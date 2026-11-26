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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Je Rusko velmoc? Ani čísla tuto nepodloženou teorii příliš nepodporují
Hrstka obskurních politiků i někteří řadoví občané občas nahlížejí na Rusko jako na světovou velmoc. Realita je však poněkud jinde. Kde přesně, nám pomohou lokalizovat následující čísla. Přiloženými,...
KVÍZ: Pokud tento kvíz nesplníte alespoň na 70 %, srazí vás i malá krize
V situacích, jakými jsou například povodně, požár, blackout nebo válka, se člověku jistě hodí, když bude mít vedle krizových zásob po ruce také určité penzum znalostí. Mezi ně může patřit i povědomí...
Tady prchal vrchní jako o život. Karlovy Vary ve druhé polovině 20. století
Dnešní obrazový výlet do historie nás zavede do lázeňského města v Česku snad nejznámějšího. Uvidíme fotografie z doby socialistické a z první poloviny devadesátých let, než přišla radikální obnova v...
Připravuje se let raketoplánu od soukromé firmy. Vývoj trval dvacet let
Dlouhé porodní bolesti stroje připomínajícího malý raketoplán jsou možná u konce. Společnost, která ho vyvíjí nyní dostala povolení zkušebního letu, které mu umožní vydat se na první plnohodnotný let...
To nejlepší z leteckých dní v roce 2026. Tyto letouny létaly na českém nebi
Letos se v Česku už tradičně konala řada leteckých dnů a dalších zajímavých show. Můžeme zmínit velké akce jako Den ve vzduchu v Plasích, Aviatickou pouť nebo velký letecký den v Mladé Boleslavi, ale...
České protidronové skyfoxy se Ukrajincům hodí. Mají však jednu zásadní chybu
Česká společnost Aero Vodochody chce prodávat svá cvičná letadla odvozená z legendárního albatrosu v konfiguraci určené k sestřelování dronů. Jako zákazník se nabízí Kyjev. Nejnovější verze L-39 do...
Pamatujete boomboxy? Prozkoumali jsme legendu, která učarovala i Madonně
Dvě kazetové mechaniky, co největší repráky a výkon a šachta na 8–10 baterií velikosti D. Ikonické boomboxy, těm největším a nejvýkonnějším se říkalo ghettoblastery, patřily v osmdesátých letech...
Tady prchal vrchní jako o život. Karlovy Vary ve druhé polovině 20. století
Dnešní obrazový výlet do historie nás zavede do lázeňského města v Česku snad nejznámějšího. Uvidíme fotografie z doby socialistické a z první poloviny devadesátých let, než přišla radikální obnova v...
Americký torpédoborec se vrátil z moře po 357 dnech. Jeho rekord brzy padne
Když se člověk dá k válečnému námořnictvu, nejspíš počítá, že bude trávit hodně času mimo domov. Zůstat na moři skoro rok je však už přece jen extrém. Přesně to se stalo posádkám dvou amerických...
POZOR VLAK: Razítka na zadek a pak Oscar. Herečka vzpomíná na Ostře sledované vlaky
Šedesát let po celostátní premiéře oscarového snímku Ostře sledované vlaky se videomagazín POZOR VLAK vrátil na nádraží v Loděnici, kde Jiří Menzel film natáčel. Exkluzivně jsme vyzpovídali herečku...
Zaparkovaná auta napájejí domácnosti a ulice. První instalace jsou už i v Česku
Pilotní projekty k využití elektromobilů k napájení domácností a stabilizaci sítě již fungují i v České republice. V běžném provozu s nimi lze ušetřit i vydělat, s novými pravidly Energetického...
Odborníci upozorňují: Umělá inteligence není pro děti hrozba, ale šance
Umělá inteligence (AI) patří k nejdiskutovanějším tématům současného vzdělávání. Má smysl ji zakazovat, protože se kvůli ní děti odnaučí samostatně myslet, nebo by se měla na školách učit stejně jako...
To nejlepší z leteckých dní v roce 2026. Tyto letouny létaly na českém nebi
Letos se v Česku už tradičně konala řada leteckých dnů a dalších zajímavých show. Můžeme zmínit velké akce jako Den ve vzduchu v Plasích, Aviatickou pouť nebo velký letecký den v Mladé Boleslavi, ale...
Let 961 skončil smrtí 125 lidí. Únosci přistání odmítli a Boeing spadl do moře
Tragédie spojené s cestováním vzduchem nemají vždy na svědomí technické závady nebo chyby pilotů. Za zbytečnou ztrátou 125 lidských životů přesně před třiceti lety stálo čiré šílenství trojice...
KVÍZ: Pokud tento kvíz nesplníte alespoň na 70 %, srazí vás i malá krize
V situacích, jakými jsou například povodně, požár, blackout nebo válka, se člověku jistě hodí, když bude mít vedle krizových zásob po ruce také určité penzum znalostí. Mezi ně může patřit i povědomí...
Školka roku 2026: Poslední týden pro recenzi i výhru od Preventanu
Výběr mateřské školy bývá pro rodiče jedním z prvních velkých kroků, které s dítětem řeší. Kdo ho má za sebou, ví nejlépe, co mu pomohlo a co by...
Lovce ponorek z padesátých let používali Francouzi až do roku 2000
Délka služby palubního hlídkového a protiponorkového Breguetu Br.1050 Alizé výrazně překonala původní očekávání. Francouzské námořní letectvo ho zařadilo do své výzbroje koncem padesátých let a...
Můj život s Voyagerem. Co se změnilo, než sonda dosáhla mety jednoho světelného dne od Země?
„Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.“ Kdyby někdo 18. listopadu přehrál gramofonovou desku na sondě Voyager 1, letěla by tato věta k Zemi právě jeden den. Sondy Voyager 1 a 2 se vydaly na svou...