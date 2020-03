Štíty z českých 3D tiskáren chrání první zdravotníky, dostávají je zdarma

V bývalé administrativní budově elektrárny v pražských Holešovicích najdete světový unikát. Je to obří 3D tisková farma, na které společnost Průša Research vyrábí díly svých 3D tiskáren – stručně řečeno, tiskárny tisknou tiskárny. Pochopitelně jen ty vytisknutelné plastové části.

Jednou z předností tohoto řešení výroby je možnost okamžité změny – jakmile je schválen nějaký „upgrade“, během několika hodin může farma tisknout již tyto nové modifikované díly. Takovou flexibilitu výroba klasickým vstřikováním do formy neumožní.

Tuto flexibilitu nyní tým Josefa Průši využil pro realizaci nápadu vzniklého v rámci iniciativy Covid19 CZ (Data proti Covid). Vytvořil a ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a vybranými lékaři doladil ochranný štít pro lékaře a zdravotnický personál - a prakticky okamžitě jej začal ve velkém vyrábět.

Jeho hlavovou část (tj. čelenku s úchyty) lze totiž vytvořit na běžných 3D tiskárnách, průhledné hledí pak řezat na laserovém plotteru z libovolného laserem řezatelného plastu o tloušťce 0,5–1 mm.



Pro zdravotnický personál zadarmo

Již první den se takto podařilo vyrobit 800 štítů, v pátek jich bylo 1 600 k dispozici zdravotníkům – některé šly přepravními službami, jiné do nemocnic rozvezli dobrovolníci.

Jedním z nich je i trabantí cestovatel Dan Přibáň. „Je o mně známo, že umím poměrně dobře řídit auto. Mnoho lidí si myslí, že to je jediná věc, kterou umím. A tak jsem se rozhodl tuto svou superschopnost využít a stal se doručovatelem ochranných štítů,“ napsal s nadsázkou sobě vlastní v sobotu na Facebook.

Zdravotníci mohou štíty objednávat ve formuláři na webu prusa3D.cz/covid19/, tvůrce jim je nabízí zcela zdarma. V tuto chvíli činí denní výrobní kapacita dva tisíce kusů.



Limitem rychlosti výroby v tuto chvíli není 3D tisk čelenky – při plném nasazení tiskové farmy by jich stihli vyrobit dvojnásobek –, ale kapacita laserového plotteru řezajícího průhledná hledí. Podle Martina Bacha z tiskového oddělení Průša Research se na zvýšení produkční kapacity pracuje a mohlo by k ní dojít již během pondělí.

Pomoci může celá komunita

Soubor s modelem pro 3D tiskárny, veškerá dokumentace a informace potřebné pro výrobu štítu jsou již k dispozici na webu prusaprinters.org, takže se do výroby štítů může pustit kdokoli z 3D tiskařské komunity, například různé kutilské laby – v roce 2017 jsme navštívili tehdy nově otevřený brněnský FabLab. Tyto kutilské dílny jednadvacátého století zpravidla nebudou mít problém ani s výrobou průhledné části štítu.

Model náhlavní části štítu. „Rozpal“ úchytů pro otvory v průhledném hledí odpovídá kancelářské děrovačce. „Střih“ gumy odporovým drátem na improvizovaném, 3D tiskem vyrobeném stroji. Tisk štítů na 3D tiskové farmě. Jedna tiskárna Průša i3 zvládne čtyři hlavové díly najednou.

„Idea spočívá v tom, že všechny potřebné návody a postupy zveřejníme na internetu a 3D tiskařská komunita pak bude moct nabídnout výrobu štítů lokálně těm nejpotřebnějším,” pokračuje Průša. V praxi by to mohlo vypadat tak, že se komunita tiskařů domluví s místním praktickým doktorem nebo zubařem a začne mu štíty dodávat. Takový systém může fungovat po celém světě. „Už nyní nás kontaktují profesionálové z některých států USA, z Velké Británie nebo Bulharska,” říká Josef Průša.



3D tisk je v komunitě tvůrců velmi oblíbený nástroj, o čemž jsme se mohli přesvědčit i na loňském festivalu Maker Faire 2019, jehož byla redakce Technet.cz partnerem. Míst, kde mohou v Česku štíty vznikat, je tak velké množství.

Pozor na hygienické podmínky

Při výrobě je nutné udržovat vysokou čistotu (či lépe sterilnost) prostředí. V Průša Research všichni pracují v rouškách a štítech, používají vlastní vyráběné dezinfekční gely a vytištěné díly ukládají v co nejkratším čase do sáčků.

Štíty využívají i na odběrném místě v Pelhřimově. Štíty se kompletují až před nasazením na hlavu.

„Výrobci musí otevřeně sdělovat, v jakých podmínkách pomůcka vznikala, a konzultovat s lékařem minimalizaci rizika. I my doporučujeme štít před použitím důkladně sterilizovat ověřeným virucidním přípravkem nebo ho po vyrobení nechat minimálně 90 hodin bez kontaktu s okolním prostředím. Bylo by tragické v dobré víře situaci zhoršit,” upozorňuje Průša.



Vzhledem k omezeným možnostem sterilizace se na ochrnaný štít oficiálně pohlíží jako na jednorázovou pomůcku.

Od „šije celé Česko“ po „tiskne celé Česko“

Kombinace zákazu vycházení bez zakrytých úst a nosu a absolutního nedostatku roušek (náústků) vyústila v jejich domácí výrobu – mnoho roky jen výjimečně používaných šicích strojů nyní jede celé dny a dobrovolníci doma vyrábí roušky pro sebe, své blízké a mnohdy i pro zdravotní personál nebo prodavačky v lékárnách či obchodech.

Rouška z 3D tiskárny od 3Dcentrum / ProLab / ČZU

V ProLabu na Technické fakultě ČZU v Praze vytvořili 3D model „high tech“ náústku, který by měl po osazení těsněním (např. gumou do oken z hobbymarketu) a filtračním materiálem (vystřiženým např. ze sáčku do vysavače) zajistit pohodlnější nošení a slušnou ochranu. Příslušné tiskové soubory a návody získáte na stránce projektu.



Mezi jednotlivými nošeními je potřeba plastové části náústku dezinfikovat lihem a samozřejmě měnit filtry. A jak připomínají samotní tvůrci – nejde o respirátor, ale lepší variantu běžné textilní roušky na krátké použití, například při nákupech.