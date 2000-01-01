Československé státní dráhy oficiálně ukončily provoz parních lokomotiv v létě 1980, byť i pravidelné parní výkony v množství limitně se blížícím nule dojezdily až roku následujícího. Podívejme se nejen na zajímavá statistická čísla ilustrující, jak mizela pára nad našimi kolejemi, ale i na výběr ještě zajímavějších fotografií z té doby.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034253
Většina fotografií v galerii je právě z roku 1980, ale nemálo jich je i z nevelkého časového přesahu vůkol. Také by nás neměl mást slušný podíl parních lokomotiv v galerii, když v tehdejším provozu už byly tyto ve velké menšině, jak prozradí i dále uvedená čísla. Ale páru jednoduše nemůžeme z galerie diskvalifikovat, když nás právě teď zajímá. A navíc je na ní větší radost pohledět.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034264
Ovšem zdaleka ne všechny fotografie parních lokomotiv v galerii jsou z pravidelného provozu, například lokomotiva čísla 354.1217 (řady 354.1) byla v roce 1980 už několik let provozním exponátem Národního technického muzea a uvedeného roku se pohybovala po velké části republiky při zvláštních jízdách právě u příležitosti loučení s parním provozem. V takových případech se v této galerii zpravidla jedná o kvalitnější fotografie a podle více indicií jsou do velké míry identifikovatelné.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034265
Zde je naopak fotografie páry z pravidelné provozu, časově situovaná do roku 1980. Vidíme lokomotivu řady 556.0 v čele nákladního vlaku v Semonicích.
Autor: Blahoslav Hrubý, sbírka: Společnost železniční výtopna Jaroměř
Číselné údaje týkající se přepravních výkonů a dalších parametrů, které uvedeme, jsou převzaty z tehdejších Statistických ročenek Československé socialistické republiky vydávaných Státním nakladatelstvím technické literatury s roční periodicitou.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034279
Vrcholem parní trakce u ČSD byla 50. léta. Tehdy navíc vstoupily do služby naše nejvyzrálejší a nejvýkonnější parní lokomotivy. Ale v průběhu šedesátých let se už u nás konečně začaly o slovo důrazně hlásit trakce elektrická a následně i motorová (byť s motoráky na lokálkách začaly ČSD ve velkém již za první republiky), což přineslo podmínky pro ústup páry.
Autor: Blahoslav Hrubý, sbírka: Společnost železniční výtopna Jaroměř
Například tabulka výkonů lokomotivního hospodářství železnice udává za rok 1960 pro jednotlivé trakce ČSD (tzn. bez podnikových vleček) následující data tzv. lokomotivních kilometrů. Parní lokomotivy 237,7 milionů km, elektrické 29,1 milionu km, motorové 72 milionu kilometrů. Velký náskok motorové trakce oproti elektrické je dán velkým počtem lehkých motoráků na lokálkách.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_01-012390
Diametrálně odlišná čísla byla o deset let později, v roce 1970, kdy byly výkony lokomotivního hospodářství následující. Parní lokomotivy 91,7 milionu km, elektrické lokomotivy 64,2 milionu km, elektrické vozy 9,8 milionu km, motorové lokomotivy 69 milionu km a motorové vozy 61 milionu km. Zde jen dodejme, že nejvýraznější nárůst během šedesátých let dosáhly motorové lokomotivy. Právě motorové lokomotivy se na našich železnicích v té dekádě ve velkém zabydlovaly. Co se týče osobních morových vozů, tak ty ČSD hojně používaly už ve třicátých letech a nedlouho po válce začala „velkovýroba“ vozů řady M 131.1, známých Hurvínků.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034263
A během sedmdesátých let to už šlo s párou od desíti k pěti. Samozřejmě z pohledu relativního vůči trakci elektrické a motorové. Když si toto neuvědomíme, nemusejí se nám zdát absolutní čísla přepravních výkonů parní trakce a najetých kilometrů parních lokomotiv až tak zanedbatelná.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034281
Názornější obrázek pro srovnání trakcí nám poskytne graf než text s čísly pod fotografií lokomotivy, byť sebekrásnější. Hlavní graf ukazuje relativní růst výkonů nákladní železniční dopravy od roku 1950 do roku 1970, respektive od roku 1948 který začíná na úrovni 100 procent. Zajímavější pro nás jsou však kruhové grafy, které ukazují podíl jednotlivých trakcí na nákladní dopravě, vlevo je rok 1960 s více než tříčtvrtinovým podílem parní trakce a vpravo rok 1970, kde vede na plné čáře trakce elektrická, přičemž a parní spadla o větší krapet i pod motorovou.
