Dnešní obrazový výlet do historie nás zavede do lázeňského města v Česku snad nejznámějšího. Uvidíme fotografie z doby socialistické a z první poloviny devadesátých let, než přišla radikální obnova v nových ekonomických poměrech.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0667-001-004
A není náhodou, že uvidíme především fotografie z lázeňské části města. Například této fotografii z roku 1993 je novorenesanční Sadová kolonáda. I tudy mimo jiné prchal falešný vrchní ve známém filmu Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka z roku 1980.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034308
Vyhlídka Jelení skok nad Karlovými Vary. Právě z tohoto skalního ostrohu podle pověsti skočil jelen štvaný loveckou družinou Karla IV., čímž panovníka přivedl k objevu léčivých horkých pramenů a založení města. Na skále však nestojí jelen, ale kamzík. V roce 1851 ho sem nechal z recese umístit baron August von Lützow s tím, že takový skok by žádný jelen nikdy nezvládl. Snímek, snad někdy z padesátých let dvacátého století, zachycuje původní zinkovou sochu, která byla kvůli poškození v osmdesátých letech nahrazena bronzovou replikou. Vzadu se skví hotel Imperial.
Autor: Sibelius Museums archive, CC BY 4.0
Lázeňští klienti na léčebných pobytech i ve větším množství do Karlových Varů přijíždějící turisté se tam museli nějak dostat. Velkou, zpočátku dokonce stěžejní roli v tom hrála železnice. Už ve století páry vyrostla ve městě dvě nádraží. Na levém břehu řeky Ohře leží horní nádraží, které je součástí hlavní železniční trati z Chebu přes Karlovy Vary do Chomutova. Jeho původní výpravní budovu těžce poškodilo spojenecké bombardování 19. dubna 1945. Poválečná obnova probíhala provizorně a na přelomu čtyřicátých a padesátých let zde vznikla náhradní výpravní budova, která sloužila až do roku 2015. Dolní nádraží na pravém břehu Ohře, tedy prakticky u lázeňské části města, se stalo klíčovým uzlem pro regionální dopravu (především směr na Mariánské Lázně) a v závěru osmdesátých let se začalo přetvářet v kombinovaný železniční a autobusový terminál (nový terminál byl nakonec dokončen a otevřen až v roce 2000).
Autor: Fortepan / Fortepan / Nagy Gyula
Horní nádraží v roce 1993. Vpředu vidíme stejnosměrnou elektrickou lokomotivu řady 242 (původní řada podle Kryšpína byla S 499.02) zvanou Plecháč.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034439
A toto je dolní nádraží. Fotografie je z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.
Autor: Jindřich Nový
Po druhé světové válce se rozmohla i doprava autobusová. Zde vidíme na karlovarském Divadelním náměstí trojici autobusů Škoda 706 RTO, přičemž oba vpravo jsou v dálkové verzi Lux. Ale snímek je zajímavý něčím zcela jiným. Jedná se o dobovou architektonickou fotomontáž z roku 1967 zachycující ranou studii nové Vřídelní kolonády od architekta Jaroslava Otruby.
Autor: Vitezslava, CC BY-SA 4.0
Karlovy Vary koncem padesátých či v šedesátých letech. Pohled na pravý břeh říčky Teplé v místech dnešního hotelu Thermal. Původní historická zástavba vpravo situovaná ve směru řeky, přilehlý park i parkoviště musely na přelomu 60. a 70. let ustoupit výstavbě moderního lázeňského komplexu. Kromě autobusů Škoda 706 RTO tam jsou i starší Škoda 706 RO, všechno to jsou pravděpodobně linkové verze. Vpravo je nákladní vůz Tatra 111. Z osobních vozů má největší zastoupení Skoda Octavia, ale je tam i nejeden Wartburg 311. Dále tam vidíme například Volhu prvního typu, raného moskviče i trabanta, ale hlavně Renault R8.
Autor: Fortepan / Schermann Ákos / Schermann Ákos
Ke slovu začala přicházet ve větším měřítku i individuální automobilová doprava. Zde jsme na karlovarském Divadelním náměstí v roce 1960, kde stojí řada vozů maďarských návštěvníků (v letech 1958 až 1990 písmena na maďarských SPZ nerozlišovala lokalizaci, ale druh, případně provozovatele vozidla, přičemž právě písmena CA patřila do množiny určené pro osobní automobily soukromých uživatelů). Zcela vlevo vpředu, před hotelem Central, je Škoda 440 a hned za ní Škoda 445. Další Škodu 440 vidíme v hloučku lidí ve svislé centrální rovině snímku. A zcela vpravo, za dvojicí vozů AWZ P70, by mohly být další dva spartaky, byť z tohoto pohledu to nelze rozlišit od nastupujícího typu Octavia, který už tam v té době samozřejmě také mohl být.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Kam se hrabou spartaky, tady přijel někdo ze Západu s roadsterem Mercedes-Benz 190 SL.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Nyní si řekneme pár slov o některých karlovarských nemovitostech.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0667-001-002
Slavný, snad i nejslavnější karlovarský Grandhotel Pupp byl otevřen v roce 1894. Ale po druhé světové válce ho potkalo velké neštěstí. Byl nejen znárodněn na základě Benešových dekretů, ale po nástupu komunistů k moci ho tito navíc přejmenovali na Grandhotel Moskva. Z této potupy byl vysvobozen až po listopadu 1989.
