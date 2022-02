Zkontrolujte, zda nemáte pomalejší internet, než si platíte, radí ČTÚ

Telekomunikační sítě jsou stále vytíženější a pandemické trable to významně prohloubily – mnohem víc lidí sleduje filmy a seriály na streamovacích službách (a stále častěji ve 4K rozlišení a HDR ), čím dál víc lidí hraje na konektivitu náročné herní tituly a v rámci práce či školy z domova se mnohem častěji využívají streamy, případně videokonference.

Někteří uživatelé tak mohou být zaskočeni, že ne vše funguje, jak má, i když si platí za papírově velmi rychlé připojení do sítě. S pomocí vhodných testů můžete odhalit skutečnou rychlost vašeho internetu, případně zjistit, kde je jeho úzké hrdlo.

Využít k tomu můžete například nástroj NetTest, který poskytuje Český telekomunikační úřad a který na rozdíl od konkurence nabízí i takzvané „certifikované měření“, na jehož konci dostanete PDF s protokolem, který můžete případně použít jako podklad pro reklamaci. ČTÚ v úterý zveřejnil video s návodem, jak postupovat.

Není chyba na „vašem přijímači“?

Pomalý nebo vypadávající internet nemusí být problémem na straně poskytovatele připojení, velmi často je problém na straně starého a dnes již nevyhovujícího wi-fi routeru, který si neporadí s velkým množstvím připojených zařízení a vysokými rychlostmi přenosu.

Ověříte to snadno. První měření rychlosti proveďte přes wi-fi připojení a druhé pomocí kabelu zapojeného do routeru. Je rychlost na kabelu významně vyšší než v případě bezdrátového spojení? Pak je potřeba buďto zkontroloval nastavení vašeho wi-fi routeru (například aplikací WiFi Analyzer ověřit, zda vaše síť zbytečně nekoliduje se sousedy obsazenými kanály), nebo ho vyměnit. Pomoct ve výběru by vám mohl například náš starší článek: Zlobí doma wi-fi? Vyzkoušeli jsme mesh router, nejvíc high-tech řešení.

Pokud je rychlost na wi-fi i na kabelu víceméně stejná, můžete měřit dál. Pro měření využívejte připojení kabelem, odpojte od sítě ostatní zařízení (aby vlastní komunikací nevytěžovala přípojku) a na počítači zavřete všechna ostatní okna a aplikace.

Pozor také, pokud využíváte VPN připojení do zaměstnání, školy nebo anonymizační služby – to je potřeba po dobu testu vypnout, jinak budou výsledky zkreslené.

Měříme rychlosti

Test Českého telekomunikačního úřadu naleznete na adrese nettest.cz. Základní test spustíte kliknutím na „Spustit test“.

Měření probíhá několik desítek sekund a po jeho dokončení se zobrazí podrobné výsledky.

Klíčové jsou hlavně první tři hodnoty: rychlost stahování, rychlost odesílání a doba odezvy. Rychlosti stahování a odesílání by měly víceméně odpovídat hodnotám uvedeným ve smlouvě v kolonce „běžně dostupná rychlost“. Doba odezvy by měla být co nejnižší. Zhruba pod 30 ms je perfektní a ideální i pro hraní online her. Přibližně pod 100 ms bude vše fungovat, ale hráči tím dostanou mírný „hendikep“. Nad 150–200 ms mohou začít „zadrhávat“ i některé videokonference. Hraniční hodnoty jsou orientační.

Pro zajímavost se můžete podívat i na grafy, ve kterých uvidíte, zda jsou přenosové rychlosti a doba odezvy stabilní, nebo kolísají. Na snímku je příklad velmi stabilní konektivity.

Pokud chcete výsledky použitelné pro reklamaci u poskytovatele internetového připojení, využijte na hlavní stránce odkaz na „Certifikované měření“. Při něm je po dobu devadesáti minut prováděno opakované měření a jednotlivé výsledky jsou – včetně podmínek měření a všech podrobností – zapsány do protokolu, který můžete dál použít jako podklad pro další kroky. V průběhu testu samozřejmě nevyužívejte nic, co se připojuje k internetu (včetně chytrých televizorů).

Alternativy

Nástrojů na měření rychlosti internetu je mnoho, někdy jsou i součástí her.

My rádi využíváme Fast.com, který měří rychlost proti serverům streamovací služby Netflix, což se hodí třeba v případě, že nejste spokojeni s přehráváním videa na chytrém televizoru. Měření se spustí ihned po načtení.

Populární je i test na adrese Speedtest.net, kde si můžete dokonce vybrat server, proti kterému chcete rychlost měřit. Vyzkoušet tak můžete konektivitu nejen v rámci Česka, ale i do zahraničí.

SpeedTest má i variantu v podobě aplikace pro chytré telefony a tablety. Jen pozor, s nimi měříte rychlost ovlivněnou i rychlostí vaší wi-fi sítě. Můžete jimi ale ověřit i rychlost mobilního připojení. V takovém případě dejte pozor, pokud máte nízký datový limit – při jednom měření mohou být přeneseny i stovky megabytů dat.