Jedna z nejhorších nehod, která byla následkem únosu letadla, začala 23. listopadu 1996 poměrně nenápadně. Z letiště Bole na jižním okraji Addis Abeby v Etiopii odletěl v ranních hodinách Boeing 767-260ER domácí vlajkové společnosti Ethiopian Airlines.
Data o havárii
Datum: 23. listopadu 1996
Na transkontinentálním letu číslo 961 mířil na letiště Port Bouët nedaleko Abidžanu, největšího města Pobřeží slonoviny na západě Afriky. Cestou měl absolvovat tři mezipřistání – to první na letišti Joma Kenyatty na předměstí keňského Nairobi.
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Oba vzdušné přístavy dělila vzdálenost necelých dvanácti set kilometrů, kterou měl devět let starý letoun urazit zhruba za dvě hodiny. Když však téměř plně obsazený Boeing v 11:09 místního času odstartoval, neměl ještě nikdo z cestujících tušení, k čemu se na palubě schyluje.
Mezi 163 cestujícími, o něž se během celé cesty měla starat devítičlenná posádka, seděla i trojice mužů, která měla s osudem stroje zcela jiné záměry.
Bomba v plném letadle
Letoun, provázený klidným a slunečným počasím, se pod vedením zkušené dvojice pilotů krátce po startu stočil jižním směrem. Zamířil k hlavnímu městu Keni a podle pokynů stoupal do určené výšky 39 tisíc stop (přibližně 11 900 metrů) nad mořem.
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Přibližně dvacet minut po startu, kdy už se letadlo nacházelo v cestovní hladině, si pasažéři všimli trojice mladých mužů, utíkajících chodbičkou Boeingu dopředu. „Všichni zůstaňte sedět, mám bombu,“ křičel jeden z nich, čímž dal jasně najevo záměry viditelně nervózní a podnapilé trojice.
Proběhli kolem zaskočené posádky a vtrhli do nezabezpečeného kokpitu, vyzbrojení ukořistěným hasičským přístrojem. Pohotovostní sekerou, sebranou z bezpečnostní přihrádky, napadli kopilota a donutili jej k útěku. V pilotní kabině zůstal s ozbrojenou trojicí kapitán sám.
Přesměrování do Austrálie
Skrze interkom cestujícím francouzsky a také lámanou angličtinou oznámili, že jsou odpůrci tehdejší etiopské vlády, kteří se teprve nedávno dostali z vězení. Doplnili, že letoun otáčejí do Austrálie, kde chtějí žádat o politický azyl.
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Z jejich chování byla zřejmá znalost konkrétního modelu letadla. Věděli, že přidané nádrže stroji propůjčují delší dolet, který měl pohodlně stačit k dosažení Austrálie, vzdálené přibližně devět tisíc kilometrů.
Šedý bod znázorňuje startovní letiště v etiopské Addis Abebě, červený letiště v keňském Nairobi a modrý Mombasu. Tisíce kilometrů vzdálená Austrálie v pravé části mapy ilustruje nereálnost požadavku únosců.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Jejich naděje na dosažení pobřeží nejmenšího kontinentu však záhy zhatil kapitán. Oznámil, že množství paliva na takovou cestu zdaleka nestačí. Stroj podle jeho slov mohl doletět maximálně do keňské Mombasy, kde navrhl přistát a palivo doplnit – start s menším množstvím paliva a jeho doplňování během mezipřistání je běžnou praxí aerolinek šetřící peníze.
Nedostatek paliva únosce nezajímal
Tehdy už ale vyšla najevo naprostá iracionalita únosců, kteří kapitánovy opakované požadavky na doplnění paliva křikem a následně i fyzickými útoky několikrát rezolutně odmítli. Trvali na pokračování v cestě, na kterou nemohly nedostatečné zásoby leteckého petroleje v žádném případě stačit.
Únosce se k souhlasu s přistáním a dotankováním v Mombase pokoušeli přes rádio přimět i dispečeři letového provozu, ale ani oni nebyli úspěšní. Trojice naopak oznámila, že nehodlá nijak vyjednávat a donutila kapitána rádio vypnout a pokračovat v letu.
