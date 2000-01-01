Již nějakou dobu je Kuba jedním velkým skanzenem, kde snad kromě voskových svíček nic nefunguje. Není tedy divu, že stejně dopadla i jediná tamní elektrická železnice. I ta už spíše nefunguje, než funguje, přičemž elektrický proud není zdaleka to jediné, čeho se jí nedostává. Kdysi se však jednalo o vzkvétající podnik, založený tam americkým podnikatelem a filantropem Miltonem S. Hersheyem několik let před tím, než se narodil Fidel Castro, který později poslal Kubu z kopce. (foto: Hershey Electric Railway, Kuba, rok 1996)
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003072, CC BY-SA 4.0
Jediná kubánská elektrická železnice je všeobecně známá pod anglickým názvem Hershey Electric Railway. Stručně se s ní seznamme a především si ji vychutnejme na fotografiích. Většina z předložených fotografií z doby vlády jedné strany je z roku 1996, kdy, byť zanedbaná, tato železnice ještě regulérně fungovala, protože stále také ještě fungoval omezeně cukrovar, kvůli kterému vlastně vznikla. Ale uvidíme i hrstku fotografií z let 2010 a 2013, kdy tam už víceméně v posledním tažení ještě přežívala doprava osobní. (foto: Hershey Electric Railway, depo v Hershey, Kuba, rok 1996)
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-005918, CC BY-SA 4.0
Na úvod si také řekněme, že „cukrovarnická“ vesnice Hershey, která tvořila středobod předmětné železnice, byla po kubánské revoluci přejmenováno na Camilo Cienfuegos, právě podle jednoho z kubánských revolucionářů. Zkrátka něco podobného, jako se stalo Zlínu s Gottwaldem. V každém případě my se zde budeme držet zažitého původního názvu Hershey, který tam používají i místní pamětníci zlatých časů, i když teď už spíše jejich potomci. (foto: Hershey Electric Railway, Kuba, rok 1996)
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003098, CC BY-SA 4.0
Elektrifikovaná železnice spojuje Hershey jednak s Havanou na západě, kde končí ve čtvrti Casablanca, a jednak s Metanzasem na východě, respektive s přístavy v těchto městech. Takto jsme to definovali podle skutečnosti, jak byly obě větve postupně zprovozněny (nejprve západní v roce 1917 a potom východní v roce 1918), ale v podstatě mluvíme o železniční trati Havana Casablanca - Metanzas. Trať má délku 92 kilometrů, rozchod je normální 1 435 mm. Elektrifikována byla stejnosměrnou napájecí soustavou 1 200 V. (foto: Hershey, Kuba, rok 1996)
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-004254, CC BY-SA 4.0
Železnice Hershey Electric Railway končí na západě v přístavu v Casablance, která je čtvrtí Havany. V levé dolní části snímku (z roku 1996) vidíme vlak na této železnici právě v Casablance.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-005928, CC BY-SA 4.0
Stanice pro osobní dopravu v Casablance (rok 2010). Trať pokračovala ještě dále do přístavu, ale minimálně po uzavření cukrovaru v Hershey to již pozbylo smyslu.
Autor: Leon Hart, CC BY 2.0
A jak to všechno začalo? Ve Spojených státech byl jeden úspěšný podnikatel Milton Snavely Hershey, který koncem století páry začal vyrábět čokoládu až se z něho stal nekorunovaný čokoládový král. Jím založená společnost ostatně dodnes existuje pod názvem The Hershey Company. A v případě čokolády se musíme smířit s tím, že důležitou surovinou pro její výrobu (myšleno té zákazníky nakupované v největších objemech) je cukr. A právě Kuba nabízela ideální podmínky pro produkci cukru. Hershey proto na Kubě koupil rozsáhlé pozemky a vybudovat tam moderní cukrovar i s přilehlou obytnou zónou (vesnicí) pro jeho zaměstnance (podobně jako si postavil firemní město u své čokoládovny v USA). S tím však souvisela i potřeba efektivní dopravy. Primárně bylo třeba dopravovat cukrovou třtinu z plantáží do cukrovaru a hotový cukr následně do přístavu v Havaně, ale velký význam měla i doprava osobní. (foto: průmyslový komplex s cukrovarem v Hershey na Kubě)
Autor: public domain
Milton Snavely Hershey však nebyl jen pouhý podnikatel, ale byl i velký filantrop a – nebojme se to říci – lidumil. Ve vsi Hershey, vybudované pro své zaměstnance, postavil i školu pro jejich děti, kde byla výuka zdarma. Vyrostla tam i poliklinika. A jako by to nestačilo, byla tam zřízena i hřiště a sportoviště. A opět dodejme, že v mnohem větším měřítku s tímhle přišel i ve svém firemním městě u čokoládovny v USA. (Hershey, Kuba)
Autor: public domain
Pokud mluvíme o cukrovaru Hershey na Kubě, tak se vlastně jednalo o velký výrobní komplex. Vedle cukrovaru byla i elektrárna, která dodávala potřebnou energii pro cukrovar, firemní vesnici a logicky i pro železnici Hershey Electric Railway. Elektrárna spalovala bagasu, tedy odpad z cukrové třtiny, který z ní zůstal po vylisování šťávy na výrobu cukru. Součástí průmyslového komplexu bylo i velké železniční depo Hershey Electric Railway, logicky zde i tato železnice měla hlavní stan.
