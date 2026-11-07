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ANALÝZA: Bouřku Learjet neobletěl. „Zajímalo by mě, proč klesali,“ říká pilot

Aleš Vašíček
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Tragédie soukromého tryskového letounu Learjet 60, která se odehrála 1. listopadu u floridského West Palm Beach, nechala v den svátku Všech svatých na okamžik bez dechu každého, kdo zaslechl záznam komunikace kopilotky s řídícím letového provozu. S pilotem bizjetu jsme shrnuli, co zatím víme a s čím by mohli vyšetřovatelé pracovat.
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Vyšetřování je stále v samém počátku a pozornost celého světa se díky americkým volbám zaměřila jiným směrem. Informace o nálezu fragmentů výškového kormidla ztraceného stroje, tedy zásadní stopy vyšetřování, tak již tak trochu zanikla v předzvěsti jiného pádu – pádu Donalda Trumpa.

Aniž bychom jakkoli chtěli předjímat výsledky vyšetřování, můžeme si shrnout fakta, která zatím máme k dispozici, a možné hypotézy příčiny katastrofy, která si vyžádala devět lidských životů.

Dvoumotorový tryskový letoun Learjet 60 z roku 2004 s registrací N722BD na cestě z texaského Austinu na Bahamy, prolétával v blízkosti bouřkové oblasti. Nad floridským Naples zahájil klesání z cestovní letové hladiny 41 000 stop na 35 000 stop.

Záznam letu stroje N722BD na Flightradar24

„Posádka hlásila, že letí ve výšce 35 000 stop v mírné turbulenci s výškovými odchylkami kolem 700 stop,“ uvedl člen rady amerického Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) Tom Chapman na tiskové konferenci 2. listopadu a dodal, že posádka uváděla venkovní teplotu −47 °C spolu se „lehkou a zvládnutelnou“ námrazou, ale že se nachází v mírné turbulenci. „Velmi brzy poté posádka odvysílala: ‚Vlétáme do srážek, žádáme o stoupání na 37 000 stop, pokud je to možné,‘ což řízení letového provozu FAA schválilo.“

Letoun sice obletěl masivní bouřkovou oblast, ale bohužel se podle radarových map zřejmě dostal do jádra bouřkové buňky, pravděpodobně velmi rychle rostoucí až do letové hladiny, kde se právě nacházel Learjet. Po schválení stoupání pak letadlo přešlo do strmého klesání s pravou zatáčkou.

Tom Chapman dodal: „Necelých 30 sekund poté letadlo ohlásilo klesání a následovalo volání Mayday. Kolem 12:48 východoamerického času v radiové komunikaci zaznělo: ‚Překračujeme maximální rychlost, klesáme‘.“

Podle FAA kleslo letadlo z 35 250 na 8 750 stop za něco málo přes minutu. Poslední data, která zachytil Flightradar24, jsou z výšky 8 750 stop a klesání v nich přesáhlo 32 000 stop za minutu, což odpovídá svislé rychlosti téměř 600 km/h. Celková rychlost letounu však byla ještě vyšší, protože ke svislé složce se přidávala vodorovná. Ve výšce 28 950 stop měl stroj podle Flightradar24 traťovou rychlost 505 uzlů (935 km/h) a klesal téměř 20 000 stop za minutu. Z veřejných dat odhadované M 0,9 je výrazně nad maximálním provozním Machovým číslem Learjetu 60, které je 0,81. Kolem 12:50 východoamerického času letoun narazil do země.



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