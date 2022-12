KVÍZ: Znáte naše krále vzduchu? Vyhrajte knihu o slavném pilotovi Šonkovi

Zkuste si kvíz z oboru československé letecké akrobacie a vyhrajte knižní novinku „Martin Šonka: Můj let do nebes“, která by neměla chybět v knihovničce žádného fanouška českého letectví.