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Po průletu nad pobřežní Mombasou a mírnou změnou kurzu směrem ke Komorským ostrovům se jeden z trojice usadil na místě kopilota a začal všelijak zasahovat do řízení. Kapitánovi nařídil udržovat výšku a směr, přesto se podle pozdější výpovědi pokoušel náhodně hýbat s křidélky či zapínat obraceče tahu.
Ztráta prvního motoru
Kapitán v méně střežených chvílích několikrát promluvil k letovým dispečerům, aby je informoval o situaci, stejně jako přímo k cestujícím. Ty zároveň pokaždé vyzval k akci a odporu vůči únoscům – ale neúspěšně.
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Nedostatek paliva se projevil krátce po přiblížení k ostrovům v Indickém oceánu. Pilot, který se letoun pokoušel držet v blízkosti letiště prince Saida Ibrahima na západě ostrova, znovu žádal o umožnění přistání.
Trojice jej však naposledy odmítla a zopakovala mu příkaz udržovat výšku. O několik minut později, přesně ve 14:41, došlo palivo pravému motoru. Ztráta tahu pilota přinutila začít snižovat výšku, aby kompenzoval klesající rychlost.
Přistání na vodu
Ze záznamů zvuku z kokpitu plyne, že jeden z trojice útočníků kvůli klesání v rozčílení začal sám zasahovat do řízení. Nevhodné zásahy naopak přispěly k dalšímu poklesu. Krátce poté, co kapitán opět získal vládu nad strojem, vysadil i zbývající levý motor a stroj začal padat.
V této chvíli už bylo jasné, že pilot se bude muset v zoufalství pokusit o nouzové přistání na hladině Indického oceánu – což se širokotrupým letounem nikdo před ním nikdy nezkusil. S ovládáním obtížně řiditelného stroje mu pomohl kopilot, kterému se proti panikařícím únoscům podařilo protlačit zpět do kabiny.
Pilot přistál jen několik set metrů od severního pobřeží ostrova Ngazidja, největšího a nejsevernějšího ze tří ostrovů federativní republiky Komorský svaz – tehdy pojmenované Federativní islámská republika Komory.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Ve výšce necelých padesáti metrů nad hladinou letěl Boeing rychlostí téměř čtyři sta kilometrů v hodině. Posádka, která musela stále vzdorovat útokům trojice únosců, se pokusila srovnat letoun tak, aby letěl podél vln. V náklonu však zavadil levým křídlem o hladinu oceánu a následně dopadl přímo do vody.
Zbytečné ztráty
Přistání nedopadlo podle představ, neboť levý motor v mělké vodě vzápětí zavadil o útes. Náraz do skály převrátil celý stroj na záda, během čehož se trup rozpadl na čtyři části. Rychlostí danou při dopadu se trosky valily po vodní hladině dál a zastavily se až po téměř pěti stech metrech od místa dopadu.
Stroj ve vzduchu vydržel přes čtyři hodiny, během kterých zvládl uletět zhruba dva a půl tisíce kilometrů. Drsný náraz přečkalo 44 cestujících a šest členů posádky. Jen čtyři přeživší však z nehody vyvázli zcela nezranění.
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Díky nezvyklé blízkosti k pobřeží začaly záchranné práce okamžitě, k troskám se vydala i řada hotelových hostů, včetně delegace lékařů. I díky jejich zásahu nebyl počet obětí na místě ještě vyšší.
Během nehody přesto zemřelo 116 cestujících a šest členů posádky: část z nich kvůli předčasně nafouknutým záchranným vestám, které jim zabránily z potápějícího se trupu vyplavat. O život přišli i všichni tři únosci, nehodu nicméně přežili oba piloti.
Jasné příčiny a falešná bomba
Ihned po nehodě se rozběhlo rozsáhlé vyšetřování, do kterého se vedle etiopských úřadů zapojil i americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB) – kvůli technické analýze – a rovněž britský Úřad pro vyšetřování leteckých nehod (AAIB), jehož experti se zaměřili na rozbor záznamníků.
