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Nový procesor AMD jsme vyzkoušeli v notebooku Legion, potlesk si nezaslouží

Václav Nývlt
Na trh pomalu přicházejí další procesory nových generací a my se po Ultra X7 od Intelu tentokrát podíváme na Ryzen AI 7 od AMD. Ten byl tentokrát srdcem herního notebooku Lenovo Legion 7, což ilustrovalo zajímavý paradox, který by mohl případného zájemce zmást.
Lenovo Legion 7

Lenovo Legion 7 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Lenovo Legion 7
Lenovo Legion 7
Lenovo Legion 7
Lenovo Legion 7
9 fotografií

Zatímco Intel letos s novými procesory předvedl revoluci, což jsme ilustrovali i v testu ultramobilního notebooku Asus ExpertBook Ultra, osazeného čipem Core Ultra X7 358H, u AMD šlo pouze o mírnou evoluci.

Připomenout si můžeme pasáž z lednového představení nové generace procesorů: „Řada Ryzen AI 400 je vlastně refresh předchozí generace. Stará známá kombinace výpočetních jader Zen 5 a Zen 5c, grafických jader RDNA 3.5 a neurální jádra XDNA 2 nabrala na výkonu zejména zvýšením taktovacích frekvencí. A není na tom špatně, neurální jednotka dosahuje výkonu 50 TOPS, tedy stejně jako u svých novinek uvádí Intel.“

A právě zástupce střední třídy nových procesorů AMD, model Ryzen AI 7 450 s grafickou částí Radeon 860M má osm jader a dokáže zpracovat až 16 programových vláken najednou. Základní TDP je 28W, pokud to výrobce uchladí, může využít až 54 W. Což zrovna Lenovo v Legion 7 uchladí, protože to není žádný drobek, ale herní stroj s mohutnými výdechy od chladičů. O ty se sice dělí s grafickým čipem RTX5060, ale ventilátory to v případě potřeby dohánějí svým výkonem, který se ale bohužel trochu odráží ve vyšší hlučnosti v zátěži.

TestAMD Ryzen 7 AI 450
Procyon – Office Productivity (MP)248 000
PC Mark 10 – Applications17 409
PC Mark 10 Extended11 976
Cinebench 2026 – CPU – jedno jádro / vlákno539 / 482
Cinebench 2026 – CPU – všechna vlákna4 065
Geekbench 6.7 – jedno jádro2 959
Geekbench 6.7 – všechna jádra14 489

To jsou výsledky velmi slušné, nicméně překvapilo, že výše zmíněný Core Ultra X7 358H v supertenkém 14" notebooku dosáhl v naprosté většině testů vyšších výsledků.

A to je ten anoncovaný paradox – některé nové čipy jsou i v ultrapřenosném manažerském notebooku schopné poskytnout vyšší výkon než jiné nové čipy v herní strojovně. Ano, intelí čip je z high-endové kategorie a zmíněný ultratenký notebook je o 20 tisíc dražší, ale i tak to dovede překvapit.

Radeon 860 MNvidia RTX 5060
Geekbench 6.7 – OpenCL25 685118 175
Geekbench 6.7 – Vulkan28 87199 645
Cinebench 2026 – GPU– –47 045
Geekbench AI – ONNX – DirectMLSP: 7 521
HP: 11 394
QS: 6 018		SP: 18 538
HP: 36 176
QS: 13 955
Shadow of the Tomb Raider – 2560 × 1600, Highest – –130 fps
Shadow of the Tomb Raider – 1440 × 900, Highest46 fps– –

Legion 7 má jak integrovaný grafický čip od AMD, tak samostatný od Nvidie, v předchozí tabulce můžete jejich výkon porovnat. Ten integrovaný to samozřejmě zvládá s nižším příkonem energie, proto má smysl jej využít při provozu z akumulátoru.

Napájecí adaptér má výkon 245 W a speciální konektor, využít můžete i nabíjení přes USB-C, pokud ale spotřeba notebooku překročí schopnosti zdroje, bude klesat nabití akumulátoru.

A pokud se vrátíme ještě k Ultra X7 od Intelu, ten nabízí výrazně vyšší grafický výkon.

Výborný stroj

Jak jsme již uvedli, zkoušené čipy od AMD i Nvidie jsou součástí herního notebooku Legion 7 16AGP11 od Lenova. Výkonu procesoru v AI úlohách je využívána i asistentem Lenovo AI Now, který nabízí některé služby, jako překlady nebo třeba sumarizaci dokumentů přímo pomocí lokálního jazykového modelu přímo na notebooku i bez připojení k internetu.

Systém má k dispozici 32 GB RAM, 1 TB SSD, Wi-Fi 7 komunikační kartu a 84 Wh akumulátor, který jej při běžné lehčí činnosti vydrží pohánět zhruba sedm hodin.

Skvělý je 16" OLED displej s obnovovací frekvencí 240Hz a rozlišením 2560 × 1600 pixelů. Je matný a nemá dotykovou vrstvu. To první osobně vítám, to druhé překousnu. V diskuzních fórech se objevují negativní komentáře týkající se PWM řízení jasového výkonu displeje, respektive jeho vysokofrekvenčního blikání. Tento efekt jsem u testovaného kusu nepozoroval.

Lenovo Legion 7
Lenovo Legion 7
Lenovo Legion 7
Lenovo Legion 7
9 fotografií

Kamera má výborný obraz, hezky jemný, detailní, s minimem šumu a přirozenými barvami. Mikrofon výborný, hlas má přirozenou barvu a skvělou srozumitelnost. Zvuk vestavěných reproduktorů velmi dobrý, basů jemné náznaky, středy perfektní a výšky nechybí.

Klávesnice je podsvětlená, píše se na ní velmi příjemně, má i numerickou část a na některé odchylky v rozmístění kláves si uživatel bude muset zvyknout.

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