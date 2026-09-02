Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslední přistání světoznámé spárky. L-39C Albatros odešel na odpočinek

,
  15:52
Ve středu 2. září se na letišti v Praze-Kbelích odehrála událost, která vejde do historie letectví. Z českého nebe definitivně sestoupil cvičný letoun Albatros L-39C z Centra leteckého výcviku LOM PRAHA . Zařadí se mezi exponáty sbírky Leteckého muzea VHÚ Praha.

L-39C představuje základní cvičnou verzi Albatrosu, určenou pro komplexní vojenský výcvik pilotů. Sériová výroba byla zahájena v roce 1971 a první stroje této verze začalo československé vojenské letectvo přebírat v roce 1974. Albatros se následně na dlouhá desetiletí stal neodmyslitelnou součástí výcviku československých vojenských pilotů.

L-39C Albatros
L-39C Albatros
L-39C Albatros
L-39C Albatros
L-39C Albatros
30 fotografií

Poslední let L-39C absolvovali pilot a instruktor Ján Hromník a ředitel Centra leteckého výcviku (CLV), které spadá pod státní podnik LOM Praha, Jaroslav Špaček. Po přistání na vojenském letišti ve Kbelích Hromník oznámil Protivovi provedení posledního letu a ukončení provozu výcvikové flotily.

Za dobu provozu letouny Albatros absolvovaly zhruba 33.000 letů a nalétaly necelých 24.000 hodin. Vycvičilo se na nich přibližně 200 pilotů českých vzdušných sil a tři desítky zahraničních pilotů. Novinářům na slavnostní rozloučení to dnes řekl mluvčí státního podniku LOM Praha Pavel Lang. Důvodem ukončení provozu je podle Langa modernizace letecké techniky Centra leteckého výcviku.

Dvoumístná kabina je uspořádána tandemově, přičemž zadní sedadlo instruktora je vyvýšené a poskytuje mu velmi dobrý výhled a přehled o průběhu letu. Letoun je možné plnohodnotně pilotovat z obou míst a instruktor může ze zadní kabiny převzít řízení. Pro výcvikové úlohy je L-39C vybaven dvěma podkřídlovými závěsnými body s nosností 125 kg.

Po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 převzala Armáda České republiky 17 z tehdejších 25 letounů L-39C. Albatrosy pokračovaly ve výcviku českých vojenských pilotů a část z nich následně prošla modernizací. Poslední čtyři letouny L-39C byly z vojenského provozu vyřazeny v roce 2019.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Kolik lidí, tolik ovcí. Jaké bylo Bulharsko za totality, kdy tam mířily davy

Z dějin socialistického Bulharska

Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace občanů socialistického Československa patřilo Bulharsko, přesněji jeho černomořské pobřeží. Podívejme se na tuto zemi prostřednictvím dobových fotografií,...

OBRAZEM: Měsíc při částečném zatmění kouzlil v Česku i ostatních koutech planety

Zatmění Měsíce za Washingtonovým památníkem v americkém Washingtonu (28. srpna...

V Česku i ostatních koutech planety šlo podle středoevropského času v pátek brzy ráno sledovat částečné zatmění Měsíce. Jev, pozorovatelný i pouhým okem, vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem.Je...

Trump chce přemístit velitelský ostrov letadlovek. Víme, proč je to nesmysl

Letadlová loď USS Gerald R. Ford pluje ve Středozemním moři. (11. října 2023)

Americké námořnictvo se vážně zabývá návrhem prezidenta Donalda J. Trumpa na zásadní změnu konstrukce letadlových lodí třídy Ford. Přál by si, aby nové lodě měly hlavní nástavbu uprostřed místo...

Apple nečekaně ukázal novinky. Z cen se vám protočí panenky

Ilustrační snímek

Dva nové přístroje s nakousnutým jablkem ve znaku představila společnost Apple bez většího humbuku a přípravy. Mimo jiné potěší ty, kdo si chtějí hrát s umělou inteligencí, aniž by se museli bát o...

Vzdušná logistika návštěvy šéfa CIA v Moskvě. V úvahu připadá změna letadel

Transportní letoun C-17 Globemaster britského letectva zajišťuje přesun...

V úterý 25. srpna pobyl na moskevském letišti Vnukovo přepravní speciál USAF C-17 Globemaster. Přivezl ředitele CIA Johna Ratcliffa. Přesný obsah návštěvy je neznámý. Mluví se o varování před ruským...

Poslední přistání světoznámé spárky. L-39C Albatros odešel na odpočinek

L-39C Albatros

Ve středu 2. září se na letišti v Praze-Kbelích odehrála událost, která vejde do historie letectví. Z českého nebe definitivně sestoupil cvičný letoun Albatros L-39C z Centra leteckého výcviku LOM...

