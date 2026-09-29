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Když pára na kolejích dosyčela. Jak se ČSD loučily s parními vlaky

Radek Folprecht
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Lokomotiva řady 354.1 Osobní vlaky ČSD Lokomotiva řady 354.1 Lokomotiva 556.0344 v čele nákladního vlaku v Semonicích, 23. 6. 1980 Lokomotiva řady 556.0 Lokomotiva 556.043 v čele nákladního vlaku u Kuksu, 11. 4. 1979 Technika ČSD Lokomotiva řady 354.1 Lokomotiva řady 556.0 Vývoj výkonů nákladní železniční dopravy Vývoj výkonů nákladní železniční dopravy Parní lokomotiva řady 477.0 zvaná Papoušek
Československé státní dráhy oficiálně ukončily provoz parních lokomotiv v létě 1980, byť i pravidelné parní výkony v množství limitně se blížícím nule dojezdily až roku následujícího. Podívejme se nejen na zajímavá statistická čísla ilustrující, jak mizela pára nad našimi kolejemi, ale i na výběr ještě zajímavějších fotografií z té doby.

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