící se na záda pomalejšímu orionu, na místo toho, aby se běželi ukrýt, nevěřícně na obě letadla mávali a volali. Pak convair zasadil do vertikálního stabilizátoru a horního opláštění trupu orionu svým příďovým podvozkem smrtelnou ránu. Orion se však sekundu předtím, patrně ve snaze uposlechnout dispečerův příkaz, vzepjal.



O síle nárazu svědčí, že v ústrojí příďového podvozku convairu nalezli části potahu trupu. Oba letouny se do sebe hlučně zapletou a za několik sekund dopadnou na dvanáctou jamku, vzdálenou od prahu dráhy 32 L zhruba půl kilometru. Orion se během pádu z výšky 150 metrů stihne rozlomit a přetočit o 180 stupňů.

Situační nákres letiště Moffett Field v současném stavu

Místo dopadu okamžitě zachvátí plameny a ovládne chaos. Jako zázrakem není žádný z golfistů zraněn. Neštěstí se odehrává necelých 200 metrů od rušné silnice č. 101 Bayshore Freeway, na které zastavují první auta. Jejich řidiči přelézají plot a běží k hořícím troskám. O pomoc se snaží i hráči golfu. Jeden z nich má pocit, že v kokpitu convairu zaznamená pohyby rukou. Okno pilotní kabiny však nejde prorazit ani sekerou, natož golfovou holí, obojí se od něj jen pružně odráží.



Záběry, které náhodně zaznamená kamera jednoho ze svědků, v odpoledním zpravodajství obletí Spojené státy. Kromě letištních hasičů na místo dorazí i jednotka z výcvikového střediska Mountain View Fire Department s hydraulickými nůžkami. Když se prostříhají do kokpitu ležícím na boku, najdou jen bezvládně visící těla členů posádky. Požár sílí, ozývají se výbuchy kyslíkových lahví a palivových nádrží. Záchranáři se musí stáhnout. Šestnáct lidí z obou posádek umírá ve změti trosek. Zásah hasičů však komplikují i snaživci.

Západní pohled na letiště, v popředí hangár č. 1 a platforma Amesova výzkumného střediska, kde je zachycen Convair 990. Při bližším pohledu lze také na fotografii napočítat na dvacet osm strojů P-3 Orion, z toho dvacet sedm na provozních stojánkách a jeden se nachází před prahem dráhy 32 R těsně před dosednutím.

Poddůstojník třetí třídy Bruce Mallibert, člen posádky orionu, je těžce zraněný a v bezvědomí leží mimo trosky utržené zadní části, ze které vypadl. Jeden z golfistů jej najde a v domnění, že je mrtvý, překryje jeho tělo padákem. Mallibert, který jako zázrakem přežije leteckou katastrofu, pak o několik minut později podruhé unikne smrti, když jeho tělo minou po obou stranách kola hasičského speciálu. Malliberta nakonec objeví jeden hasič a v kritickém stavu je převezen do nemocnice.



Vyšetřování

Jako první se vyšetřovatelé amerického námořnictva zajímali o činnost složek řízení letového provozu. Vyslechnou osazenstvo směny TWR MOFFETT a přehrají si záznam frekvence, jako jediného zdroje záznamu korespondence, neboť žádné z letadel nebylo vybaveno záznamníkem hlasů v kokpitu CVR, Cockpit Voice Recorder.

Oběti nehody P-3 C Orion Lt. Stephen A. Schwarting Lt. Lonnie Kerkoff ENS. William B. Stewart CPO James Macdowell PO 1. C William Russey Convair 990 Galileo Herbert V. Crofs James F. Remington James P. Riley Frank J. Brasmer John W. Yusken Philipp L. Wilcox Gaston Faraone Roy Adkins C. A. Robinson E. Forslow B. Sorenson

Je patrné, že letový provoz na základně byl toho dne velmi rušný. Na okruhu dráhy 32 L provádělo výcvik hned několik strojů. Dispečer proto convairu logicky vyčlenil dráhu 32 R, což posádka správně potvrdila. Když o několik minut později dispečer omylem zaměnil pravou dráhu za levou, posádka convairu náhlou změnu nezpochybnila, naopak za ni poděkovala.

Na její obranu je třeba říct, že do hry vstoupila zažitá praxe, se kterou byly srozuměny obě strany, a to jak posádky, tak řídící letového provozu. Hangár NASA se totiž nacházel v západní části letecké základny, po levé straně dráhy 32 L. Zažitou praxí dispečerů bylo nechat letouny NASA přistát právě na tuto dráhu, ze které mohly vyjíždět přímo na odbavovací plochu Amesova výzkumného střediska. Užitečná praxe, která oběma stranám šetřila čas, se nyní stala osudnou.

