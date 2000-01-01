náhledy
První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla během své 51leté služby svědkem mnoha událostí i součástí natáčení filmů jako Top Gun nebo Hon na ponorku.
Autor: Profimedia.cz
Bezpečná likvidace tak velké lodi není žádná legrace. Námořnictvo podle Amerického námořního institutu zvažovalo několik variant rozebrání letadlové lodi, jejich cena a termín se měnily. Ve hře bylo i ponechání lodi bez její likvidace, ale tato cesta nebyla vybrána především kvůli jadernému pohonu. Na tomto snímku je USS Enterprise třetí zleva.
Autor: Profimedia.cz
Rozhodovalo se tak mezi delší a dražší variantou, která měla trvat 15 let a stála by 1 102 až 1 358 miliardami dolarů a kratší, kde se počítalo s likvidací v délce pěti let a cenou 554 až 696 milionů dolarů. Druhá zmíněná varianta sešrotování první letadlové lodi USA s jaderným pohonem také byla vybrána. Kvůli odvolání konkurence se americkému námořnictvu podařilo snížit cenu za kompletní demontáž, recyklaci a likvidaci známé pod přezdívkou „Big E“ až na 418,5 milionu dolarů, tedy asi 8,872 miliardy korun. Část recyklované ocele má přitom skončit v novém plavidle stejného jména.
Autor: Profimedia.cz
Zakázku získala sdružení společností pod názvem NorthStar Maritime Dismantlement Services. Práce, jejichž dokončení je naplánováno na září 2030, se budou provádět v alabamském městě Mobile.
Autor: Profimedia.cz
Na první zkušební plavbu se letadlová loď USS Enterprise s trupovým číslem CVN 65 vydala 29. října 1961. Následně byla 25. listopadu 1961 jako první atomová letadlová loď zařazena do atlantické flotily USA jako její vlajková loď.
Autor: Profimedia.cz
Na oceán se v rámci operační služby Enterprise vydala 12. ledna 1962. Jedním z cílů plavby byly úkoly spojené s podporou přistávacího manévru první americké kosmické orbitální lodi Mercury-Atlas 6 s astronautem J. H. Glennem na palubě.
Autor: Reuters
O půl roku později se připojila k plavidlům určeným k zablokování námořní dopravy na Kubu během karibské raketové krize.
Autor: www.navy.mil
Velitelský ostrov byl při modernizaci USS Enterprise (1979–1982) přestavěn podle vzoru třídy Kitty Hawk.
Autor: www.navy.mil
Na konce července 1964 se pak loď vydala na částečně propagační cestu kolem světa, kterou dokončila na začátku října téhož roku.
Autor: Profimedia.cz
Délka plavidla je 342 metrů včetně letové paluby, šířka činí 78 metrů. Největší výtlak je uváděn jako 94 800 tun.
Autor: Jiří Macoun
Pohon plavidla zabezpečuje 8 jaderných reaktorů Westinghouse A2W, které vyrábějí páru pro čtyři turbíny pohánějící čtyři lodní šrouby, jež jsou schopné dát lodi nejvyšší rychlost 33,6 uzlu (62,2 km/h).
Autor: Profimedia.cz
První americká letadlová loď s jaderným pohonem USS Enterprise (CVN 65) na fotografii pořízené během operace Enduring Freedom (Trvalá svoboda) v roce 2001. Snímek zachycuje letecký provoz na palubě letadlové lodi během jejího nasazení.
Autor: Profimedia.cz
Američtí námořníci „stojí u zábradlí“, zatímco letadlová loď USS Enterprise (CVN 65) připlouvá 4. listopadu 2012 do námořní základny Norfolk ve Virginii. Návrat lodi Enterprise do Norfolku byl jejím 25. a posledním návratem domů během jejích 51 let vynikající služby. Loď Enterprise byla vyřazena z provozu 1. prosince.
Autor: Profimedia.cz
Operátoři radarů Enterprise
Autor: www.navy.mil
Pohled do nejdůležitějšího pracoviště letadlové lodi za boje vůbec. Radary jsou sice dobré oči, ale mozkovým centrem plavidla je středisko přehledu vzdušné situace.
