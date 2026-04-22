U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a podzimu 2026, je v pořadí již čtvrtá. A to nemluvíme pouze o vozidlech, týká se to také samotné lanové dráhy. (foto: třetí petřínská lanovka)
Autor: Stanislav Dusík, CC BY-SA 4.0
Petřínská lanová dráha patří k nejznámějším technickým památkám Prahy. Za více než 130 let existence však nešlo o jednu lanovku s kontinuální historií. Její dosavadní historie je rozdělena do čtyř odlišných etap, kdy do té čtvrté právě v roce 2026 vstupuje. (foto: třetí petřínská lanovka)
Autor: Jan Kužník, Technet.cz
První lanovka byla poháněna vodní převahou, druhá přinesla elektrický provoz, třetí se stala ikonou pražské MHD a čtvrtá se dnes rodí v rámci rozsáhlé rekonstrukce. Každá z nich používala jiné vozy, jinou techniku a vznikala v odlišných historických podmínkách. (foto: třetí petřínská lanovka)
Autor: archiv DPP
Zcela čerstvá čtvrtá petřínská lanovka, jejíž testovací provoz bez cestujících byl už zahájen. Testovací provoz s cestujícími by měl začít v horizontu několika týdnů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Třetí petřínská lanovka v září 2009. Právě třetí petřínská lanovka, která se poprvé rozjela v roce 1985, se stala součástí pražského systému MHD.
Autor: Aktron, CC BY-SA 3.0
Ale začněme od začátku a postupujme v čase směrem, jak tento obvykle běží. V roce 1891 se v Praze na nově vybudovaném výstavišti (které nese název Výstaviště a běžně se o něm hovoří jako holešovickém výstavišti) konala velká Jubilejní zemská výstava. Akci, která trvala od 15. května do 18. října, navštívilo kolem 2,5 milionu lidí. V každém případě se jednalo o účast velice slušnou, zvláště když si uvědomíme, jaká doprava na delší vzdálenosti tehdy existovala.
Autor: Muzeum hlavního města Prahy
Zůstaňme chvilku u té hojné účasti návštěvníků výstavy, kterou navštívil i císař František Josef I. Někdo v této souvislosti třeba namítne, že zde tehdy žilo mnohem méně lidí, čímž by daná účast byla ještě relativně výraznější. Ale tak tomu nebylo, v roce 1891 žilo na území vymezeném dnešními hranicemi ČR už kolem devíti milionů lidí. Je ovšem pravda, že byla zcela jiná demografická křivka, takže tehdy třeba mnohem víc lidí ještě neumělo chodit, než je tomu dnes.
Autor: Sbírka Scheufler
A právě v souvislosti s jubilejní výstavou, která hrdě seznamovala veřejnost s naší průmyslovou a zemědělskou výrobou, ale i s uměním a dalšími odvětvími, byla postavena i petřínská rozhledna a dvě pozemní lanovky, z nichž jedna vedla na Letnou a ta druhá právě na Petřín.
Autor: Prague City Tourism
Když jsme tvrdili, že petřínská lanovka vznikla v souvislosti s jubilejní výstavou, je to trochu napadnutelné. Její vznik totiž souvisí přímo se vznikem petřínské rozhledny (k tomu se hodí aplikace jednoho modifikovaného rybníkového pravidla: kdyby se nestavěla rozhledna, nemusela by se stavět lanovka).
Autor: Archiv DPP
Stavba probíhala velmi rychle. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 25. července 1891, jen několik měsíců po otevření rozhledny. Trať lanové dráhy měla tříkolejnicové uspořádání. Oba vozy sdílely střední kolejnici a míjely se na krátkém čtyř-kolejnicovém úseku. Toto řešení snižovalo náklady na výstavbu. (foto: červenec 1891, před zahájením provozu první lanovky na Petřín)
Autor: archiv DPP
Trať první petřínské lanovky se ve svém trasování minimálně v horní a dolní partii lišila od lanovek dalších v pořadí. S délkou 396 metrů byla jednak o dost kratší, navíc nahoře končila ještě před hladovou zdí. A také byla v půdorysu přímá, takže dolní stanice byla nejen výše, ale také více vpravo (díváme-li se na lanovku zdola nahoru), než jak máme zažité. Také její rozchod byl užší, konkrétně 1 000 mm, zatímco pozdější lanovky dostaly rozchod normální 1 435 mm. (foto: dolní stanice první lanovky na Petřín z roku 1891)
Autor: Archiv DPP
Co se týče pohonu, tak lanovka nevyužívala elektřinu ani sílu páry, ale princip vodní převahy. Do horního vozu se napustilo potřebné množství vody, aby byl schopen vytáhnout druhý vůz vzhůru. Po příjezdu do dolní stanice se z něj voda vypustila a celý cyklus se opakoval. Aby se používalo skutečně optimální množství vody, to znamená ne zbytečně velké, zjišťoval „vodní operátor“ lokálním telefonem počet cestujících v dolním voze. Pohon vodní převahou měl ovšem jednu podstatnou sezonní nevýhodu, protože v zimě, když udeřily mrazy, voda zamrzala.
