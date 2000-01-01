Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou jako velký svátek a říkají tomu také „Le Temps de Hélices„ (Čas vrtulí). Pokochejte se výběrem toho, co nás nejvíce zaujalo. Airshow byla zahájena výsadkem „paragánů“ Francouzské armády.
Autor: Pavel Barták
Letošní 53. ročník se nesl ve znamení dvou témat: „Francouzské vojenské letectvo“ a „Létání zůstává snem“. Cela akce je organizovaná spolkem „Amicale Jean-Baptiste Salise“ (spolek přátel Jeana-Baptiste Salise).
Autor: Pavel Barták
Jednou z prvních ukázek byli „pionýři“ létání z doby před první světovou válkou. Morane H13 – letoun, který se mimo jiné proslavil letem z Korsiky na Sardinií 23. září 1913.
Autor: Pavel Barták
Bleriot XI z roku 1909. Ano, je to ten pověstný Bleriot XI, který překonal kanál La Manche letem na trase Calais–Dover 25.července 1909.
Autor: Pavel Barták
SE.5A (období 1914-1918) – replika tohoto letounu byla postavena v roce 1983
Autor: Pavel Barták
Z období let 1914-1918 byla mimo jiné předvedena i replika unikátního letounu B.E. 2f, kterou postavila specializovaná firma na Novém Zélandu na základě originálních výkresů (původní výroba tohoto letadla v továrně Royal Aircraft Factory začala v roce 1912).
Autor: Pavel Barták
Nord 1101 Noralpha je společností Nord Aviation ve Francii postavený a přepracovaný Messerschmitt Bf 108. První let se uskutečnil v roce 1944.
Autor: Pavel Barták
Nord 3202 – dvoumístný cvičný letoun francouzského letectva z období 50. let 20. století
Autor: Pavel Barták
Salmson CFA D.7 Cri-Cri – lehké francouzské rekreační letadlo z roku 1930, bylo vyrobeno v počtu 341 kusů.
Autor: Pavel Barták
Nord 3400 Norbarbe – dvoumístný pozorovací a sanitní letoun, první let 1958, bylo vyrobeno 152 kusů.
Autor: Pavel Barták
Další tematický blok se týkal Francouzského aeroklubu, který byl v úvodu prezentován osmi letouny – čtyřmi proudovými stroji CM-170 Fouga Magister a čtyřmi vrtulovými letouny Pitts S-2B, Beech Bonanza, Extra 300 a Cap-222.
Autor: Pavel Barták
Akrobatický tým předvedl na čtveřici letounů CM-170 Fouga Magister precizní souhru a krásnou podívanou.
Autor: Pavel Barták
Letoun CM-170 Fouga Magister je cvičný proudový letoun francouzské výroby z 50. let 20. století, který používalo kromě Francie řada zemí, např. Izrael, Finsko či Německo.
Autor: Pavel Barták
Čtveřice CM-170 Fouga Magister
Autor: Pavel Barták
„Wingwalking“ – atraktivní let s akrobacií ženy na křídlech Super Stearmanu – pilot a akrobatka pocházejí ze Švýcarska.
Autor: Pavel Barták
A ještě jedna figura…
Autor: Pavel Barták
Morane Saulnier MS 405 C1, francouzský stíhací letoun byl v letech 1934-1938 vyroben pouze v počtu 17 kusů. Stroj nesplnil původní požadavky Francouzské armády na moderní letoun a nebyl dále vyráběn.
Autor: Pavel Barták
Pilatus P2-06, švýcarský cvičný letoun v barvách Luftwaffe, který se v roce 1981 stal součástí Salis collection na letišti Cerny-La ferte-Alais.
Autor: Pavel Barták
Messerschmitt Bf 109 E-4, který je poháněný autentickým motorem Daimler-Benz DB 601 V12 bázuje v Bonnu v Německu.
Autor: Pavel Barták
Fieseler Fi 156 Storch a Junkers Ju-52 – letouny Luftwaffe z druhé světové války
Autor: Pavel Barták
Messerschmitt Bf 109 E-4, po rekonstrukci v roce 2023 je známý pod označením „Červená 12“. Letoun pilotuje světově známý pilot „warbirdů“ Charlie Brown.
Autor: Pavel Barták
Messerschmitt Bf 109 a Supermarine Spitfire Mk. IX – let této unikátní dvojice stíhacích letounů z druhé světové války byl velkým zážitkem pro většinu diváků airshow.
Autor: Pavel Barták
Supermarine Spitfire MK IX v kamufláži ze Středomoří. LZ 842 byl vyroben v roce 1943 a později bojoval v Tunisu. Od roku 2021 bázuje na Biggin Hillu Heritage Hangar v Anglii.