Policie dva týdny po nehodě oznámila úspěšnou identifikaci únosců. Byli jimi dva nezaměstnaní absolventi a jeden zdravotník – všichni etiopské národnosti – kteří v Austrálii chtěli žádat o politický azyl.
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Závěrečná zpráva Ethiopian Civil Aviation Authority (Etiopský úřad pro civilní letectví – ECAA) pochází z května 1998, o důvodech pádu nicméně nebylo pochyb ani předtím. Až během vyšetřování však vyšlo najevo, že údajná bomba, jejímž odpálením posádce a cestujícím vyhrožoval jeden z únosců, byla ve skutečnosti jen zabalenou lahví alkoholu.
Letoun Boeing 767-200ER
Výrobce: The Boeing Company
Počátkem 80. let představila americká společnost Boeing nové širokotrupé dopravní letadlo určené pro přepravu velkého množství cestujících na krátkých i dlouhých trasách. Doplnila jím velký model 747 a zároveň nahradila zastaralé proudové letouny takzvané první generace.
Model 767 byl malou revolucí – jako první dopravní letadlo měl takzvaný skleněný kokpit. Údaje v kabině tak piloti místo na tradičních analogových budících sledovali na moderních obrazovkách. Zhuštění ukazatelů umožnilo eliminovat pozici palubního inženýra a tím šetřit peníze aerolinkám.
Šlo také o první širokotrupý model Boeingu poháněný jen dvojicí motorů (což do té doby nebylo možné pro nevalnou spolehlivost turbín a navázané striktní bezpečnostní předpisy – porucha motoru nebyla ničím neobvyklým a letadla jich proto musela mít víc, aby mohla bezpečně pokračovat v letu).
Firma dle požadavků aerolinek postupně uvedla řadu modifikací. První byla verze 200ER, představená v roce 1984. Trup zůstal stejný jako u základní varianty 200, která v nejzahuštěnější konfiguraci pojala až 290 cestujících. Na první pohled neviditelný rozdíl prozrazovala přidaná písmena ER, tedy extended range – prodloužený dolet.
Toho výrobce docílil přidáním velké nádrže přímo do trupu letounu. Spolu s větší kapacitou paliva se zvedla i maximální vzletová hmotnost a nosnost. Dolet díky přidané nádrži vzrostl ze 7 200 kilometrů na více než dvanáct tisíc kilometrů.
Varianta si získala popularitu, rychle ji však předčily kapacitnější modifikace, a proto nepatří k nejrozšířenějším verzím. Tři si nicméně objednaly i vlajkové etiopské aerolinky, kterým výrobce přidělil kód 60 – jejich letadla tak nesla označení Boeing 767-260ER.
Rodina 767 se dočkala mimořádné obliby u nákladních dopravců – ač výroba osobních verzí skončila už před více než deseti lety, nákladní varianty z bran továrny v americkém Everettu vyjíždějí doposud. Mezi spokojené zákazníky patří i Letectvo Spojených států amerických, které upravenými stroji 767-2C (respektive KC-46 Pegasus) od roku 2019 postupně nahrazuje vysloužilá tankovací letadla KC-135 Stratotanker z padesátých let.
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Kapitán osudného letu se s únosem během kariéry už setkal – dokonce dvakrát. Uchvácení letu 574 v dubnu 1992 skončilo po pětihodinovém vyjednávání na letišti v Nairobi kapitulací únosců. Stejné zakončení měl i únos Boeingu na súdánském letišti El Obeid o tři roky později. Obě události skončily bez jakýchkoli zranění.
Ani třetí událost však tehdy dvaačtyřicetiletého kapitána Leula Abateho neodradila a za knipl se rychle vrátil. Do důchodu ze služby u vlajkových Ethiopian Airlines odešel teprve v srpnu 2019 – tedy jen několik měsíců po nechvalně proslulém pádu Boeingu 737 MAX.