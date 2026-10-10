Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vezmete na ni plácačku, ale malou robomouchu to nezastaví

Autor:
Pružný robot o hmotnosti pouhých 185 miligramů je určen k létání a zvládne odolat také silným nárazům. Je vyroben výhradně z polymerů a inspiroval se u hmyzu. Vypadá to ale, že vydrží mnohem více než on.

Na první pohled vypadá malý robotický létavec velice křehce, ale zdání klame. Jeho tvůrci z University of California-Davis (UC Davis) se chlubí, že zvládne „přežít“ zatížení více než 10 000krát větší hmotností, než je ta jeho.

Je to dáno tím, že konstrukce robota sází na mechanickou jednoduchost a odolnost. Při pohybu využívá elektrostrikci, která spočívá ve změně tvaru nevodivých materiálů vlivem vnějšího elektrického pole. V tomto případě je využit „elektrostriktivní ohybový pohon“, který přímo pohání pružná křídla, aniž by potřeboval převodovku.

Využívá se přitom tzv. aktuátor, který se skládá z vrstev polymeru ohýbajících se, když napětí způsobí roztažení jedné vrstvy. Rychlé zapínání a vypínání napětí vytváří mávavý pohyb potřebný pro vzlet. Robot dosahuje průměrné rychlosti stoupání 40 centimetrů za sekundu.

Jak univerzita popisuje v článku na svém webu, zvládnou se měkká křídla během jedné poloviny každého mávnutí částečně složit a během druhé poloviny se opět rozevřou, čímž vytvářejí rozdíl v odporu vzduchu potřebný k vytvoření vztlaku. Jejich pružná struktura jim také umožňuje deformovat se pod tlakem, aniž by se zlomila.

Český vědec sestrojil hmyzího robota. Mává křidélky jako octomilka

Odolný stroj bez tuhých součástí

Právě díky tomu nápadu je tato robomoucha odolnější, než podobně malé a lehké stroje s mávajícími křídly. Ty jsou křehčí, protože ve svých křídlech, převodovkách nebo pohonech využívají tuhé součásti.

Jak je vidět na přiloženém videu, zvládne robot znovu vzlétnout i poté, co byl zasažen plácačkou na mouchy.

Zásah malého robotického létavce plácačkou na mouchy.

Při testech odolnosti byl prototyp nasměrován tak, aby narazil do překážky, nebo ho zatížili hliníkovými bloky o hmotnosti 11 000násobku jeho vlastní hmotnosti.

Poklady z depozitáře: Postavil si létající kolo jako Jan Tleskač

Mohou sloužit i jako opylovači

„Roboti tohoto typu dosud existovali pouze v laboratořích, protože jsou tak křehcí,“ uvedl Wenzhong Yan, odborný asistent na UC Davis. „Nyní, díky této velmi odolné vlastnosti, mohou skutečně přežít v reálném prostředí,“ uzavírá. Informace o stroji zveřejnil v časopise Science Robotics.

Současný prototyp získává energii prostřednictvím externích vodičů. Aby byl design použitelný v reálném světě, musely by budoucí verze zahrnovat napájecí a řídicí systémy, stejně jako senzory nebo kamery.

Podobné malé stroje mohou mít řadu různých využití. Když se dokážou orientovat v přírodním prostředí, mohly by jednoho dne sledovat stav oblastí postižených katastrofami, pomáhat při pátracích a záchranných akcích a v koordinovaných rojích opylovat rostliny.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Byli jsme v mučírně bobcatů. V Dobříši jsme viděli, co musí bagr vydržet

Specifikační laboratoř Inovačního centra Doosan Bobcat Dobříš

Kdo si nepřizná, že ho jako dítě chtěl řídit, ten po tom touží dodnes. Kompaktní „bagřík“, kterému se napříč značkami vžil název bobcat – či možná spíše bobík – je ikonou svého druhu. A co víc,...

Slavné prvorepublikové Mikádo bylo technickým skvostem a králem ČSD

Parní lokomotiva Mikádo

Za nejslavnější lokomotivu československé konstrukce z let meziválečných můžeme zajisté považovat rychlíkové Mikádo. Při jeho zrodu se sice objevil problém s hmotností, ale ani takováto lapálie...

Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

Roboti skončili v roztaveném kovu. Figure zničila starou generaci humanoidů v...

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...

KVÍZ: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv

Soutěž
Elektrická lokomotiva Škoda typ 12E

Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na...

