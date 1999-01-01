Již několikrát jme na Technetu zmiňovali, že Československo bylo nejen velmocí tramvajovou, ale můžeme ho bez skrupulí pasovat i na velmoc trolejbusovou. A zároveň je fér dodat, že výroba těchto prostředků běží úspěšně i v současnosti. Dnes se podíváme na povedený kloubový trolejbus Škoda 15 Tr, dále na jeho modernizovanou verzi 15 TrM a na nejzajímavější amerikanizovanou verzi 15 TrSF.
Autor: Penguin9, CC BY-SA 4.0
Škoda 15 Tr se stala prvním československým kloubovým trolejbusem a zároveň i jediným. Následující typ kloubového trolejbusu Škoda 22 Tr se začal sice vyvíjet před rokem 1993, tedy před rozdělením Československa, ale vznikl až za samostatné České republiky. Nakonec i vývojový vrchol typové řady 15 Tr se už týkal období samostatné ČR. (foto: Škoda 15 Tr v Banské Bystrici, rok 1993)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Cesta k prvnímu a nakonec jedinému československému kloubovému trolejbusu Škoda 15 Tr byla relativně dlouhá. První prototypy vznikly v roce 1983, další v letech 1986 a 1987 a sériová výroba začala v roce 1988. Ostatně kvůli této dlouhé cestě přišel na svět o něco dříve v kooperaci vyráběný československo-jugoslávský kloubový trolejbus Škoda-Sanos S 200 s elektrovýzbrojí ze Škody Ostrov. (foto: Škoda 15 Tr v Teheránu)
Autor: Mondephile, CC BY-SA 3.0
Zde vidíme československo-jugoslávský trolejbus Škoda-Sanos S 200, který překlenul dlouhou cestu k trolejbusu Škoda 15 Tr. Trolejbusů Škoda-Sanos S 200 bylo v letech 1982 až 1987 vyrobeno pouhých 77 kusů, a to především pro města Sarajevo, Zlín (tehdy Gottwaldov) a Bratislava. (foto: Škoda-Sanos S 200, Bratislava, rok 1993)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbusů typové řady 15 Tr bylo vyrobeno celkem 623 kusů. Zahrnuje to následující verze (v závorce uvádíme příslušný počet kusů a období výroby): Škoda 15 Tr (469 kusů, 1988 až 1995), Škoda 15 TrM (121 kusů, 1995 až 2004) a Škoda 15 TrSF (33 kusů, 2002 až 2003). Nejprve se podíváme na základní typ 15 Tr a po něm si prohlédneme verze modernější, včetně té pro USA.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 15 Tr v Banské Bystrici, rok 1993
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Kloubový Trolejbus Škoda 15 Tr konstrukčně vycházel z klasického dvounápravového trolejbusu Škoda 14 Tr (vlastně i ke čtrnáctce byla cesta dlouhá, první prototyp v roce 1972 a sériová výroba až od roku 1981). Byla použita řada stejných a modifikovaných dílů. Montovaly se i stejné motory, ale kloubový typ 15 Tr dostal samozřejmě motory dva (jeden pro pohonu druhé nápravy a druhý pro pohon třetí nápravy), zatímco klasický 14 Tr měl motor jen jeden. Stejného typu byla i tyristorová elektrovýzbroj. (foto: Škoda 15 Tr v Hradci Králové v roce 1992)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Koncepce dvou hnacích náprav umožňovala trolejbusu Škoda 15 Tr překonávat i výškově členité tratě při zhoršených adhezních podmínkách. V porovnání s jeho starším bratříčkem 14 Tr můžeme vyzdvihnout i vyšší měrný výkon (na jednotku hmotnosti), když si uvědomíme, že kloubový 15 Tr měl dvojnásobný počet stejných motorů a odhadem pouze 1,5 násobnou hmotnost při plném obsazení. (foto: Škoda 15 Tr v Banské Bystrici, rok 1993)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trvalý výkon trakčního elektromotoru byl 100 kW, což si musíme vynásobit dvěma, když měl tento trolejbus dva takové motory. (foto: Škoda 15 Tr v Plzni, rok 1994)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Přepravní kapacita trolejbusu Škoda 15 Tr byla 145 cestujících, konkrétně 45 míst k sezení a 100 míst k stání.
Autor: MIGORMCZ, CC BY-SA 4.0
Stanoviště řidiče
Autor: MIGORMCZ, CC BY-SA 4.0
V ČR mířily dodávky trolejbusů Škoda 15 Tr do celkem devíti měst v souhrnném množství 180 kusů. Nejvíce jich šlo do Ústí nad Labem (55 kusů), Českých Budějovic (42 kusů) a pro společný trolejbusový provoz Chomutov-Jirkov (25 kusů). Na fotografii vidíme trolejbus sloužící v Ostravě.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Na Slovensku to bylo pět měst, které se podělily o celkem 99 trolejbusů Škoda 15 Tr. Nejvíce jich jezdilo v Banské Bystrici a v Prešově, a to shodně po 27 kusech. Pětici doplňovaly Bratislava s 16 kusy, Košice s 15 kusy a Žilina se 14 kusy.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Možná někoho překvapí, že relativně velký export trolejbusů Škoda 15 Tr se týkal Íránu, kam šlo 65 kusů pro Teherán. Dále to byla Ukrajina (46 kusů Kyjev a 6 kusů pro velký trolejbusový provoz Simferopol-Alušta-Jalta), Litva (po pěti kusech Vilnius a Kaunas), Lotyšsko (25 kusů Riga), Estonsko (25 kusů Tallin) a Maďarsko (11 kusů Segedín).
