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Pod Kunětickou horou otevře svá vrata království počátků aviatiky

Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v... Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v...
Dominantou Kunětic již dávno není jen státní hrad Kunětická hora, nýbrž i hangár pod ním. Připomeňme si, jak to vypadá, když nastane Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích. Další je v plánu tuto sobotu 15. srpna.

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Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

Takto vypadalo úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 při pozorování ze Španělska.

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...

Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska

Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna...

Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...

Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle

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Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...

Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte

Čím dále od měst a zdrojů světelného znečištění se pozorovatel nachází, tím...

Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...

Walkman menší než kazeta: inženýrskému zázraku od Toshiby je 42 let

Toshiba KT-AS10

Že přehrávač nemůže být menší než médium, které přehrává? „Podržte mi saké,“ řekli si nejspíše vývojáři japonské Toshiby a v roce 1984 uvedli na trh walkman, který byl na výšku zhruba o třetinu menší...

Pobřežní oblasti klesají o šest milimetrů za rok. Rychleji, než stoupá moře

Indonéská metropole Jakarta je nejrychleji se potápějícím městem světa.

Obyvatelé pobřežních měst už desítky let pociťují vzestup hladiny oceánů. Jeho následky zhoršuje propad většiny hustě obydlených částí souše opačným směrem. Má několik příčin.

14. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Pod Kunětickou horou otevře svá vrata království počátků aviatiky

Zahájení sezony: Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v...

Dominantou Kunětic již dávno není jen státní hrad Kunětická hora, nýbrž i hangár pod ním. Připomeňme si, jak to vypadá, když nastane Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích....

14. srpna 2026

Naleštěná kráska symbolicky zastupuje tichomořské bojiště – Boeing B-29

Soutěž
B-29 1/48

Tento model vznikl jako pocta tehdejšímu vrcholu letecké techniky. Pokochejte se naleštěnými povrchy B-29. A protože každá kráska má i svůj příběh, bude i co číst. Dále už modelář Jiří Polívka.

14. srpna 2026

Život stvořitele Asterixe či Mikuláše Reného Goscinnyho měl hořký konec

René Goscinny a kreslíř Albert Uderzo

Jeho osud byl dynamický jako komiksový strip a dramatický jako celovečerní román. Přestože zanechal nesmazatelnou stopu v historii světové kultury a vytvořil postavy, které dodnes milují miliony...

14. srpna 2026

Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

Takto vypadalo úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 při pozorování ze Španělska.

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...

13. srpna 2026  12:21

Levnější novinka Bose je prima, klacek pod nohy jí hodil výrobce sám

Bose QuietComfort 2nd Gen

Dnes se začala prodávat nová generace sluchátek Bose QuietComfort. Nastupuje více než dva roky po uvedení původní verze a hlavním cílem je doplnit funkce špičkové verze Ultra do cenově dostupnějšího...

13. srpna 2026

Přežil stovky atentátů a deset prezidentů USA. Před 100 lety se narodil Fidel Castro

Fidel Castro na fotce z roku 1963 s tehdejším tajemníkem komunistické strany...

Jeho příznivci ho oceňují za prosazování ekonomické a sociální spravedlnosti a nezávislosti země na americké hegemonii. Jeho kritici ho považují za levicového diktátora, jehož vláda omezovala...

13. srpna 2026

Levnější alternativa léků na hubnutí vypadá slibně. Obsahuje mrtvé bakterie

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Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Malá vědecká studie ověřila účinky přípravku, který má fungovat jako levnější alternativa léků na hubnutí. Výsledky vypadají slibně. Bude je ale potřeba ještě ověřit.

13. srpna 2026

Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska

Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna...

Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...

12. srpna 2026  14:41,  aktualizováno  21:35

Zatmění Slunce 2026: jak ho sledovat bez brýlí a neriskovat poškození zraku

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Už jste nesehnali brýle na pozorování zatmění Slunce? Běžné sluneční brýle, stará CD, diskety ani začouzené sklo z garáže rozhodně nezkoušejte – riskovali byste trvalé poškození zraku. Výjimečné...

12. srpna 2026  16:55

Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle

ilustrační snímek

Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...

12. srpna 2026  16:54

Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte

Čím dále od měst a zdrojů světelného znečištění se pozorovatel nachází, tím...

Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...

12. srpna 2026  14:47

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