Kam zmizela část prastarého kontinentu? Vědci si myslí, že ji našli

Ilustrace superkontinentu Gondwana

Pamatujete si ještě ze školy, jak se vyvíjela pevnina na naší planetě? Možná si ještě vzpomenete, že před zhruba 300 miliony lety tu byla velká Pangea, což byl superkontinent, který se následně...

Vezmete na ni plácačku, ale malou robomouchu to nezastaví

Malý pružný létající robot může v budoucnu třeba sloužit i jako opylovač.

Pružný robot o hmotnosti pouhých 185 miligramů je určen k létání a zvládne odolat také silným nárazům. Je vyroben výhradně z polymerů a inspiroval se u hmyzu. Vypadá to ale, že vydrží mnohem více než...

10. října 2026

Vyprošťování v Praze zaměstnalo tři hasičské tanky. Co tyto stroje dokážou?

t72

Na vyproštění kamionu s vrtnou soupravou v Praze potřebovali hasiči nakonec dva vyprošťovací tanky. Kromě dvou strojů Hasičského záchranného sboru Správy železnic musel na pomoc dorazit i třetí tank...

9. října 2026  14:30

Svět řeší phishing přes QR kódy. Čechy nejvíc stojí falešný bankéř

Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na složité prolomení zabezpečení počítače či bankovnictví. Místo toho vytvoří situaci, ve které potřebný krok udělají oběti samy.

Stačí zvednout telefonát z neznámého čísla, naskenovat QR kód na parkovacím automatu nebo kliknout na zdánlivě nevinné tlačítko – nejsem robot. Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na...

9. října 2026

Nové AirPods 5 jsou unikátní sluchátka. Jedni budou nadšení, druhé budou štvát

Premium
Apple AirPods 5

Apple AirPods 5 jsou poměrně unikátní kombinací: jsou to pecky volně ležící na kraji zvukovodu a zároveň sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku. Míří na specifické zákazníky, kteří si musejí...

9. října 2026

KVÍZ: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv

Soutěž
Elektrická lokomotiva Škoda typ 12E

Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na...

vydáno 9. října 2026

Jak si právě teď vybrat nejlepší a nejlevnější webhosting na českém trhu?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Hledáte kvalitní, ale také levný webhosting? Pak čtěte dál. Dáme vám několik tipů, jak najít poskytovatele webhostingu na českém trhu, který je kvalitní, možná dokonce nejlepší, a zároveň také levný.

8. října 2026

Trendy vyhledávání za 20 let. Vzpomínáte na Bartošovou či fidget spinner?

Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto...

Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto výročím zveřejnila vyhledávací trendy za uplynulé roky a nechala je zpracovat od známého písničkáře Pokáče.

8. října 2026  9:34

Čistá energie přímo ze Slunce. Tento materiál by mohl změnit výrobu vodíku

Premium
ilustrační snímek

Využít energii ze Slunce zkouší lidé různými způsoby. Technologie asi nejznámějšího využití pomocí solárních panelů již naráží na technologické limity, a tak se vědci poohlížejí po dalších způsobech....

8. října 2026

Hraní na PC bez Windows: ušetřili jsme 5 tisíc a získali lepší výkon

Bazzite vs. Windows

Stále častěji si můžete i hotový počítač nebo notebook koupit bez operačního systému. Potřeba platit za licenci Windows se totiž z mnoha důvodů snižuje. Jednou z oblastí kde Windows platily za...

8. října 2026

Chemičtí nobelisté za rok 2026 zkoumali zrcadlové obrazy molekul života

Laureáti Nobelovy ceny za chemii v roce 2026

Nobelovu cenu za chemii získali Francouz Henri B. Kagan a Japonec Kensō Soai. Zkoumali vznik směsí, které obsahují jen jednu ze dvou verzí určité molekuly. Liší se od sebe jako zrcadlové obrazy...

7. října 2026  10:45,  aktualizováno  14:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Superúplňky 2026–2027: kdy budou, proč přichází v sériích a který bude největší

ilustrační snímek

V roce 2026 čekají Česko ještě dva superúplňky. Ten nejvýraznější připadne v prosinci na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2018. Další dva superúplňky budou...

7. října 2026  13:36

OpenAI zavádí „vodoznak“ i do textů. Podvádět tak bude těžší

Ověření, že je obrázek vygenerován umělou inteligencí prostřednictvím nástroje...

Společnost OpenAI oznámila, že bude postupně zavádět vodoznaky do textů vytvořených prostřednictvím ChatGPT a Codexu. Vyhoví tak požadavkům Evropské unie na jasné označení generovaného obsahu.

7. října 2026  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.