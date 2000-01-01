Ještě před tím, než uzrál první československý kloubový trolejbus Škoda 15 Tr, vznikl v kooperaci československo-jugoslávský typ Škoda-Sanos S 200. S jeho službou jsou spojena především města Zlín, Bratislava a jugoslávské, respektive bosenské Sarajevo. Ani celkový počet 77 vyrobených vozidel není nijak závratný. Přesto si tento trolejbus malou obrazovou vzpomínku zaslouží.
Autor: Michal Gregor, CC BY-SA 4.0
Na přelomu 70. a 80, let dolehly na provoz některých tuzemských podniků MHD kapacitní nedostatky kvůli neutuchajícímu rozmnožování počtu cestujících. Přispěla k tomu i populační exploze, připisovaná sice Husákovi, ale oddřít si to stejně museli lidé „v poli“. A co se týče MHD, tak to znamenalo především potřebu velkokapacitních dopravní prostředků. Tramvaje už byly víceméně vyřešeny, kdy Tatry T3 sice neměly přípojné vozy, ale mohly jezdit spřažené ve dvouvozových či dokonce třívozových soupravách řízených z jednoho stanoviště. V oboru autobusů k nám již pár let přicházely kloubové Ikarusy 280 z Maďarska. Největší problém byl v linkách trolejbusových, kde jsme dlouho nic vyloženě velkokapacitního neměli. První vlaštovkou, byť v hejnech malých, byl až československo-jugoslávský kloubový trolejbus Škoda-Sanos S 200.
Autor: Michal Gregor, CC BY-SA 4.0
Jak již bylo naznačeno, příchod československého typu kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr se očekával, ale zároveň se vědělo, že to nějaký čas potrvá. Pro řešení akutnější potřeby, například kvůli situace ve Zlíně (tehdy dočasně zvaném po jednom zločinci Gottwaldov), bylo rozhodnuto vyrábět nejprve kloubový trolejbus v kooperaci s některým zahraničním podnikem. Maďarský Ikarus nebyl shledán nejvhodnějším, byť sám již nějaký ten rok vyráběl trolejbusový derivát svého kloubového autobusu Ikarus 280. Přednost byla dána jugoslávskému podniku FAS 11. Oktomvri ze severomakedonského města Skopje. (foto: interiér trolejbusu Škoda-Sanos S 200)
Autor: Michal Gregor, CC BY-SA 4.0
Jugoslávský podnik FAS 11. Oktomvri vyráběl na licenčních základech autobusy značky Sanos. Jméno podniku FAS znamená Fabrika Avtobusa Skopje a čestný „přídavek“ 11. Oktomvri, česky 11. říjen, odkazuje na Makedonské povstání z druhé světové války, které vypuklo 11. října 1941. (foto: trolejbus Škoda-Sanos S 200, palubní deska a přilehlé okolí)
Autor: Michal Gregor, CC BY-SA 4.0
Karoserie trolejbusu Škoda-Sanos 200, včetně rámu a podvozkové části, byla použita z kloubového autobusu Sanos S 200 (licenční Mercedes-Benz O 317) výrobce FAS 11. Oktomvri, s patřičnou modifikací připravenou ve spolupráci se Škodou Plzeň, závod Ostrov. Instalovaná elektrická výzbroj a pomocné agregáty byly shodné s aktuálně vyráběným dvounápravovým trolejbusem Škoda 14 Tr, pro kloubový Sanos ovšem se dvěma trakčními elektromotory místo jednoho (stejně jako pro připravovaný kloubový 15 Tr). Právě koncepcí dvou hnacích náprav (druhé a třetí) byl trolejbus vhodný i pro výškově členité tratě při zhoršených adhezních podmínkách.
Autor: Michal Gregor, CC BY-SA 4.0
Trolejbusů Škoda-Sanos 200 bylo v letech 1982 až 1987 vyrobeno celkem 77 kusů. Byly určeny především pro tři hlavní destinace, 21 kusů pro bosenské město Sarajevo v tehdejší Jugoslávii, 29 kusů pro Zlín (v letech 1949 až 1989 Gottwaldov) a 20 kusů pro Bratislavu. Z tuzemských měst to byla ještě Ostrava se dvěma a Prešov se třemi Sanosy. A po jednom kuse šly na zkoušku do Bělehradu a do Moskvy.
Autor: Aktron / Wikimedia Commons
Autor: z dobového prospektu
Kloubový trolejbus Škoda-Sanos S 200
Autor: z dobového prospektu
Škoda-Sanos S 200 na ulici Gahurova, Zlín, rok 1992. Vpravo se na fotografii tyčí Baťův mrakodrap, jehož výstavba probíhala v letech 1936 až 1938 a v té době byl druhou nejvyšší budovou v Evropě. K tomuto umístěný stačila šestnáctipatrové budově výška 77,5 metru.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Škoda-Sanos S 200 v Dlouhé ulici, Zlín, rok 1992
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Škoda-Sanos S 200 v Dlouhé ulici, Zlín, rok 1992
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Kloubový trolejbus Škoda-Sanos S 200 na obálce brožury vydané u příležitosti výročí 45 let trolejbusové dopravy ve Zlíně (tehdy v Gottwalodově)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Kloubový trolejbus Škoda-Sanos S 200 v Bratislavě v roce 1993
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Do výhledu na Grasalkovičův palác nám vjel trolejbus Škoda-Sanos S 200, Bratislava, rok 1993.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Uveďme si základní technické parametry trolejbusu Škoda-Sanos S 200. Délka 18 metrů, šířka 2,5 metru, výška bez sběračů cca 3,03 metru a výška se sběrači cca 3,54 metru. Pohotovostní hmotnost 16 tun, celková hmotnost 26 tun, užitečné zatížení 10 tun. Hnací nápravy dvě (prostřední a zadní). Dva trakční elektromotory, jmenovité napětí 600 V DC, trvalý výkon jednoho motoru 100 kW, celkový výkon 200. Maximální rychlost 65 km/h, maximální stoupavost 14 % při celkové hmotnosti 26 tun.
Autor: Michal Gregor, CC BY-SA 4.0
Maximální tabulková přepravní kapacita trolejbusu Škoda-Sanos S 200 se 45 sedadly byla včetně míst k stání 150 osob (ale také se uvádělo třeba 143 osob při předpokládané hmotnosti 70 kg/osobu nebo 154 osob při 65 kg/osobu). Původní autobus FAS 200 měl celkovou přepravní kapacitu vyšší, konkrétně 200 osob (právě to se odráželo v jeho typovém čísle). Nižší přepravní kapacita trolejbusu byla dána jeho vyšší pohotovostní hmotností.
Autor: Aktron / Wikimedia Commons
Škoda-Sanos S 200, detail palubní desky
Autor: Michal Gregor, CC BY-SA 4.0
Oslava výročí 55 let trolejbusové dopravy v Pardubicích, uprostřed se skví kloubový trolejbus Škoda-Sanos S 200.
Autor: Aktron / Wikimedia Commons