Autor: Badgir, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Škoda 15 Tr v Hradci Králové v roce 1992. Vidíme zanedbanou budovu tehdejší Státní spořitelny (STSP). Na řadě fotografií našich měst z kratší doby (v řádu jednotek let) po pádu komunistické diktatury je zanedbanost městských prostředí ještě přítomna, náprava zkrátka chvíli trvala.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 15 Tr v Prešově, rok 1993
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbusy Škoda 14 Tr a Škoda 15 Tr, Banská Bystrica, rok 1993
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 15 Tr v novém zbarvení, Banská Bystrica, rok 1999
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Škoda 15 Tr v íránském Teheránu
Autor: Mondephile, CC BY-SA 3.0
Škoda 15 Tr v íránském Teheránu
Autor: Mondephile, CC BY-SA 3.0
V roce 1995 přišla výrazná modernizace, jejímž výsledkem byl typ, respektive verze 15 TrM. Nová Škoda 15 TrM (“M“ jako modernizovaná) nahradila ve výrobě původní typ 15 Tr. Trolejbus získal modernější vzhled odpovídající trendům 90. let a stal se na první pohled snadno rozpoznatelným od starších sérií. Nejnápadnější změnou byla nová čela s jednodílným sklem. Významnou novinkou se pak staly elektronické informační panely na čele vozu, to bylo zcela něco jiného oproti starým malým transparentům. Nová čela byla dílem architekta Patrika Kotase. Ale těch změn bylo mnohem více, týkaly se také interiéru, jehož nové vybavení bylo vyrobeno z „šikovnějších“ materiálů, kdy zmínit musíme i nově aplikovanou protiskluzovou podlahu. A opět dodejme, že současně proběhla obdobná modernizace i u standardního typu 14 Tr za vzniku 14 TrM.
Autor: Ralf Roletschek, Free Art License
Modernizovaný typ Škoda 15 TrM se vyráběl do roku 2004 v celkovém počtu 121 kusů. Dodány byly v celkem 63 kusech do pěti měst v ČR, dále v celkovém množství 48 kusů do pěti měst na Slovensku a v deseti kusech do Rigy v Lotyšsku. Asi nebude překvapivou informací, že to byla všechno města, kde již měli trolejbusy původního typu 15 Tr. (foto: Škoda 15 TrM v Ústí nad Labem)
Autor: Zaerikk, CC BY-SA 4.0
Často se setkáme také s typovým označením Škoda 15 TrR (“R“ jako rekonstruovaná). Zde se jedná o modernizovaná provedení mimo tovární výrobu standardní modernizované verze 15 TrM. Jde o to, že od roku 1999 se modernizace postupně dočkalo několik desítek starších ojetých trolejbusů 15 Tr, kdy takové štěstí je zpravidla potkalo při generálních opravách. Ale je v tom trochu zmatek, protože někteří provozovatelé i takto rekonstruované stroje značí jako 15 TrM (v každém případě i tyto jsou započítány v uvedeném celkovém počtu 114 kusů).
Autor: CsuklosTrolibusz, CC BY-SA 4.0
Na první pohled vidíme, že i typ 15 TrR dostal čela po vzoru 15 TrM, a tedy i nový informační systém. A těch drobnějších novot byla celá řada.
Autor: CsuklosTrolibusz, CC BY-SA 4.0
Zvláštní kapitolou byly vozy 15 TrSF, jednalo se o modernizovanou a navíc náležitě upravenou verzi pro San Francisco, které hledalo moderní kloubové trolejbusy pro své náročné tratě. Montáž probíhala v ETI Baltimore, což byl společný podnik Škody a firmy AAI Baltimore.
Autor: Industrial Wales, CC BY-SA 2.0
Americké vozy se lišily vzhledem, výbavou i některými technickými detaily.
Autor: joshuadf, CC BY 2.0
Trolejbus Škoda 15 Tr v lotyšské Rize
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Kloubové trolejbusy Irisbus Citybus 18M a za ním Škoda 15TrM, Zlín, zastávka Štefánikova
Autor: Dezidor, CC BY 3.0
Škoda 15 TrR v Ostravě
Autor: CsuklosTrolibusz, CC BY-SA 4.0
Modernizovaný trolejbus ve Lvově
Autor: Anatoliy-024, CC BY-SA 3.0
Modernizovaný trolejbus Škoda 15 TrR (značený jako 15 TrM) v maďarském Segedínu
Autor: Beroesz, CC BY-SA 2.5 HU
Modernizovaný trolejbus Škoda 15 TrR (značený jako 15 TrM) v maďarském Segedínu
Autor: public domain
Modernizovaný trolejbus Škoda 15 TrR (značený jako 15 TrM) v maďarském Segedínu
Autor: public domain
Škoda 15 TrSF před tramvají, San Francisco
Autor: Elizabeth K. Joseph, CC BY 2.0
Škoda 15 TrSF, San Francisco
Autor: Steve Morgan, CC BY-SA 3.0
Modernizovaná patnáctka v Ostravě vyfotografovaná před plánovanou poslední jízdou
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
Stanoviště řidiče ostravské modernizované patnáctky před její poslední jízdou
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
Detail z interiéru ostravské modernizované patnáctky před její poslední jízdou
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
Trolejbus Škoda 15 Tr v Košicích
Autor: Honza Groh, CC BY-SA 3.0