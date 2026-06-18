Na cesty dnes můžete vyrazit téměř jen se smartphonem v kapse nebo tabletem v ruce. S jedním zařízením platíte, máte v něm jízdenky a letenky, potvrzení o rezervaci ubytování, půjčení auta, vstupenky do parků, muzeí a památek, mapu, ... Navíc je to hlavní komunikační zařízení a máte v něm všechny kontakty. A pokud vyrážíte na pracovní cestu, máte zpravidla i notebook, ve kterém jsou často roky dokumentů, smluv a dat.
Což je samozřejmě náramně pohodlné, ale skýtá to i určitá úskalí. Rady, jak svá zařízení připravit a jak se chovat, jsme sestavili ve spolupráci s bezpečnostním expertem Oldřichem Novákem. Dříve byl členem bezpečnostní rozvědky, dnes funguje jako konzultant.
Na cestování bych si pořídil druhý telefon, na kterém bych měl uložená jen ta hesla, která potřebuji během cestování.