Vezmete na ni plácačku, ale malou robomouchu to nezastaví

Na první pohled vypadá malý robotický létavec velice křehce, ale zdání klame. Jeho tvůrci z University of California-Davis (UC Davis) se chlubí, že zvládne „přežít“ zatížení více než 10 000krát větší hmotností, než je ta jeho.
Je to dáno tím, že konstrukce robota sází na mechanickou jednoduchost a odolnost. Při pohybu využívá elektrostrikci, která spočívá ve změně tvaru nevodivých materiálů vlivem vnějšího elektrického pole. V tomto případě je využit „elektrostriktivní ohybový pohon“, který přímo pohání pružná křídla, aniž by potřeboval převodovku.
Využívá se přitom tzv. aktuátor, který se skládá z vrstev polymeru ohýbajících se, když napětí způsobí roztažení jedné vrstvy. Rychlé zapínání a vypínání napětí vytváří mávavý pohyb potřebný pro vzlet. Robot dosahuje průměrné rychlosti stoupání 40 centimetrů za sekundu.
Jak univerzita popisuje v článku na svém webu, zvládnou se měkká křídla během jedné poloviny každého mávnutí částečně složit a během druhé poloviny se opět rozevřou, čímž vytvářejí rozdíl v odporu vzduchu potřebný k vytvoření vztlaku. Jejich pružná struktura jim také umožňuje deformovat se pod tlakem, aniž by se zlomila.
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Odolný stroj bez tuhých součástí
Právě díky tomu nápadu je tato robomoucha odolnější, než podobně malé a lehké stroje s mávajícími křídly. Ty jsou křehčí, protože ve svých křídlech, převodovkách nebo pohonech využívají tuhé součásti.
Jak je vidět na přiloženém videu, zvládne robot znovu vzlétnout i poté, co byl zasažen plácačkou na mouchy.
Při testech odolnosti byl prototyp nasměrován tak, aby narazil do překážky, nebo ho zatížili hliníkovými bloky o hmotnosti 11 000násobku jeho vlastní hmotnosti.
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Mohou sloužit i jako opylovači
„Roboti tohoto typu dosud existovali pouze v laboratořích, protože jsou tak křehcí,“ uvedl Wenzhong Yan, odborný asistent na UC Davis. „Nyní, díky této velmi odolné vlastnosti, mohou skutečně přežít v reálném prostředí,“ uzavírá. Informace o stroji zveřejnil v časopise Science Robotics.
Současný prototyp získává energii prostřednictvím externích vodičů. Aby byl design použitelný v reálném světě, musely by budoucí verze zahrnovat napájecí a řídicí systémy, stejně jako senzory nebo kamery.
Podobné malé stroje mohou mít řadu různých využití. Když se dokážou orientovat v přírodním prostředí, mohly by jednoho dne sledovat stav oblastí postižených katastrofami, pomáhat při pátracích a záchranných akcích a v koordinovaných rojích opylovat rostliny.