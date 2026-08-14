|
KVÍZ: Znáte letadla československých pilotů?
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
KVÍZ: Znáte letadla československých pilotů?
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...
Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...
Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...
Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...
Že přehrávač nemůže být menší než médium, které přehrává? „Podržte mi saké,“ řekli si nejspíše vývojáři japonské Toshiby a v roce 1984 uvedli na trh walkman, který byl na výšku zhruba o třetinu menší...
Obyvatelé pobřežních měst už desítky let pociťují vzestup hladiny oceánů. Jeho následky zhoršuje propad většiny hustě obydlených částí souše opačným směrem. Má několik příčin.
Dominantou Kunětic již dávno není jen státní hrad Kunětická hora, nýbrž i hangár pod ním. Připomeňme si, jak to vypadá, když nastane Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích....
Tento model vznikl jako pocta tehdejšímu vrcholu letecké techniky. Pokochejte se naleštěnými povrchy B-29. A protože každá kráska má i svůj příběh, bude i co číst. Dále už modelář Jiří Polívka.
Jeho osud byl dynamický jako komiksový strip a dramatický jako celovečerní román. Přestože zanechal nesmazatelnou stopu v historii světové kultury a vytvořil postavy, které dodnes milují miliony...
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...
Dnes se začala prodávat nová generace sluchátek Bose QuietComfort. Nastupuje více než dva roky po uvedení původní verze a hlavním cílem je doplnit funkce špičkové verze Ultra do cenově dostupnějšího...
Jeho příznivci ho oceňují za prosazování ekonomické a sociální spravedlnosti a nezávislosti země na americké hegemonii. Jeho kritici ho považují za levicového diktátora, jehož vláda omezovala...
Malá vědecká studie ověřila účinky přípravku, který má fungovat jako levnější alternativa léků na hubnutí. Výsledky vypadají slibně. Bude je ale potřeba ještě ověřit.
Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...
Už jste nesehnali brýle na pozorování zatmění Slunce? Běžné sluneční brýle, stará CD, diskety ani začouzené sklo z garáže rozhodně nezkoušejte – riskovali byste trvalé poškození zraku. Výjimečné...
Kraslice - Krásná, okres Sokolov
2 100 000 Kč
Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...
Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...