Autor: Pavel Barták
Součásti airshow byl blok „Tora, Tora Tora“, kterého se zúčastnilo 12 letounů T6 Texan, několik Boeingů Stearman a jeden letoun AM6 Zero (kopie postavená na bázi T6 Texan) – na snímku pojíždí skupina letounů na start.
Autor: Pavel Barták
Skupina Texanů simuluje útok podobný bojovým akcím za druhé světové války v Pacifiku.
Autor: Pavel Barták
Útok Texanů byl provázen pyrotechnickými efekty.
Autor: Pavel Barták
Boeing Stearman pojíždí na start. V pozadí další efekty, které navozují atmosféru bojů z oblasti Pacifiku.
Autor: Pavel Barták
Typický vzdušný souboj opět z oblasti Pacifiku – japonský letoun AM6 Zero (kopie T6) je pronásledován americkým stíhacím letounem, v tomto případě v podání T6 Texan.
Autor: Pavel Barták
Zásah letounu AM6 Zero (kopie T6)
Autor: Pavel Barták
Samozřejmě, že nás potěšila česká stopa v rámci této airshow, a to účast letounu Avro Anson ze sbírky RAF Station Czechoslovakia z Podhořan. Tento konkrétní letoun z roku 1943 je jediný létající exemplář původní verze Mk.I na světě. Byl získán z Nového Zélandu a po rekonstrukci v Belgii bázuje v Čechách.
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I – start na display
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I – jedná se o lehký bombardér z období začátku II. světové války, který se později používal jako cvičný, popřípadě pro celou řadu jiných úkolů.
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I – posádka pod vedením Richarda Santuse předvedla poutavou letovou ukázku proloženou kouřovými efekty, které zvýraznily obratnost daného typu letounu.
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Pohled do pumovnice letounu Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I – pohled do kabiny letounu na pracoviště navigátora a na pilotní prostor
Autor: Pavel Barták
Supermarine Spitfire Mk. IX odlétá na závěr airshow zpět domů do Anglie.
Autor: Pavel Barták
Messerschmitt Bf 109 E-4, „Červená 12“, pilotovaný Charlie Brownem odlétá na závěr airshow zpět do Německa.
Autor: Pavel Barták
Douglas C-47 Dakota – univerzální dopravní letoun z období druhé světové války, který se ve službě udržel dlouhá léta, a v civilních verzích často působí dodnes.
Autor: Pavel Barták
Douglas C-47 Dakota – univerzální dopravní letoun z období druhé světové války
Autor: Pavel Barták
Caudron C.270 Luciole z roku 1932 přežil válku a v roce 1975 se přemístil do Anglie. Později se v roce 1999 dostal zpět do Francie a stal se součásti sbírky Salis Collection.
Autor: Pavel Barták
Caudron C.109 (replika) cvičný letoun z roku 1925 byl vyroben pouze v počtu 24 kusů. Originál letounu je k vidění v muzeu na letišti Le Bourget.
Autor: Pavel Barták
Dassault Rafale – moderní francouzský víceúčelový dvoumotorový letoun, první let již v roce 1986, ale letoun má obrovský potenciál a průběžně probíhají jeho modernizace. Stroj je ve výzbroji řady zemí např. Indie, Chorvatsko, Egypt a další.
Autor: Pavel Barták
Dvě odlišné generace letounů se stejným názvem Rafale předvedly společný průlet – jedná se o rychlostní závodní vrtulový letoun Caudron-Renault C-460 Rafale (replika) z roku 1934 a moderní bojový letoun Dassault Rafale (1986).
Autor: Pavel Barták
Dassault Rafale – výrobce, firma Dassault označuje letoun jako “všestranný“, spadající do 4,5 generace bojových letadel, ale nedisponující technologií stealth.
Autor: Pavel Barták
T-28 Trojan – americký cvičný letoun z roku 1949, který byl vyroben v počtu necelých 2000 kusů. Mimo jiné byl využíván i ve vietnamské válce.
Autor: Pavel Barták
OV-10 Bronco – americký pozorovací a bojový letoun z období vietnamské války
Autor: Pavel Barták
Vrcholem francouzských leteckých dnů většinou bývá vystoupení akrobatické skupiny franc. vojenského letectva Patrouille de France. Skupina byla založena v roce 1953, vystřídala již řadu typů letounů a v současné době používá dvoumotorové cvičné letouny Alpha Jet. Vystoupení předvádí v počtu devíti letadel.
Autor: Pavel Barták
Patrouille de France
Autor: Pavel Barták