Skutečnost, že dispečer během živé komunikace ne vždy ověřoval volací znaky letounů, také patřila do mozaiky celé tragédie. Když se v klíčovém okamžiku na frekvenci bez volacího znaku ozvalo: „Are we cleared to land?“ máme povolení přistát, dispečer stejně tak bez upřesnění volacího znaku, vydal povolení k přistání: „Cleared to land 32 left,“ máte povolení přistát na dráhu 32 levá. Z plynulosti korespondenčního toku na frekvenci se mohl domnívat, že dotazovaným letounem je orion.



Dodržování frazeologie je v systému řízení letového provozu základním bezpečnostním prvkem a neověření volacího znaku v tak klíčovém okamžiku byla dozajista fatální chyba. Pusťte si však záznam frekvence TWR newyorského letiště JFK. S přesným dodržováním frazeologie by řídící letového provozu na jednom z nejrušnějších letišť světa odbavili za den polovinu provozu.



Této skutečnosti jsou si vědomi i samotné posádky, které musí akceptovat, že na zopakování vydaného příkazu nedostanou čas. Dispečeři se v takovém provozu zase spoléhají na to, že posádkou nepotvrzený příkaz bude splněn. V boji o čas na frekvenci navíc jedno vysílání snadno přebije druhé. Klíčem, jak této provozní změti čelit, je oboustranná maximální ostražitost.

Dispečer, který convairu vydal jiný příkaz, než si myslel, si svého omylu nebyl vědom. Obyčejná lidská chyba, kdy nevědomky zaměníte slovo, písmeno, nebo číslici. I takovou chybu bylo stále možné zachytit. Na Moffett Field naneštěstí vstoupil do hry další faktor. Mezi vydáním špatného povolení a srážkou uplynula jedna minuta, během které se dispečer do směru přiblížení obou letadel patrně nepodíval. Kdyby měl více času, spíše by si nebezpečného postavení obou letadel všiml a polohy obou strojů si od posádek nechat ověřit.



Výřez VFR mapy se středem nad KNUQ

Piloti convairu byli určitě natolik zaměstnáni pilotáží při změně dráhy, že ve své vizuální pozornosti mohli polevit. Byli si jistí, že změna dráhy z 32 R na 32 L je záležitost, kterou má dispečer na věži pod kontrolou. Jenže vidět neznamená být viděn.

Ale jak mohla posádka orionu přibližující se convair vytěsnit ze zorného pole? Convair přilétal od jihu a k letišti se přibližoval v protáhlém oblouku směrem od slunce, ve kterém jej posádka orionu nemusela bezpečně zaregistrovat. Navíc v okamžiku, kdy byl orion po třetí zatáčce a směřoval kolmo k ose dráhy 32 L, by posádka jen stěží dokázala rozpoznat, že Convair směřuje na stejnou dráhu.



Paralelní dráhový systém na základně v Moffett Field je od sebe vzdálený sotva tři sta metrů. Dost málo a dost blízko pro vznik takové iluze v příhodný okamžik. Kromě toho byly posádky operující na Moffett Field na časté změny dráhy během vizuálního přiblížení zvyklé.



V okamžiku, kdy se orion srovnal do osy dráhy 32 L, nacházel se klesající convair v poloze za ním a nad ním. Výhled z pilotních oken convairu byl v konečné fázi přiblížení omezený zvednutou přídí. Díky tomu se profil pomalejšího čtyřmotorového stroje pilotům convairu mohl plynule držet pod hranou předních pilotních oken. Svoji roli mohlo sehrát i neatraktivní bílo šedivé zbarvení orionu, charakteristické pro US NAVY, které na pozadí okolí letiště nepůsobilo zrovna kontrastně.

A pak, posádky obou strojů letících za vidu důvěřovaly dispečerovi, který by je v nutném případě o známém provozu informoval. Ať už to bylo jakkoliv, v klíčovém okamžiku o sobě posádky vzájemně nevěděly. Invazivní akce, kterou piloti orionu stihli na příkaz dispečera zahájit, aby se vyhnuli srážce (stoupat do výšky 1500 stop), neměla pro intimní blízkost obou strojů šanci na úspěch.



Souvislosti

Za podobných okolností se o pět let později v roce 1978 odehrála srážka letadel nad letištěm v San Diegu. Boeing 727-214 N533PS společnosti PSA, Pacific Southwest Airlines, se při svém příletu k letišti srazil v jeho okrsku s prolétávající Cessnou 172 N7711G.



I když v tomto případě posádka boeingu informaci o cessně před sebou měla a vizuální kontakt s ní potvrdila. Velký rozdíl v rychlostech a ztráta vizuálního kontaktu, o níž členové posádky navíc žoviálně diskutovali, vedla během několika dalších minut k velké tragédii.



I když první důstojník cessnu v posledním okamžiku zahlédl a přitáhl sloupek řízení, vrtulový letoun narazil do slotu náběžné hrany pravého křídla, jeho trosky perforovaly palivovou nádrž a pronikly do motoru č. 3. Boeing ztratil ovladatelnost a zřítil se do obydlené čtvrti. V obou letadlech a na zemi přišlo o život 144 lidí.



