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Připomeňme si Bratislavu za totality. Naštěstí jen na starých fotografiích
Dnešní obrazový výlet do Bratislavy v době socialismu budeme směrovat především do historického centra, byť občasný úkrok stranou nás také nemine. Uvidíme místa, která poznáme na první pohled, ale i...
Když pára na kolejích dosyčela. Jak se ČSD loučily s parními vlaky
Československé státní dráhy oficiálně ukončily provoz parních lokomotiv v létě 1980, byť i pravidelné parní výkony v množství limitně se blížícím nule dojezdily až roku následujícího. Podívejme se...
Čech v sólo závodu přes Atlantik: V průlivu La Manche spím deset minut
Prvního listopadu odstartuje z francouzského Saint-Malo závod samotářů Route du Rhum. Jeho trasa povede až na karibský ostrov Guadeloupe. Letošního ročníku se zúčastní i Čech Milan Koláček se zbrusu...
Vlak, který „zmenšil“ Francii. Oranžová revoluce na kolejích začala před 45 lety
Když byl 27. září 1981 zahájen komerční provoz vysokorychlostních vlaků TGV, málokdo mohl předpokládat, v jak velký úspěch se tento francouzský projekt nakonec přetaví. Od té doby se tato tři písmena...
V prestižní soutěži astronomických snímků zabodoval i fotograf z Česka
Královská observatoř v Greenwichi vyhlásila letošní výsledky prestižní fotografické soutěže ZWO Astronomy Photographer. Mezi jedenácti oceněnými snímky se objevil i jeden od známého astrofotografa z...
KVÍZ: AI, humanoidní roboti i technologie budoucnosti. Jak dobře se v nich vyznáte?
Umělá inteligence už nepíše jen texty. Řídí roboty, pomáhá analyzovat zdravotnická data a mění programování, zatímco digitální dvojčata, blockchain nebo kvantové počítače otevírají další možnosti....
Když pára na kolejích dosyčela. Jak se ČSD loučily s parními vlaky
Československé státní dráhy oficiálně ukončily provoz parních lokomotiv v létě 1980, byť i pravidelné parní výkony v množství limitně se blížícím nule dojezdily až roku následujícího. Podívejme se...
Loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Vypustila nový typ satelitů
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, ale nakonec se podařilo podle plánu vypustit do vesmíru skupinu nových...
Luxusní vlak Blue Pullman měl konkurovat letadlům, ale daleko nedoletěl
V roce 1960 přišly britské železnice s ambiciózním řešením, které mělo přesvědčit především obchodní cestující a movitější klientelu, aby místo automobilů či nastupující vnitrostátní letecké dopravy...
Konec stáří? Možný lék proti plicní fibróze navržený AI vykazuje známky omlazení
Je lék rentosertib novým „elixírem mládí“? Umělá inteligence ho navrhla k léčbě těžkého plicního onemocnění. Během testů léku však analýzy odhalily u pacientů změny, které odpovídají snížení...
Vlak, který „zmenšil“ Francii. Oranžová revoluce na kolejích začala před 45 lety
Když byl 27. září 1981 zahájen komerční provoz vysokorychlostních vlaků TGV, málokdo mohl předpokládat, v jak velký úspěch se tento francouzský projekt nakonec přetaví. Od té doby se tato tři písmena...
Odpovědnost za systémové problémy se dnes přesouvá na jednotlivce, varuje sociolog
Stále víc lidí hledí do budoucna s obavami. Sociolog Pavel Pospěch v nové knize Osamělí hrdinové rozebírá příčiny a ukazuje, jak s tím souvisí fenomén individualismu. V rozhovoru pro magazín Víkend...
Týden inovací 2026 přiveze do Prahy humanoidní roboty i AI pro každý den
Umělá inteligence, humanoidní roboti, automatizace, zdravotní technologie i digitální transformace. Týden inovací 2026 ukáže, kam se posouvají současné inovace a jak mění byznys i každodenní život. V...
Symfonie motorů Merlin. Duxford oslavil 90. výročí Spitfiru ve velkém stylu
Druhý zářijový víkend se v anglickém Duxfordu konala velká letecká přehlídka Battle of Britain Air Show. Letos se nesla v duchu 90. výročí prvního vzletu letounu Spitfire. Zajímavá byla skupina...
Před 48 lety spadl Boeing na obytnou čtvrť San Diega. Zemřelo 144 lidí
Přesně před 48 lety se přímo nad srdcem San Diega na jihu USA srazil proudový Boeing s vrtulovým letadlem Cessna. Nehoda, která ve své době byla nejhorší na americkém území, si vyžádala životy 135...
Nevyužili výjimku z nařízení EU a vytvořili sluchátka, po kterých mnozí volali
Vyzkoušeli jsme jedny z nejzajímavějších sluchátek na trhu. Nový model zcela bezdrátových sluchátek Sennheiser totiž umožňuje uživatelskou výměnu akumulátorů jak ve sluchátkách, tak v nabíjecím...
Brněnští matematici zachytili při zatmění Slunce jevy, které trvají jen sekundy
Co všechno se může skrývat v několika sekundách úplného zatmění Slunce? Brněnští matematici a fotografové se znovu vydali za vzácným úkazem a přivezli data o koronální díře i nádherně zatočených...