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Lesk a bída socialistického Rumunska aneb co viděli a neviděli klienti Čedoku
Rumunsko v době komunistického režimu, kdy mu po větší část této éry tvrdě vládl diktátor Ceaușescu, prošlo jistou industrializací zaměřenou především na výstavbu těžkého průmyslu. Ovšem prostý...
Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy
První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla...
KVÍZ: Poznáte běžné vynálezy, jejichž vývoj ovlivnily války a vesmírné mise?
Bezdotykový teploměr, paměťová pěna, mikrovlnná trouba nebo vteřinové lepidlo. Mnoho věcí, které dnes běžně používáme, vzniklo nebo se dále vyvinulo díky vesmírnému či vojenskému výzkumu. Zjistěte,...
Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando
Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.
Před 100 lety se v Jeně otevřelo první moderní planetárium s umělou oblohou
Před sto lety se v německé Jeně otevřelo první planetárium s projekcí hvězdné oblohy na vnitřní stranu kupole. Novinka, která spojila technickou vynalézavost s popularizací astronomie, se stala...
Olétaný bombardér B-17G ze skupiny, která bojovala nad Krušnohořím
Model bombardéru B-17G vznikl podle historické fotografie a nese výmluvnou patinu bojů i zajímavý příběh. Obojí nám v naší soutěži představí modelář Jaroslav Král:
Výborná televize za skvělou cenu se nucené reklamě nevyhnula
Televizor s výborným obrazem, velmi dobrým zvukem a rychlým systémem lze dnes koupit za „větší polovinu“ jedné průměrné čisté výplaty. Skvělým příkladem je model z nové osmé řady televizorů Hisense.
Zatmění Slunce 1999 v Česku: unikátní snímky a v čem překvapí letošek 2026
V srpnu 1999 nad Evropou prošlo zatmění Slunce. To úplné se však Česku doslova o fous vyhnulo, přesto patřilo k těm nejsilnějším. Na pozorování neobvyklého úkazu se lidé vzorně vybavili brýlemi, ale...
První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy
První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla...
Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
Mezihvězdný oblak vzdálený od Země 26 745 světelných let chutná po malinách
Molekulární mračno poblíž středu naší Galaxie obsahuje složitý cukr erythrulózu. Mohlo by to pomoci vyřešit záhadu vzniku života. Cukry jsou pro něj totiž velice důležité. Jejich původ je ale záhada.
230 lidí zemřelo 12 minut po startu. Pravdu o letu TWA 800 hledali roky
Přesně před třiceti lety jen pár kilometrů od pobřeží USA náhle explodoval Boeing 747 letící z New Yorku do Paříže. Výbuch a následný pád do vod Atlantského oceánu, které vyústily ve třetí nejhorší...
Na výplet letounu by se hodil cvičený pavouk. Terapeutický Albatros D.V
V letošním ročníků naší letní modelářské soutěže představujeme první model letounu z první světové války – známého Albatrosu D.V. Pokud vás od stavby podobných letounů také odrazuje práce s výpletem,...
Model legendární F-15ky chtěl občas hodit proti zdi, ale trpělivost se vyplatila
Modelář Tomáš Franc představí v naší soutěži svůj model letounu F-15 s náročnými dekály, která si vyžádaly veškeré zbytky trpělivosti.
Prodej apartmánu (studio) s dispozicí 1+1 Boa Vista, Kapverdy
Sal Rel, Kapverdy
2 140 000 Kč
Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando
Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.
Kimova zombie fregata předvedla absurdní množství kulometů. Má svoji logiku
Severokorejské námořnictvo ukázalo svému vůdci válečnou loď Kang Kon. Je to ta, která se na jaře 2025 převrátila v loděnici. Teď vstala z mrtvých. Měla být už skoro připravená k zařazení do služby....