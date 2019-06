Lenovo ukázalo v Evropě značku ThinkBook. Míří na malé firmy

Poté, co Lenovo v Orlandu ukázalo prototyp úplně nového stylu počítače Foldable PC, představila čínská firma i tradičnější počítače. Prvním představeným produktem byla druhá generace ThinkPadu X1 Extreme, což je výkonný patnáctipalcový laptop, který se ale zároveň snaží být co možná nejmobilnější, tedy co nejlehčí a nejtenčí. Staví se tak do role konkurence zařízení jako je Dell XPS 15 nebo patnáctipalcový MacBook Pro. Odlišit od nich ho má právě to, že je součástí řady „ThinkPad“, tedy orientovaný hlavně na obchodní prostředí, stejně jako testovaný pro výdrž a odolnost (MIL-SPEC).

ThinkPad X1 Extreme má nabídnout co největší výkon ve familiérním designu Klávesnice má klasické provedení, nechybí ani ikonický červený trackpoint uprostřed

Lenovo X1 Extreme se představilo poprvé minulý rok, letošní generace přináší jen pár změn, které jsou zaměřeny hlavně na výkon. Nová generace totiž nabízí procesory Intel Core 9. generace, přičemž maximální nabízená konfigurace zahrnuje osmijádrový i9-9880H. Vylepšení doznala také grafická karta, v novém modelu bude NVIDIA GeForce GTX 1650. V nejvyšší konfiguraci bude mít laptop dotykový OLED displej s 4K rozlišením a podporou HDR, který má oproti minulé generaci nabízet vyšší maximální jas. Zdvojnásobení se dočkala maximální možná velikost SSD úložiště, kde je nyní nabízena možnost až 4 TB. Počítač má přitom tloušťku jen 18,7 mm a váží jen 1,7 Kg (alespoň v nejnižší konfiguraci). Cena má začínat na 1 500 dolarech (cca 34 tisíc Kč) za základní model s Full HD displejem, u toho nejvýkonnějšího ale bude samozřejmě mnohem vyšší.

X1 Extreme má displej o velikosti 15,6 palce, v nejvyšší výbavě se jedná o 4K OLED panel I přes výkonné komponenty a velký displej je laptop relativně tenký a přenosný

Nová řada počítačů pro menší firmy

Úplnou novinkou, zaměřenou hlavně na malé firmy nebo podnikatele, jsou pak laptopy ThinkBook. Za nižší cenu než ty s označením ThinkPad mají nabízet podobnou technickou podporu a servis nebo zabezpečení dat. Na první pohled je vidět hlavně odlišný design: klasický černý vzhled vystřídal stříbrný hliník. Klávesnice je podobná spíše té z laptopů Yoga a chybí na ní i ikonický červený trackpoint – kurzor je ovládán jen touchpadem.

ThinkBook je zcela nová řada notebooků, zaměřená na menší firmy Od ThinkPadů jsou odlišné na první pohled. Přichází s novým designem, černou vyměňují za stříbrný hliník. Klávesnice je také jiná, a chybí trackpoint. Atraktivní mají ThinkPady i tím, že jsou tenké, lehké a mají malé okraje okolo displeje.

Na trh půjdou ve dvou velikostech, s IPS displejem o uhlopříčce 13 nebo 14 palců, přičemž oba budou mít full HD rozlišení. Využívají procesory Intel 8. generace (maximálně i7) a k dispozici budou i modely s diskrétní grafickou kartou AMD Radeon 540X. Úložiště je pouze v podobě SSD, klasické pevné disky nebudou vůbec v nabídce. ThinkBooky jsou tenké (15,9/16,5 mm), lehké (1,4/1,5 Kg) a jejich cena bude začínat na 730 dolarech (16 700 Kč), respektive 750 dolarů (17 160 Kč) pro 14palcovou verzi.

Stolní počítače v mini provedení

Stranou ale nezůstaly ani stolní počítače, ačkoliv v ne úplně klasické podobě. Lenovo ukázalo dva minipočítače, nazvané ThinkCentre M930n Nano a Nano IoT. Ten první jmenovaný je určený pro běžné kancelářské využití a je to v podstatě běžný desktop, jen v malém. Váží půl kila a pohánět ho budou procesory Intel 8. generace od i3 až po i7, podle zvolené konfigurace. Co se týče portů, Nano nabízí 2x USB-C, 3 klasické USB, RJ45, klasický 3,5 mm jack a DisplayPort 1.2, který umožní připojení dvou nezávislých monitorů. Osadit lze až dvěma SSD disky o maximální velikosti 512GB.

Oba představené minipočítače ThinkCentre Nano pohromadě. K jen pasivně chlazenému Nano IoT (vlevo) též vystavena krytka Ačkoliv jsou to v podstatě běžné stolní počítače, jsou opravdu malé. Zde v porovnání s 13palcovým ThinkBookem a ThinkPadem X1 Extreme Nano nabízí 5 USB portů, z toho dva typu C, plus řadu dalších. Verze Nano IoT nabízí i 2 sériové porty RS232

Nano v IoT provedení má jen pasivní chlazení, a tedy je omezen co se týče nabízených procesorů: osadit lze jen čipy Intel Celeron nebo i3. Jak název napovídá, je určen pro „internet věcí“, může například sbírat data z nejrůznějších senzorů a zařízení a sloužit jako „brána“ mezi nimi a datovým centrem. Jelikož je určen pro využívání i mimo kancelář, má oproti běžnému Nanu odolnější design a má ustát i „extrémní teploty“. Minipočítače mají do prodeje jít v srpnu, a Lenovo je bude prodávat za ceny od 640 dolarů (14 640 Kč) za Nano a 540 dolarů (12 350 Kč) za Nano IoT.