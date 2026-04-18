náhledy
Dominantou Kunětic již dávno není jen státní hrad Kunětická hora, nýbrž i hangár pod ním. Připomeňme si, jak to vypadá, když nastane Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích. Další je v plánu tuto sobotu 15. srpna 2026. Na snímku ultralehká replika Morane-Saulnier MS.139 během zahájení sezony – Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Let ultralehké repliky stíhacího dvouplošníku Aviatik Berg D.I. během Dne otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Prvním létajícím letadlem Letky AP se v roce 2019 stal UL Nieuport 11. Jedná se o 80% zmenšeninu proti originálu postavenou Petrem Svobodou z Brna v roce 2013 podle plánů prodávaných v USA.
Autor: Pavel Barták
Let ultralehké repliky Nieuport 11 během zahájení sezony 2026
Autor: Pavel Barták
Hrad Kunětická hora je vkusnou kulisou nedalekého letiště.
Autor: Pavel Barták
Let ultralehké repliky Nieuport 11 během zahájení sezony 2026
Autor: Pavel Barták
Let ultralehké repliky Nieuport 11 během zahájení sezony 2026
Autor: Pavel Barták
Replika letadla Blériot XI od Václava Vondráška na Dni otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Pohled do kokpitu repliky letadla Blériot XI od Václava Vondráška na Dni otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Let ultralehké repliky stíhacího dvouplošníku Aviatik Berg D.I. během Dne otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Ultralehká replika stíhacího dvouplošníku Aviatik Berg D.I. během Dne otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Detail palubní desky ultralehké repliky stíhacího dvouplošníku Aviatik Berg D.I.
Autor: Pavel Barták
Ultralehká replika Morane-Saulnier MS.139 během zahájení sezony – Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Detail malby na trupu ultralehké repliky Morane-Saulnier MS.139
Autor: Pavel Barták
Ultralehká replika Morane-Saulnier MS.139 během zahájení sezony – Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Detail kokpitu ultralehké repliky Morane-Saulnier MS.139
Autor: Pavel Barták
Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták
Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích 18. dubna 2026
Autor: Pavel Barták