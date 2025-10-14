Letecká společnost připravuje tryskáč bez oken. Je jasné, co je nahradí

Autor:
Americký start-upový výrobce letadel Otto Aerospace přišel s novým konceptem soukromého tryskového letadla Phantom 3500, který se od konkurenčních strojů liší jedním důležitým prvkem – nemá okna. Místo nich mohou pasažéři sledovat displeje.
Americký start-upový výrobce letadel Otto Aerospace přišel s novým konceptem... Představený koncept má podle výrobce dosahovat transsonických rychlostí při... Trik má spočívat v designu stroje vyrobeného z kompozitních materiálů, který i... V kombinaci s eliptický průřezem, který se liší od běžného „rourovitého“... Absence oken v kabině však neznamená, že v letounu bude až devět cestujících... Na obrazovkách uvnitř letadla Phantom 3500 pak budou moct v reálném čase... Stroj již zaujal minimálně jednu leteckou společnost. Podle firmy bude prvním... Testovací provoz nutný pro certifikaci stroje přitom začne probíhat teprve v... Návrh interiéru letadla nové generace podle Boeingu - strop kabiny cestujících... Studie inovativního osvětlení kabiny boeingu. Na strop se má promítat obloha, v... Cílem všech světelných inovací je projasnění a celkové zpříjemnění stísněného... Na velkoplošné obrazovce se mají zobrazovat snímky přírodních krás země, do níž...