Autor: Archiv DPP
Představení podoby lanové dráhy na Petřín z roku 1891 v dobovém tiskovém materiálu
Autor: public domain
Vrch Petřín na výtvarném díle zveřejněném v časopise Světozor v roce 1891. Rozhledny si všimneme na první pohled, ale ani lanovka by neměla být problém. Ostatně text lanová dráha nad obrázkem je nad horní stanicí a stejný text pod obrázkem je pod dolní stanicí.
Autor: public domain
Konec první petřínské lanovky přišel během Velké války. Ukončení provozu je datován rokem 1916. Po válce se sice několikrát uvažovalo o jeho obnovení, ale chyběly peníze. Původní zařízení časem chátralo.
Autor: Archiv DPP
Lístek na první petřínskou lanovku
Autor: Archiv DPP
Na počátku třicátých let se Praha rozhodla lanovou dráhu obnovit. Nešlo však o pouhou opravu, vznikla prakticky nová lanová dráha využívající modernější techniku. Stavba začala na podzim 1931 a již 5. června 1932 byl zahájen pravidelný provoz. O měsíc později přibyla nově i mezizastávka Nebozízek.
Autor: Archiv DPP
Největší změnou byl elektrický pohon lana, vodní systém se stal minulostí. Současně se prodloužila trať, a to v horní i dolní partii, čímž byla zachována pozice vyhýbacího místa vozů. Délka nové tratě byla 511 metrů a horní stanice se posunula až za hladovou zeď, která kvůli tomu musela být v daném místě proražena.
Autor: archiv DPP
Plán na petřínskou lanovku z roku 1932 (zakresleny jsou i zrušené stanice původní lanovky z roku 1891)
Autor: archiv DPP
Půdorysný plán na petřínskou lanovku z roku 1932 (čárkovaně je zakreslena i původní lanovka z roku 1891)
Autor: archiv DPP
Nová horní stanice (i se strojovnou) petřínské lanovky uvedené do provozu v roce 1932.
Autor: archiv DPP
Petřínská lanovka z roku 1932, pohled směrem k dolní stanici
Autor: archiv DPP
Petřínská lanovka z roku 1932, horní stanice byla až za hladovou zdí. Pro cestující to bylo výhodnější řešení než u předchozí lanovky z roku 1891, kde byla horní stanice o něco níže ve svahu.
Autor: archiv DPP
Strojovna druhé pražské lanovky z roku 1932
Autor: Archiv DPP
Po válce se lanovka stala důležitou součástí turistického ruchu, ale samozřejmě ji využívali i domorodci. Návštěvníkům horní partie vrchu Petřín potom zbylo více času a sil na rozhlednu, zrcadlové bludiště, růžové sady atd.
Autor: Archiv DPP
Druhá petřínská lanovka z roku 1932 jezdila až do roku 1965.
Autor: Archiv DPP
Její osud však ukončila příroda. V roce 1965 došlo po dlouhotrvajících deštích k sesuvům půdy. Trať byla vážně poškozena a provoz musel být zastaven. Následovala dvacetiletá přestávka.
Autor: Archiv DPP
Druhou petřínskou lanovku z roku 1932 zničil sesuv svahu po extrémních deštích v roce 1965.
Autor: Archiv DPP
A takto to tam vypadalo po likvidaci tratě druhé lanovky na Petřín.
Autor: archiv DPP
Myšlenka na obnovu petřínské lanovky se objevovala dlouhá léta, ale realizace přišla až v první polovině osmdesátých let. Rekonstrukce byla spojena s přípravami na celostátní spartakiádu roku 1985.
Autor: Yan Renelt, MAFRA
Trať byla znovu vybudována a modernizována. Některé části původního strojního zařízení však zůstaly zachovány.
Autor: Aktron, CC BY-SA 3.0
Nové vozy byly do Prahy dopraveny začátkem roku 1985. Krémovo-zelené kabiny se později staly jedním ze symbolů Petřína. Respektive ty vozy nebyly až tak nové v celé své hmotě. Dostaly totiž rekonstruované podvozky z vozů předchozích.
Autor: public domain
Třetí petřínská lanovka se narodila v roce 1985.
Autor: Archiv DPP
Třetí petřínská lanovka se narodila v roce 1985.
Autor: Archiv DPP
Doprava vozů na obnovenou petřínskou lanovku v roce 1985
Autor: Archiv DPP
Doprava vozů na obnovenou petřínskou lanovku v roce 1985
Autor: Archiv DPP
S obnovením provozu lanovky se spěchalo, aby byla v akci už během celostátní spartakiády 1985. Ostatně ke strahovským stadionům to je od horní stanice lanovky kousek a víceméně po rovince.
Autor: Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy
Pravidelný provoz byl slavnostně zahájen 15. června 1985. O několik týdnů později byla znovu zprovozněna také zastávka Nebozízek.