Autor: public domain
Železnice postavená kvůli cukrovaru Hershey začínala s parní trakcí, ale trvalo to jenom chvíli. Již od počátku se projektovala jako elektrifikovaná.
Autor: public domain
Už v roce 1922 byla elektrifikována v celé své délce, od té doby ji tedy můžeme říkat plným jménem Hershey Electric Railway.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / SIK_03-003065, CC BY-SA 4.0
Nejslavnější léta prožíval kubánský průmyslový komplex Hershey od svého založení až do doby krátce po druhé světové válce, kdy ho v roce 1948 mateřská čokoládovna Hershey prodala jiné soukromé společnosti. Následná doba už nebyla jednoduchá. V roce 1952 přišel na Kubě převrat a zavládl Batistův režim. Ještě větší rána však přišla v roce 1959, kdy po kubánské revoluci začala Castrova vláda, tedy vláda komunistů. V tom roce byl průmyslový komplex Hershey na Kubě znárodněn. Stejně tak i železnice Hershey Electric Railway, která byla včleněna do kubánských státních drah.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-004252, CC BY-SA 4.0
Původní elektrické vozy pro Hershey Electric Railway. Především kvůli turistům Kubánci nějaký ten kus udržovali minimálně ještě v poslední dekádě 20. století ve stavu, kdy na něj byla radost pohledět.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003072, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003088, CC BY-SA 4.0
Idylický snímek z elektrické trati Hershey na Kubě, rok 1996
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-005921, CC BY-SA 4.0
V devadesátých letech byly na Hershey Electric Railway dodány staré opotřebované elektrické vozy ze Španělska.
Autor: Jezhotwells, CC BY-SA 3.0
Na Kubě je svět ještě v pořádku, lidé tam mají k sobě tak nějak blíž. Protože jinak by ani nevystoupili z vlaku.
Autor: Florian Pfeil, CC BY-SA 3.0
Tento „fenomén“ primitivních nástupních přístavků na Hershey Electric Railway vznikl z prozaického důvodu právě v devadesátých letech. Ojeté španělské elektrické vozy byly totiž stavěné pro vyvýšená nástupiště a chyběly jim schůdky, takže Kubánci se s tím vypořádali postavením těchto nástupištních ostrůvků, které jsou však situovány dost daleko od vozu. Šikovný musí být nejen cestující, aby nepropadl do mezery, ale i strojvůdce, aby se dveřmi pro cestující trefil do krátkého úseku, protože na malých zastávkách v poli jsou tyto ostrůvky velice krátké.
Autor: The Stephen J Mason Photography Collection, CC BY-SA 2.0
Jiný snímek ukazující vypořádání se s nastupováním do elektrických vozů dodaných na Hershey Electric Railway ze Španělska. Zde jsme na stanici ve vsi Hershey (všimněte si, že jméno stanice je původní, přestože vesnice byla přejmenována, jak jsme zmínili v úvodu galerie), a tak řešení vyvýšeného nástupiště je o něco povedenější, než tomu bylo (či ještě je) u zastávek v poli. Pode dveřmi strojvůdcovské kabiny má vůz žebřinové stupačky.
Autor: Jezhotwells, CC BY-SA 3.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Šaty dělají člověka a čepice dělá mašinfíru.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-005922, CC BY-SA 4.0
Kubánci to zkrátka mají na háku.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003116, CC BY-SA 4.0
Servis trakčních vozidel v depu v Hershey (rok 1996)
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003138, CC BY-SA 4.0
Zátiší s lokomotivami vyřazenými z provozu (foto: Hershey Electric Railway, Kuba, rok 1996)
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003868, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003187, CC BY-SA 4.0
I tady by si sběrový referent Hujer přišel na své.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003125, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003074, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003086, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: Leon Hart, CC BY 2.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-004256, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: The Stephen J Mason Photography Collection, CC BY-SA 2.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-004243, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003082, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003083, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003087, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003088, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003098, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003107, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003109, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003112, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003117, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003143, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-003145, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-004255, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-004244, CC BY-SA 4.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: The Stephen J Mason Photography Collection, CC BY-SA 2.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Elektrická železnice Hershey na Kubě
Autor: The Stephen J Mason Photography Collection, CC BY-SA 2.0