Autor: Statistická ročenka ČSSR
A zde je podobný graf vydaný k roku 1980. Relativní vývoj výkonů je v časovém rozmezí 1960 až 1980, kdy rok 1960 je logicky posazen na úroveň 100 procent. Podíl parní trakce na železniční nákladní dopravě je však už minimální, jak vidíme v kruhovém grafu vlevo.
Autor: Statistická ročenka ČSSR
Oficiální ukončení parního provozu bylo ve znamení několikadenních oslav, konaných v Liberci v srpnu a září 1980. Byla tam uspořádána velká výstava parních lokomotiv a konaly se zvláštní jízdy parních vlaků. Ale menší připomínkové akce a zvláštní jízdy se odehrávaly i na jiných místech. Ovšem definitivní konec pravidelné služby (slovo pravidelné je zde důležité) parních lokomotiv u ČSD nastal až roku následujícího.
Autor: Falk2, CC BY-SA 3.0
A několik čísel z posledních dvou kalendářních roků, tedy samotného závěru pravidelného provozu parních lokomotiv u ČSD. V osobní dopravě najely parní lokomotivy v roce 1980 necelých 28,5 tisíce km a v roce 1981 asi jeden tisíc km, přičemž celkové nájezdy hnacích vozidel všech trakcí byly v té době více než 130 milionů km ročně. V nákladní dopravě to bylo u páry v roce 1980 něco málo přes půl milionu km a v roce 1981 asi 50 tisíc km, přičemž u všech trakcí dohromady to v té době činilo kolem 120 milionů km ročně.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034254
Když necháme páru párou, tak zajímavé je i vzájemné srovnání nákladní dopravy železniční, silniční a říční. Grafy nejsou pojaty nejlépe, ale při bližším porovnání je vše víceméně jasné. V kruhovém grafu, který platí pro rok 1981, patří do silniční dopravy i doprava závodová. Jde o to, že tam šedomodrou výseč silniční doprava představuje podíl podniku ČSAD (Československá státní automobilová doprava). Závodová doprava zahrnuje jednak samostatné dopravní podniky mimo obří ČSAD a potom podniky, jejichž hlavní činnost spadala do jiných odvětví národního hospodářství než dopravy, ale disponovaly vlastní dopravou. Co je v grafu kruhovém „silniční“, je v grafu sloupcovém „ČSAD“. Co je v grafu kruhovém „závodová“, je v grafu sloupcovém „silniční závodová doprava“. Grafy navíc nemají konzistentní ani barevné řešení.
Autor: Statistická ročenka ČSSR
Lokomotiva řady 354.1
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034257
Lokomotiva řady 422.0
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034280
Parní lokomotiva řady 477.0 zvaná Papoušek
Autor: Falk2, CC BY-SA 3.0
Lokomotiva řady 464.2 zvaná Rosnička představuje československý konstrukční vrchol v oboru parních lokomotiv. Vzhledem k plánovanému ústupu páry zůstalo pouze u dvou vyrobených kusů (prototypů, byť u lokomotiv šly i prototypy standardně do pravidelného provozu u ČSD).