Autor: US Navy
Paluba letadlové lodě je jedno z nejnebezpečnějších míst na planetě. Posádka se pohybuje v těsné blízkosti startujících letadel.
Autor: www.navy.mil
Start F/A18. Během historie přistálo na palubě Enterprise více než 400 tisíc strojů.
Autor: www.navy.mil
Přistání E-2C Hawkey na palubě USS Enterprise
Autor: www.navy.mil
Oslavy padesáti let služby Enterpse
Autor: www.navy.mil
F/A-18F Super Hornet opouští palubu Enterprise.
Autor: www.navy.mil
F/A-18E Super Hornet – start pomocí příďového parního katapultu
Autor: www.navy.mil
F/A-18C Hornet přistává na Enterprise.
Autor: www.navy.mil
Aktivní námořníci 1. prosince 2012 nastoupili do dlouhých řad a vzdali hold odcházející legendě. Nejen oni museli zamáčknout při pohledu na kolosální loď slzu, zavzpomínat na doby dávno minulé přišli i zocelení váleční veteráni.
Autor: Reuters
George Mallory sloužil na USS Enterprise v letech 1961–1963. Jako jeden z mála na sobě nedal při slavnostním rozloučení znát žádné emoce, jen tiše vzpomínal.
Autor: Reuters
Ronnie Jarrett vzdal hold legendě válečné techniky stylově, na rozloučení přišel oblečen v klasické bundě, kterou nosili členové posádky USS Enterprise.
Autor: AP
Admirál Jonathan W. Greenert při ceremoniálu nešetřil slovy chvály na adresu gigantické letadlové lodi...
Autor: Reuters
Kýl letadlové lodi byl založen 4. února 1958 v loděnicích Newport News Shipbuilding v Norfolku. Za 19 měsíců byla Enterprise slavnostně pokřtěna.
Autor: Reuters
Během 51 let ve službě se letadlová loď USS Enterprise účastnila pětadvaceti bojových plaveb. Z poslední mise v Afghánistánu se vrátila 8. listopadu 2012. Během osm měsíců trvajícího nasazení se z její paluby uskutečnilo přes 2 200 vzletů letadel a vrtulníků, včetně těch bojových na podporu pozemních sil NATO.
Autor: Reuters
Loď Enterprise v roce 1990
Autor: US Navy
Zřejmě nejslavnější fotografie letadlové lodi Enterprise s křižníkem Long Beach (uprostřed) a torpédoborcem Bainbridge (CGN-25). Všechna tři plavidla byla poháněna jaderným pohonem a v okamžiku pořízení snímku (31. 7. 1964) vyrážela na plavbu kolem téměř celého světa bez doplnění paliva.
Autor: US Navy
Prezident Spojených států na můstku Enterprise při manévrech v dubnu 1962
Autor: US Navy
K velké nehodě došlo 14. ledna 1969 během nácviku leteckých operací s ostrou municí, kdy spaliny startujícího letounu způsobily řetězec událostí, který vedl k explozi několika leteckých pum a následnému požáru, který se naštěstí podařilo dostat pod kontrolu.
Autor: US Navy
Požár CVN – 65 zachycený z doprovodné lodi krátce po jeho vypuknutí. Za povšimnutí stojí proud leteckého paliva stékajícího z paluby na vodní hladinu, kde dále plane.
Autor: US Navy
Místem klidu, rozjímání a duchovní útěchy na rušné válečné lodi byla lodní kaple.
Autor: US Navy
Vzhled ostrova letadlové lodě v roce 1990. Plavidlo kotví v přístavu.
Autor: US Navy
Pohled do podpalubního hangáru. Uprostřed letoun F-18 Hornet
Autor: US Navy
Letadlová loď USS Enterprise (CVN 65), raketový křižník USS Vicksburg (CG 69) a rychlá bojová podpůrná loď USNS Supply (T-AOE 6) patřící pod Velitelství vojenské námořní přepravy (Military Sealift Command) se účastní doplňování zásob na moři v dubnu 2012.
Autor: Profimedia.cz