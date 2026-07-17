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První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy

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  16:30
Sešrotování Enterprise, kterou proslavil Tom Cruise, bude stát třetinu toho, co... Letadlové lodě USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), USS George H.W. Bush (CVN... Letadlová loď USS Enterprise (CVN 65) Letadlová loď USS Enterprise (CVN 65) Letadlová loď USS Enterprise (CVN 65) I velcí bojovníci musejí dříve nebo později odejít do zaslouženého důchodu. Po... Enterprise, nejstarší letadlová loď USA s jaderným pohonem Velitelský ostrov byl při modernizaci USS Enterprise (1979–1982) přestavěn... Letadlová loď USS Enterprise (CVN 65) Enterprise na moři v roce 2003. Rezavé šmouhy na trupu plavidla naznačují, proč... Letadlová loď USS Enterprise (CVN 65) kotví v Pearl Harboru spolu s dalšími... První americká letadlová loď s jaderným pohonem USS Enterprise (CVN 65) na...
První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla během své 51leté služby svědkem mnoha událostí i součástí natáčení filmů jako Top Gun nebo Hon na ponorku.

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