2. září 2026  15:52

Možná i vy nakupujete přes AI a víc přemýšlíte o utrácení. Ukázal to výzkum

IFA 2026

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Tento týden začíná IFA 2026, což je velká událost ve světě spotřební elektroniky a výpočetní techniky. Tradičně se začátkem akce výzkumná firma zveřejňuje nejnovější trendy z oblasti spotřební...

2. září 2026  14:30

Nehodu u Halifaxu způsobil jeden vadný kabel: moderní MD-11 s 229 lidmi spadl v roce 1998

Vyzdvižené trosky letounu MD-11 z letu Swissair 111. Uprostřed leží pokroucené...

Nehodu v letectví občas způsobí i konkurenční boj a pokus o zpříjemnění cesty pasažérům. Důkazem je pád švýcarského McDonnell Douglasu nedaleko Halifaxu, který kromě překotné honby za zvýšením počtu...

2. září 2026,  aktualizováno  17:30

Nejlepší traktor je ten s příběhem. Land Utility Tractor Standard N

Soutěž
Celkový pohled

Podívejte se na příběh traktoru Fordson, který – i díky zajímavým doplňkům – ožil ne na poli, ale v dílně. Do soutěže Příběh mého modelu 2026 nám ho poslal modelář Martin Halámek.

2. září 2026

Dnes v noci uzavřeme přihlašování modelů do naší soutěže Příběh mého modelu

V úterý 1. září ve 23 hodin skončí možnost přihlásit model do velké letní soutěže pro plastikové modeláře a nastane období, kdy bude došlé výtvory hodnotit nejen odborná porota a redakce, ale i vy,...

29. srpna 2026,  aktualizováno  1. 9. 13:53

Vádí vám letní horka? Osvěžte se bojem o vodu s tímto modelářským příběhem

Soutěž
Diorama Ztraceni

V návalu letních veder se modelář Matyáš Holiš rozhodl poslat do naší soutěže výjev, po kterém dostanete žízeň. Jeho diorama s posádkou německého tanku Panzerkampfwagen IV Ausf. D je zasazeno do bojů...

1. září 2026

Trump chce přemístit velitelský ostrov letadlovek. Víme, proč je to nesmysl

Letadlová loď USS Gerald R. Ford pluje ve Středozemním moři. (11. října 2023)

Americké námořnictvo se vážně zabývá návrhem prezidenta Donalda J. Trumpa na zásadní změnu konstrukce letadlových lodí třídy Ford. Přál by si, aby nové lodě měly hlavní nástavbu uprostřed místo...

1. září 2026

Slavil rekordy a měl zabít Hitlera. Havaroval legendární letoun DH.88 Comet

Premium
Letoun De Havilland DH.88 Comet

Když se 15. srpna po přistání na anglickém letišti Old Warden překlopilo na záda a zlomilo, mnozí v tom viděli konec jedné éry. Není jiné takové – toto letadlo je nenahraditelným kusem historie. Ve...

31. srpna 2026

Díky filmu se stala legendou. Prozkoumejte model U-96 ze snímku Das Boot

Soutěž
U96 Celkový pohled s filmovým letáčkem Das Boot

Když se řekne ponorka, většina si nejspíš vybaví ikonickou U-Boot, tedy německou ponorku z druhé světové války, typu VIIC. Modelář Tomáš Kadlec nám představí limitovaný model U-96, vydaný ke 40....

31. srpna 2026

NASA vyslala do vesmíru nový teleskop, má vytvořit Atlas vesmíru

Vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové na floridském mysu Canaveral (29. srpna...

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír vyslal v neděli do vesmíru teleskop Nancy Grace Romanové, který má podle úřadu napomoci odhalit některé z největších záhad kosmu.

30. srpna 2026  14:28

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Pokochejme se modelem legendárního vrtulníku Bell AH-1 se zubatou tlamou

Soutěž
Bell AH-1G

Vrtulník Bell AH-1 je legendární vrtulník, který před více než 60 lety určil trend do daleké budoucnosti. Představuje nám ho modelář, který i v minulém ročníku soutěže Příběh mého modelu dokázal...

30. srpna 2026

„Šílenci“ si na něj věšeli i bazuky. Malý nezmar na nebi nejen válečném

Charles M. Carpenter se svým Piperem L-4 „Rosie the Rocketer“

I malé letadlo se může stát velkou legendou. Zářným příkladem je americký Piper J-3 Cub, chcete-li L-4 Grasshopper. Představme si stručně tento lehký zázrak některými zajímavostmi z jeho životopisu,...

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.