Autor: Falk2, CC BY-SA 3.0
Praha Masarykovo nádraží (tehdy Praha střed), rok 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_01-012433
Motorový vůz řady M 296.2
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_01-012400
Posunovací dieselové Prasátko hýbe s elektrickou Laminátkou na obslužných kolejích bez trolejí.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_01-012397
Tato a několik následujících fotografií dokumentují nasazení lokomotiv řady 556.0 při vedení přeshraničních vlaků do rakouského pohraničního města Gmünd, přímo sousedícího s Českými Velenicemi na druhé straně státní hranice. Fotografie by měly být z roku 1979.
Autor: Michel Huhardeaux, CC BY-SA 2.0
Lokomotiva řady 556.0, zvaná Štokr, v rakouském Gmündu
Autor: Michel Huhardeaux, CC BY-SA 2.0
Štokr v čele nákladního vlaku z Českých Velenic do Gmündu, 27. září 1979
Autor: Petr Ovsenák
Štokr v čele nákladního vlaku z Českých Velenic do Gmündu, 27. září 1979
Autor: Petr Ovsenák
Štokr v čele nákladního vlaku u rakouského Gmündu
Autor: Michel Huhardeaux, CC BY-SA 2.0
Štokr v rakouském Gmündu
Autor: Michel Huhardeaux, CC BY-SA 2.0
Štokr v rakouském Gmündu
Autor: Michel Huhardeaux, CC BY-SA 2.0
Štokr v rakouském Gmündu
Autor: Michel Huhardeaux, CC BY-SA 2.0
Štokr v rakouském Gmündu, kde se setkal s východoněmeckým Delfínem.
Autor: Michel Huhardeaux, CC BY-SA 2.0
Lokomotiva řady S 489.0. Písmenem „S“ se značily elektrické lokomotivy střídavé (stejnosměrné se značily „E“).
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034230
Lokomotiva řady S 499.1
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034246
Lokomotiva řady E 426.0
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034240
Brejlovec a Malá Bobina
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034259
Úzkorozchodná motorová lokomotiva řady TU 47.0, zvaná Túčko
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034238
Úzkorozchodná motorová lokomotiva řady TU 47.0, zvaná Túčko
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034239
Trojice úzkorozchodných osobních přípojných vozů řady Btu
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_01-012401
Kolejová technika ČSD
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034249
Lokomotiva řady 354.1 míjí areál bývalé Rustonky v Libni při cestě na nádraží Praha-Těšnov, 13. června 1980.
Autor: Ivo Mahel
Elektrická lokomotiva řady E 499.1 míří se svým vlakem k pražskému hlavnímu nádraží, 24. května 1979
Autor: Miroslav Šecl
Lokomotiva řady 354.1 na Palmovce na přejezdu v Zenklově ulici vjíždí do nádraží Praha - Libeň dolní, 13. června 1980
Autor: Ivo Mahel
Lokomotiva řady 354.1 na přejezdu přes Zenklovu ulici na Palmovce, 13. června 1980
Autor: Ivo Mahel
Štokr v čele nákladního vlaku od České Kamenice po stoupající trati na Jedlovou, na konci vlaku, na postrku, mu pomáhá další Štokr. Fotografie byla pořízena 26. května 1979.
Autor: Petr Ovsenák
Sergej v čele manipulačního vlaku v zastávce Bystřička
Autor: Petr Ovsenák
Motorová lokomotiva řady 435.0 v čele osobního vlaku ve stanici Kamenický Šenov, 16. září 1979
Autor: Petr Ovsenák
Motorový vůz řady M262.0 v čele osobního vlaku ve stanici Obrataň, 12. dubna 1981
Autor: Ondřej Řepka
Lokomotiva řady 422.0 v čele osobního vlaku před vjezdem do stanice Skalsko. Snímek byl pořízen 27. června 1981.
Autor: Petr Ovsenák
Lokomotiva řady 434.2 odjíždí s osobním vlakem ze stanice Skalsko do Mladé Boleslavi. Snímek byl pořízen 27. června 1981.