Během vyšetřování byla jako zásadní věc odborně posuzována ergonometrie pilotních sedadel a jejich polohování – nastavená výška, vzdálenost od panelu přístrojů, ale i obecné zvyklosti pilotů při jejich nastavení. Svoji roli při ztrátě vizuálního kontaktu sehrálo i rozmístění a tloušťka meziokenních výplní, sloupků, ale i velikost a tvar okenních výplní.



Po nehodě

Srážka letadel na Moffett Field znovu otevřela politickou otázku možného odchodu námořnictva ze základny, která v 50. a 60. letech byla svědkem řady nehod bojových letadel. Letouny typu Orion se však, kromě této nehody, po celou dobu svého působení až do roku 1994, kdy námořnictvo základnu opustilo, ve statistice spolehlivosti a bezpečnosti udržely na vysoké úrovni.



NASA po srážce některé své letecké aktivity přenesla na základnu Edwards do Drydenova leteckého výzkumného střediska, od roku 2014 pojmenovaného Armstrong Flight Research Center (AFRC). Ztrátou Galilea přišla NASA o jedinečnou výzkumnou platformu v hodnotě šesti milionu dolarů. Především to ale byla lidská ztráta. Mnoho programů, ke kterým byl Galileo technicky předurčen, bylo dočasně pozastaveno, nebo nakonec i zrušeno.



NASA však již v roce 1974 získala jiný Convair 990 v. č. 30-10-37, N712NA, který v uctění památky pojmenovala Galileo II. Sloužil až do 17. července 1985, kdy během startu na letišti Riverside-March došlo k explozi pneumatik na pravém podvozku. Trosky opláštění penetrovaly palivovou nádrž a následný intenzivní požár letoun, který stihl na dráze zastavit, zcela zničil. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Americké námořnictvo nakonec Moffett Field opustilo k 1. červenci 1994 a převedlo ji pod Amesovo výzkumné středisko NASA. Některé vojenské jednotky na Moffett Federal Airfield, jak zní současný název letiště, však zůstaly dislokovány. Například je zde umístěno 129. křídlo pátrání a záchrany kalifornské národní gardy, velitelství 7. skupiny psychologických operací. Své zázemí zde má i komerční satelitní výrobce Lockheed Martin Space Systems. V areálu základny také žijí členové původní armádní komunity, ale nachází se zde i tři vysokoškolské kampusy.



Hangár č. 1 byl vybudován v roce 1932 pro druhou největší vzducholoď USS Macon, kterou si se sesterskou USS Akron, pořídilo americké námořnictvo začátkem třicátých let. V roce 1994 získala hangár NASA.

Většímu využití letiště pro nákladní dopravu zabránilo v 90. letech veřejné mínění. Letiště je tak nadále používáno jen vojenskými, vládními a soukromými letouny. Své zázemí zde má od roku 2013 i společnost Google, která postavila nové objekty a v roce 2015 od NASA na 60 let pronajala tisíc akrů půdy, včetně třech unikátních historických hangárů původně určených pro vzducholodě. Letiště v Moffett Field má dnes podstatně menší provoz, než tomu bylo v roce 1973. Z několika set pohybů letadel za den jsou jich sotva dvě desítky.



Těžké pocity

Seržant Mallibert měl štěstí, z letounu vypadl v místech, kde se trup po nárazu rozlomil. Jeho zranění byla na začátku klasifikována k nepřežití. Mallibert utrpěl popáleniny třetího stupně na dvaceti procentech těla, měl řadu vnitřních zranění, zlámané končetiny, otevřenou lebku nevyjímaje. Chyběly mu dva centimetry páteře. Jeho další prognózu viděli lékaři v pouhých hodinách, ale mladý poddůstojník atletické postavy se po měsíci v kómatu probral k novému, i když mnohem obtížnějšímu životu.



Rok po nehodě se jediný přeživší srážky letadel nad Moffett Field setkal s řídícím letového provozu Rayem S. Také on byl po tragické události hospitalizován a ocitl se v psychiatrické péči. I když usiloval o návrat k profesi a armáda mu umožnila podstoupit nový výcvik, ztráta sebedůvěry a okolnosti celého případu způsobily, že znovu již kvalifikován nebyl. Také okolnosti jeho úmrtí v roce 1994 jsou rozporuplné, byť smrt nebyla klasifikována jako sebevražda. Těžko si představit, jaký pocit viny si v sobě nesl.



Tragická srážka letounů NASA a US NAVY nad letištěm Moffett Field je příkladem efektu známého jako „wishfull hearing“. Steven Cushing autor knihy „Fatal Words: Communication Clashes and Aircraft Crashes“ uvádí, že jde o efekt, kdy dotyčný podlehne okolnostem domácího prostředí, se kterým je velmi dobře seznámen – ví, co ho čeká – a díky tomu ubere na ostražitosti.



Je to podobné, jako když se za tmy vracíte autem domů. Víte, že před poslední zatáčkou můžete šlápnout na plyn, protože za ní vás čeká jen rovinka. Na které jste neosvětlený traktor přeci nikdy nepotkali.