Autor: Fortepan / Gwen Jones
A na této fotografii z první poloviny devadesátých let se karlovarská ubytovací legenda již pyšní navráceným jménem Grandhotel Pupp.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Pohled z Petrovy vyhlídky, zářící monumentální stavba na protilehlém kopci je Hotel Imperial.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0667-001-011
Na fotografii z roku 1976 vidíme vlevo hotelový komplex Thermal, který se právě dokončoval. Brutalistní stavba architektů Věry a Vladimíra Machoninových byla od počátku zamýšlena také jako hlavní centrum Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. První čtyři ročníky festivalu (1946 až 1949) se konaly především v Mariánských Lázních, byť některé projekce se již odehrávaly také v Karlových Varech. Od roku 1950 se přehlídka definitivně přesunula do Karlových Varů, které nabízely vhodnější ubytovací i organizační zázemí. Každý určitě ví, že karlovarský festival se koná s roční periodicitou, ale po relativně dlouhou dobu asi tří dekád se konal ob rok, protože se musel střídat s festivalem moskevským (sovětská strana prosadila, aby se v socialistických zemích konal každoročně pouze jeden filmový festival nejvyšší kategorie A).
Autor: Fortepan / A R
Venkovní vyhřívaný bazén hotelového komplexu Thermal
Autor: Gerd Danigel, ddr-fotograf.de, CC BY-SA 4.0
Rozostřený pohled na zástavbu Vřídelní ulice, rok 1967. Uprostřed řady lázeňských domů vyniká secesní městský dům Pasteur se štítovou mozaikou „Léčivá síla karlovarských pramenů“.
Autor: Fortepan / LHM
Detail štítové mozaiky „Léčivá síla karlovarských pramenů“ na městském domě Pasteur, rok 1993. Mozaiku z roku 1909 zhotovily Rakovnické keramické závody (RAKO), pravděpodobně podle návrhu sochaře Josefa Drahoňovského. Výjev zobrazuje bohyni zdraví Hygii uprostřed, zápas s přírodním živlem vlevo a léčivou koupel vpravo.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034312
A ještě jednou Detail štítové mozaiky „Léčivá síla karlovarských pramenů“ na městském domě Pasteur, tentokrát rok 1994
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
V Karlových Varech najdeme pětici lázeňských kolonád, které zastřešují řadu zdejších minerálních pramenů. A komu to nechutná, může je pojmout alespoň jako architektonickou přehlídku od 19. století až po moderní architekturu. Jsou to Mlýnská kolonáda (viz foto), Sadová kolonáda, Tržní kolonáda, Zámecká kolonáda a Vřídelní kolonáda.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-01712
Největší a nejznámější je Mlýnská kolonáda, postavená v letech 1871 až 1881 v novorenesančním slohu podle návrhu architekta Josefa Zítka. Střecha je nesena 124 korintskými sloupy a na její horní balustrádě stojí dvanáct pískovcových soch alegorizujících jednotlivé měsíce roku. Kolonáda zastřešuje celkem pět minerálních pramenů (Mlýnský, Rusalka, Pramen knížete Václava, Libušin a Skalní).
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0667-001-006
Pohled do kryté hlavní lodi Mlýnské kolonády lemované řadami korintských sloupů, rok 1978
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0667-001-008
Bohatě zdobenou litinovou Sadovou kolonádu, která má své místo ve Dvořákových sadech, postavili v letech 1880 až 1881 podle návrhu vídeňského ateliéru Fellner a Helmer. Litinové odlitky pro ni vyrobili v železárnách v Blansku. V kolonádě vyvěrá Hadí pramen a v její blízkosti i Sadový pramen.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034307
Vyřezávaná dřevěná Tržní kolonáda a tyčící se Zámecká věž za ní, rok 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Pohled z nadhledu na Tržní kolonádu, za kterou už vidíme dobře i Zámeckou kolonádu a dále vpravo opět Zámeckou věž, rok 1978.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0667-001-010
Tržní kolonáda během rekonstrukce, rok 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034309
Pohled do prostranství před někdejší provizorní dřevěnou Vřídelní kolonádou (postavenou v roce 1939 po zbourání litinové kolonády). Pavilonu v pozadí dominuje charakteristická klenutá dřevěná konstrukce nad Vřídlem.
