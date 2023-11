KVÍZ: Prolétněte se otázkami z historie ČSA a vyhrajte neobyčejnou knihu

Anotace knihy Móda na palubách Československých Aerolinií Tato kniha je jedinečným projektem bývalých zaměstnanců ČSA, jejich příbuzných a fanoušků, který spojuje módu a historii. Stylem fashion-foto přináší poutavý pohled na unikátní historii uniforem Československých aerolinií. V roli modelek se představují bývalé zaměstnankyně, jejich dcery a vnučky, které se narodily díky seznámení svých předků, pracujících v této společnosti. I přes to, že se jedná čistě o amatérský projekt, jeho kvalita je velmi vysoká. Všichni, kteří se na knize podíleli, investovali svůj volný čas a nasazení. Jejich nadšení pro tento projekt se projevilo na jeho výsledné podobě, která zaujme i náročnější čtenáře. Jiřina Kopecká Borková, autorka knihy Móda na palubách ČSA Výběr uniforem ČSA z různých období, v rolích modelek bývalé zaměstnankyně, jejich dcery a vnučky Kniha je průvodcem módní historií uniforem palubního a pozemního personálu ČSA. Její stránky jsou plné poutavých fotografií, které zachycují různé éry a styly, jež se vyvíjely společně s ČSA od jejich založení před 100 lety až po současnost. Čtenáři se tak seznámí s vývojem módy a designu, který doprovázel posádky letadel a pozemní personál, a pochopí, jakým způsobem uniformy reflektovaly dobové trendy a změny ve společnosti. Přehled uniforem je doplněn osobními příběhy těch, které je nosily. Tato publikace je důležitým příspěvkem k oslavě 100. výročí založení ČSA. Nejenže přibližuje pestré módní dědictví této společnosti, ale také nám připomíná, že za každou uniformou je lidský příběh a osobní přínos. Je to zároveň výraz vděčnosti všech, kteří se na jejím vzniku podíleli, za to, jak tato letecká společnost ovlivnila jejich osudy.