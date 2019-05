Revoluce už za rok: Lenovo ukázalo „ohebný počítač“, vejde se do kapsy

„Před vstupem do místnosti jste museli podepsat prohlášení o mlčenlivosti, tak je čas ukázat vám, proč,“ předstoupil před skupinu novinářů Luis Hernandez, viceprezident společnosti Lenovo. „Tu novinku mám tady v téhle tašce.“ Z malé tašky vytáhl přístroj o velikosti obyčejného diáře.



Luis Hernandez, viceprezident společnosti Lenovo, předstoupil před novináře s pečlivě utajovanou novinkou.

Ohebné displeje nejsou žádnou novinkou, ve světě mobilů se už dávno (zatím, ne vždy úspěšně) řeší . Přesto bylo v sále slyšet zalapání po dechu, když Hernandez jedním nacvičeným pohybem knížku otevřel a uvnitř se skrýval velký 13palcový displej.



Zařízení působi jako obří tablet, ale díky ohebnosti je skladné jako obyčejná kniha

„Představujeme úplně novou kategorii. Plnohodnotný počítač s Windows 10, který se vejde do kapsy,“ pokračoval Hernandez. Lenovo tuto kategorii nazývá „Foldable PC“. Na trh jej Lenovo uvede v roce 2020 a poběží na něm Windows 10.

Protože jde o prototyp, ne všechny parametry jsou definitivní. Zatím je jisté, že 13palcový ohebný OLED panel, vyrobený firmou LG, má mít rozlišení 2K. Je pochopitelně dotykový a součástí zařízení je i aktivní stylus.



Hmotnost má být pod 0,9 kg, přesto se ale Lenovo pokusí vtěstnat do přístroje baterku, která jej bude pohánět celý den (obvykle se tím myslí 12 až 16 hodin, přesné číslo však nepadlo). Právě výdrž baterie bude klíčová pro to, aby zařízení dostálo svému slibovanému potenciálu.



Tablet i notebook v jednom elegantním odolném balení

Lenovo novému zařízení neříká notebook, ale „Foldable PC“. Přesto ale zařadilo novinku do své prestižní řady notebooků ThinkPad, konkrétně nejvyšší kategorie X1. To podle Hernandeze znamená, že musí zařízení projít sérií 22 testů výdrže a odolnosti. Musí vydržet chlad, vlhkost, vibrace, pády, otřesy a prach (12x Mil-Spec)



Kdo je tedy ideálním uživatelem takového zařízení? Vždyť většina lidí už má smartphone, který také vydrží leccos, vejde se do kapsy a zvládnete na něm vyřídit maily i sledovat filmy.

Větší displej (a dodejme, že na první pohled nádherný displej) samozřejmě dělá z Foldable PC skvělý mediální přehrávač. Lenovo očekává, že o tento koncept projeví lidé s vysokými nároky na mobilitu, tedy především lidé, kteří hodně cestují a potřebují pracovat a bavit se na cestách. Ohebný ThinkPad se opravdu vejde do kabelky nebo kapsy u kabátu, přitom na něm běží plnohodnotný Windows 10 a podporuje dokování (lze tedy jednoduše připojit další periférie jako je myš, klávesnice a monitor). Pro podnikatele by se tak mohl stát hlavním zařízením na cesty i do kanceláře. Pro digitální nomády zase stylovým doplňkem, který jim odlehčí zavazadlo o jedno kilo.

Jak se na tom bude psát?

Naše hlavní potenciální výtka k tomuto zařízení směřuje ke klávesnici. Tablet je výborný na konzumaci obsahu, čtení webu, prohlížení fotek, sledování videa. Když k němu máte dobrý stylus (což Foldable PC má), můžete i celkem dobře opravovat dokumenty a dělat si rychlé poznámky.

V ohnutém stavu se automaticky objeví klávesnice v dolní polovině, zatímco horní polovina má otevřenou obrazovku. Klávesnice je pochopitelně dotyková, všiměte si aktivních ploch pro touchpad nebo kurzorové klávesy.

Ale tablet se naprosto nehodí pro psaní delších textů. Pokud chcete napsat pár vět můžete samozřejmě využít prediktivní dotykovou klávesnici. Ale na delší psaní, na programování, na analýzu dat, na všestrannou produktivitu, tam všude je dobrá klávesnice těžko nahraditelná.

Pokud by zařízení mělo „jen“ obyčejný displej, obáváme se, že by psaní všemi deseti nefungovalo. Na rychlé psaní poslepu se totiž prsty musí něčeho chytit.

„ThinkPady jsou pověstné dobrou klávesnicí. Bude mít tento nový ohebný displej nějakou haptickou odezvu nebo 3D výstupky v režimu klávesnice, aby se na něm lépe psalo?“ zeptali jsme se Hernandeze poté, co se mu podařilo vyplést se z klubka zuřivých fotografů.

„To nemůžu zatím komentovat,“ zavrtěl viceprezident hlavou. „Ale jak říkáte, ThinkPady mají skvělou klávesnici. A tohle bude ThinkPad,“ dodal významně. Jak konkrétně to tedy Lenovo zajistí a jak se na novém ultrapřenosném počítači bude psát, to budeme moci posoudit až v roce 2020.

Poznámka: Společnost Lenovo uhradila náklady spojené s cestou redaktora na konferenci.