Autor: Fortepan / Fortepan / Nagy Gyula
A zde už je pohled na nově dokončenou funkcionalistickou Vřídelní kolonádu (otevřenou v roce 1975) se skleněným jehlanem nad Vřídlem a dekorativně řešenou střechou.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0667-001-005
Karlovy Vary se vyznačují i výraznými výškovými diferencemi. A proto zde byly vybudovány tři pozemní lanové dráhy, z toho jedna podzemní (ne, zde se to nevylučuje - nejen, že podzemní lanovka může být pozemní, ale v takovém případě to je i velice rozumné řešení). Dvě z těchto lanovek slouží dodnes. Na této fotce ovšem vidíme lanovku později zrušenou, která vedla ze Slovenské ulice k hotelu Imperial.
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
K hotelu Imperial byly postaveny dvě lanovky. Ta dosud existující je podzemní a vede z Divadelního náměstí. Ta druhá byla na druhé straně kopce a jak již víme, dolní stanici měla ve Slovenské ulici (předmětný stavební objekt tam stále stojí). Provoz lanovky Slovenská-Imperial byl kvůli technické závadě zastaven v roce 1959, a protože nebyla vůle a prostředky na její nákladnou opravu, byla po pár letech oficiálně zrušena. Zde je na fotce z roku 1956 na výhybně stoupající vůz focen z vozu jedoucího dolu.
Autor: Fortepan / Fortepan / Nagy Gyula
Lanová dráha Diana vede z dolní stanice Stará louka, kterou najdeme u Mírového náměstí, k rozhledně Diana na Výšině přátelství.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Karlovy Vary, snad někde pod ulicí Hálkův vrch, rok 1956
Autor: Fortepan / Fortepan / Nagy Gyula
Zatímco na předchozí fotografii nic architektonicky uchvacujícího nebylo, tak zde vidíme alespoň zlomek funkcionalistické krásy domu Herschmann, postaveného v roce 1935. Snímek je z roku 1959.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Pohled přes tehdejší parkově upravené prostranství před Vřídlem na barokní kostel sv. Máří Magdalény od Kiliána Ignáce Dientzenhofera
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Karlovy Vary, 1956
Autor: Fortepan / Fortepan / Nagy Gyula
Karlovy Vary, Stará Louka, 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Karlovy Vary, 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Karlovy Vary, 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Karlovy Vary, 1956
Autor: Fortepan / Fortepan / Nagy Gyula
Karlovy Vary, 1958
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Karlovy Vary, 1959
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Karlovy Vary, 1959
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Karlovy Vary, 1965
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Karlovy Vary, 1965
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Karlovy Vary, 1965
Autor: Fortepan / Artfókusz / Fábián József
Karlovy Vary, 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Karlovy Vary, 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Karlovy Vary, 1958
Autor: Fortepan / Ladinek Viktor
Karlovy Vary, 1956
Autor: Fortepan / Faragó György
Karlovy Vary, 1958
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Karlovy Vary, 1958
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Karlovy Vary, 1958
Autor: Fortepan / Gyöngyi
Karlovy Vary, 1959
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Karlovy Vary, 1959
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Karlovy Vary, 1967
Autor: Fortepan / LHM
Karlovy Vary, 1967
Autor: Fortepan / LHM
Karlovy Vary, 1967
Autor: Fortepan / LHM
Karlovy Vary, 1968
Autor: Fortepan / Gwen Jones
Karlovy Vary, 1994
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Karlovy Vary, 1994
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Karlovy Vary, 1994
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Karlovy Vary, 1994
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Karlovy Vary, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034317
Karlovy Vary, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034316
Karlovy Vary, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034313
Karlovy Vary, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034311
Karlovy Vary, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034306
Karlovy Vary, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034305
Stanici Karlovy Vary opouští v září 1981 mezinárodní expres Ex 66 Karlex. Z Varů vyjížděl ve 13:00, přes Vojtanov a Lipsko dojel do Berlína ve 20:02.
Autor: ceskedrahy.de
Karlovy Vary, 1993
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034438
Lokomotiva řady 781, známý Sergej, ve stanici Karlovy Vary, před rokem 1989
Autor: Jindřich Nový
Tratě v okolí Karlových Varů na přelomu 70. a 80. let 20. století obsluhovaly převážně motorové vozy řady 820 (M 240)
Autor: Jindřich Nový
Historická budova karlovarského dolního nádraží byla zdemolována v 80. letech 20. století. Na jejím místě pak téměř 15 let rostla novostavba.
Autor: Jindřich Nový