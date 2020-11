Víte, jak funguje palivový článek? V letadle jej budete mít „pod zadkem“

Jednoznačným lídrem na poli čistých technologií se dnes zdá být Evropa. To však neznamená, že v Americe nebo i jinde nejsou výzkum, vývoj či potřebné možnosti, jak se posunout dopředu, co se týká zmírnění dopadů produktů lidské činnosti na životní prostředí. Ale v Evropě je navíc ještě přítomná politická vůle, která nejenom jasně formuluje cíle, ale zároveň stanovuje pravidla a nabízí potřebnou podporu. Bez ní to rozhodně nepůjde.