Autor: Archiv DPP
Pravidelný provoz byl slavnostně zahájen 15. června 1985. O několik týdnů později byla znovu zprovozněna také zastávka Nebozízek.
Autor: Archiv DPP
Lanovka na Petřín v 80. letech
Autor: archiv DPP
Petřínská lanovka, horní stanice Petřín
Autor: Aktron, CC BY-SA 3.0
Strojovna třetí petřínské lanovky v horní stanici. Nejstarší a stále funkční technologií byly stroje od firmy Českomoravská Kolben Daněk, které tam pracovaly už od roku 1932.
Autor: Jan Kužník, Technet.cz
Na třetí petřínské lanovce stále pracovaly stroje ještě z doby lanovky druhé.
Autor: Jan Kužník, Technet.cz
Pohled do strojovny třetí petřínské lanovky
Autor: Archiv DPP
Petřínská lanovka, dolní stanice Újezd
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Petřínská lanovka, dolní stanice Újezd
Autor: VitVit, CC BY-SA 4.0
Petřínská lanovka, dolní stanice Újezd
Autor: VitVit, CC BY-SA 4.0
Třetí generace lanovky se poprvé stala plnohodnotnou součástí pražské městské dopravy. Cestující zde mohli používat běžné jízdenky MHD, což zvýšilo její využití.
Autor: Aktron, CC BY-SA 3.0
Za téměř čtyřicet let přepravila desítky milionů cestujících. Stala se nejen turistickou atrakcí, ale také oblíbeným dopravním prostředkem Pražanů.
Autor: Aktron, CC BY-SA 3.0
V průběhu provozu prošla třetí petřínská lanovka několika modernizacemi, například rekonstrukcí řídicího systému v roce 2008. Základní koncepce však zůstala zachována.
Autor: A. Savin, Free Art License
Výhybna uprostřed lanové dráhy slouží k míjení vozů.
Autor: Pentachlorphenol, CC BY-SA 4.0
Vůz lanovky se blíží k průjezdu hladovou zdí.
Autor: cowbridgeguide.co.uk, CC BY 3.0
Vůz lanovky se blíží k průjezdu hladovou zdí.
Autor: Giorgio Galeotti, CC BY 4.0
Lanovka na Petřín
Autor: archiv DPP
Pohled ze stanoviště řidiče lanovky
Autor: archiv DPP
Lanovka na Petřín
Autor: archiv DPP
Definitivní konec třetí petřínské lanovky přišel v září 2024. Extrémní deště si opět vybraly svou daň. Historické vozy z roku 1985 byly v březnu 2025 sejmuty z tratě a zamířily do muzejních sbírek.
Autor: Archiv DPP
Jeden z vozů skončil v Muzeu městské hromadné dopravy ve Střešovicích, druhý v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
A zde se již díváme na čtvrtou petřínskou lanovku, která se právě uvádí do svého života. Zkušební provoz bez cestujících již začal a zahájení zkušebního provozu s cestujícími se očekává na přelomu léta a podzimu 2026.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo usazení k Nebozízku. (22. dubna 2026)
Autor: DPP - Daniel Šabík
Druhý z nových vozů lanovky na Petřín připravený na návěsu kamionu. (22. dubna 2026)
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Současná rekonstrukce je největším zásahem do petřínské lanovky od roku 1985. Prakticky vzniká nová dráha při zachování historické trasy. Nejprve bylo nutné stabilizovat svah, který dlouhodobě trápí sesuvné procesy. Teprve poté mohla začít výstavba nové infrastruktury. Vyměněna se týká téměř celé tratě včetně kolejového svršku, kabelových systémů, zabezpečovací techniky a většiny technologického vybavení.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Největší pozornost budí nové vozy. Jejich moderní design výrazně odkazuje na původní historické lanovky a zároveň využívá současné materiály i technologie. Nové kabiny mají nabídnout vyšší kapacitu než dosavadní vozy. Díky lehčí konstrukci bude možné přepravit více cestujících při zachování potřebné hmotnosti soupravy. Počítá se také s lepší bezbariérovostí a vyšším komfortem cestování. Lanovka tak bude lépe vyhovovat současným požadavkům městské dopravy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vítězem mezinárodní soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín se stalo české studio Anna Marešová Designers.
Autor: DPP
Vítězem mezinárodní soutěže na novou podobu vozidel lanovky na Petřín se stalo české studio Anna Marešová Designers.
Autor: DPP
Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má proto jedno světlo vypnuté.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vítězem veřejné zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na výrobu a dodání dvou nových vozů pro lanovou dráhu Petřín se stala společnost DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r. o., 100% dceřiná společnost rakousko-švýcarské skupiny Doppelmayr/Garaventa Group.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Petřínská lanovka v neposlední řadě dostane také zcela nový řídící systém, který bude zajišťovat, že řízení pohonu, řízení vozů, dálkové ovládaní a další části budou vzájemně kompatibilní, certifikovány a homologovány jako jeden celek. Bude vybavena dálkovým monitorovacím a komunikačním systémem vedeném podél koleje u paty kolejnice.
Autor: Anna Kristová, MAFRA