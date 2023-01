Letadlu se netočila kola, ale motory je přetlačily. Pokus o start skončil havárií

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Při zavádění proudových letadel se objevovala řada problémů, které souvisely se skokovým nárůstem výkonů nových strojů. Týkalo se to vysoké rychlosti, velkého dostupu a neustálých změn tlaků uvnitř a vně přetlakového trupu. A také se mohlo stát, že motory dokázaly na zmrzlé dráze uvést letadlo do pohybu, aniž by se otáčela kola...