Autor: Petr Ovsenák
Lokomotiva řady 354.1
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034243
Lokomotiva řady 354.1
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034245
Lokomotiva řady 354.1
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034242
Lokomotiva řady 422.0
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034244
Lokomotiva řady 556.0
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034251
Lokomotiva řady 556.0
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034262
Lokomotiva řady 556.0 zvaná Štokr
Autor: Leinwand, CC BY-SA 3.0
Lokomotiva řady 422.0 v čele zvláštního vlaku u příležitosti oslav 85 let trati Dívčice - Netolice, 29. 11. 1980
Autor: Ondřej Řepka
Výtopna s vodárnou v Netolicích, 29. 11. 1980
Autor: Ondřej Řepka
Lokomotiva řady 422.0 objíždí v Netolicích zvláštní vlak u příležitosti oslav 85 let trati Dívčice - Netolice, 29. 11. 1980
Autor: Ondřej Řepka
Štokr a Karkulka ve stanici Jaroměř, 15. 3. 1980
Autor: Blahoslav Hrubý, sbírka: Společnost železniční výtopna Jaroměř
Motorový vůz řady M 152.0 na zasněžené trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem, 21. března 1980
Autor: Ondřej Řepka
Motorový vůz řady M 152.0
Autor: Ondřej Řepka
Lokomotiva řady T448.0
Autor: Sbírka Jiřího Boháčka
Lokomotiva řady E499.0 vpředu a E669.2 za ní
Autor: Ondřej Řepka
Rychlík vedený lokomotivou řady E499.2
Autor: Ondřej Řepka
Elektrická lokomotiva řady E 669.3 v čele nákladního vlaku ve směru do Valašského Meziříčí, 26. 7. 1980.
Autor: Petr Ovsenák
Elektrická lokomotiva řady E 669.3 v čele nákladního vlaku míří do Čierné nad Tisou, 26. 7. 1980.
Autor: Petr Ovsenák
Setkání parní a motorové trakce na lokálce, rok 1980
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_01-012348
Motorový vůz řady M 131.1 zvaný Hurvínek. V letech 1948 až 1951 a 1954 až 1956 jich bylo vyrobeno celkem 549. Poslední dosloužily v pravidelné dopravě až v roce 1984, kdy už ČSD dlouhá léta používaly i novější motoráky řady M 152.0 zvané například Orchestrion. Jeden Hurvínek dostal i významnou epizodní roli ve filmu Slunce, seno, jahody.
Autor: Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0
Stanice Praha-Braník, 27. září 1968
Autor: Ondřej Řepka
Dvojice parních lokomotiv v Jihlavě, vlevo je lokomotivy řady 365.0, vpravo řady 534.0.
Autor: Ondřej Řepka
Parní lokomotiva řady 534.0 v Jihlavě, druhá polovina šedesátých let
Autor: Ondřej Řepka
Motorová lokomotiva řady T 478.1 v Jihlavě, první polovina 80. let
Autor: Jindřich Běťák, CC BY-SA 3.0
Motorová lokomotiva řady T 435.0 v Plzni, první polovina 80. let
Autor: Jindřich Běťák, CC BY-SA 3.0
Malá motorová lokomotiva řady T 334.0 v Plzni, první polovina 80. let
Autor: Jindřich Běťák, CC BY-SA 3.0
Motorová lokomotiva řady T 444.1 v čele osobního vlaku vjíždí do stanice Kolín, 20. březen 1968.
Autor: Ondřej Řepka
Nejrychlejší revizní vůz trakčního vedení u ČSD, někdejší motorový vůz M 295.0007 (dosahoval rychlosti až 130 km/h) na koleji spojky z brněnského horního na dolní nádraží, 23. 7. 1968
Autor: Ondřej Řepka, iDNES.cz
Motorová lokomotiva řady T 478.1 v čele osobního vlaku u zastávky Přímělkov
Autor: Ondřej Řepka
Motorový vůz řady M 262.0 u stanice Střelice, první polovina 80. let
Autor: Zdeněk Nantl
Motorový vůz řady M 240.0 v čele osobního vlaku ve stanici Teplá, první polovina 80. let
Autor: Petr Ovsenák