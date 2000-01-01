náhledy
Americký start-upový výrobce letadel Otto Aerospace přišel s novým konceptem soukromého tryskového letadla Phantom 3500, který se od konkurenčních strojů liší jedním důležitým prvkem – nemá okna. Místo nich mohou pasažéři sledovat displeje.
Představený koncept má podle výrobce dosahovat transsonických rychlostí při snížené spotřebě paliva, čímž by výrazně snížil provozní náklady a emise.
Trik má spočívat v designu stroje vyrobeného z kompozitních materiálů, který i díky absenci oken zlepšuje aerodynamické vlastnosti – pomocí hladkého vnějšího povrchu, který usnadňuje laminární proudění vzduchu a snižuje turbulence nad křídly, draky a ocasními plochami.
V kombinaci s eliptický průřezem, který se liší od běžného „rourovitého“ profilu, se tak 8,5tunový stroj této velikosti může pochlubit pohonem Williams FJ44, který je úspornější o desítky procent a menší než u srovnatelně velkých letadel.
Absence oken v kabině však neznamená, že v letounu bude až devět cestujících uvězněno jako v ponorce. Místo výhledu z okna totiž budou moct sledovat obrazovky umístěné podél stěn.
Na obrazovkách uvnitř letadla Phantom 3500 pak budou moct v reálném čase sledovat okolí letadla nebo si podle vlastního výběru zobrazit různá prostředí.
Stroj již zaujal minimálně jednu leteckou společnost. Podle firmy bude prvním zákazníkem provozujícím flotilu Phantomů 3500 provozovatel business jetů Flexjet.
Testovací provoz nutný pro certifikaci stroje přitom začne probíhat teprve v roce 2027. První dodávky jsou plánovány na konec roku 2030.
Firma není první, kdo s takovým nápadem přišel. Už v roce 2018 ukazovaly aerolinky Emirates falešná okna první třídy u letounu Boeing.
Studie inovativního osvětlení kabiny boeingu. Na strop se má promítat obloha, v noci hvězdná.
Strop kabiny cestujících pokrývá projekce hvězdné oblohy, na zaoblených obrazovkách se promítají informace o letu i filmy. Posuvné dveře mezi jednotlivými třídami jsou automatické a sahají od podlahy ke stropu. Cílem všech světelných inovací je projasnění a celkové zpříjemnění stísněného prostoru v kabině letadla.
Na velkoplošné obrazovce se mají zobrazovat snímky přírodních krás země, do níž se letí.
Opačný koncept, tedy maximálné průhledné letado, ukazovala vizualizace společnosti Airbus z roku 2011.
Je to představa airbusu o létání v roce 2050
Letadlo budoucnosti podle návrhu společnosti Airbus by mohlo být postaveno na základě bionické struktury, která napodobí stavbu kostí ptáků. Využije zejména vlastnosti, že kosti ptáků jsou lehké a zároveň pneumatické. Zjednodušeně řečeno, u trupu letadla se flexibilně využije pevnost v místech, kde je to třeba. Zmenší se tak hmotnost letadla a ušetří palivo.
Nikdo na palubě by se už neměl cítit jako v nějakém tmavém tunelu, místo toho si může vychutnat panoramatické výhledy na oblohu i na scenérie kolem.
Z letadel by měly úplně zmizet cestovní třídy - první, byznys i ekonomická. Nahradí je speciální zóny, nabízející zábavu, odpočinek či prostor pro práci. Pokud se pasažéři chtějí bavit a komunikovat, mohou si vybrat tzv. interaktivní zónu s barem a elektronickými hrami. Ti, kteří preferují klid a relaxaci, zvolí tzv. vitalizační zónu. Technicky zaměření cestující ocení tzv. sekci chytrých technologií.
Tato by si cestující mohl vychutnat virtuální golf v interaktivní zóně
Kabinu tohoto konceptu airbusu má pokrývat zvláštní biopolymerická membrána, pomocí níž se bude regulovat teplota, vlhkost i množství přirozeného světla.
