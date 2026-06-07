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Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště
KVÍZ: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD
V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na...
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...
Nastal čas vrtulí. La Ferté-Alais je perla mezi evropskými airshow
Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...
Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostala v pátek odpoledne SELČ podle NASA pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci, ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu....
Přeletěli oceán v balonu. Atlantik Explorer úspěšně přistál v Lucembursku
Vodíkem plněný balon Atlantic Explorer s tříčlennou posádkou zvládl přelet Atlantského oceánu a bezpečně přistál v Lucembursku.
Mládím proti dešti. Před 100 lety zaplnilo Strahov 15 tisíc studentů
Ještě ráno se zdálo, že velká slavnost skončí fiaskem. Po celodenním dešti se strahovské sletiště proměnilo v bahniště a organizátoři jen těžko hledali důvody k optimismu. Nakonec se však 6. červen...
Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště
U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...
High-tech míč pro nadcházející fotbalové MS pomůže rozpoznat ofsajd i hru rukou
Mistrovství světa ve fotbale se stává nejen přehlídkou jednoho z nejpopulárnějších sportů na světě, ale i techniky, která pomáhá dodržovat pravidla. Pomocníci rozhodčích jsou stále častěji přítomni...
Před 100 lety udeřily bouřky. Voda ničila rybníky, zahrady i pražské čtvrti
Rok 1926 přinesl Československu řadu živelních pohrom a ani začátek června nepřinesl úlevu. V sobotu 5. června zasáhly české země mimořádné deště, které místy přerostly v ničivé průtrže mračen.
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostala v pátek odpoledne SELČ podle NASA pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci, ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu....
Útok na Írán uvolnil do ovzduší 29 800 tun oxidu siřičitého. Víc než sopka
Válka nepříliš překvapivě škodí lidskému zdraví. Dokáže to ovšem na nečekaně dlouhou vzdálenost. Svědčí o tom pozorování ze soustavy čínských satelitů.
Sluneční počasí dokáže přehodit semafory na železnici. Prokázat to je těžké
Sprška elektricky nabitých částic z naší mateřské hvězdy může vyvolat deformaci zemského magnetického pole. Jejím vlivem vznikají na železnici bludné proudy, které pak mění chování zabezpečovacího...
KVÍZ: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD
V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na...
Pokochejte se záběry letových ukázek letounů z Aviatické pouti. Byla to krása
Aviatická pouť 2026 představila divákům řadu pozoruhodných letounů. Nechyběly proudové stroje, vrtulníky, akrobacie, ale třeba ani Blériot Jana Kašpara či legendy druhé světové války. Právě...
Nový procesor AMD jsme vyzkoušeli v notebooku Legion, potlesk si nezaslouží
Na trh pomalu přicházejí další procesory nových generací a my se po Ultra X7 od Intelu tentokrát podíváme na Ryzen AI 7 od AMD. Ten byl tentokrát srdcem herního notebooku Lenovo Legion 7, což...