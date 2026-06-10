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První kloubový trolejbus Škoda se vyráběl i v amerikanizované verzi v USA
KVÍZ: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD
V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na...
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
První kloubový trolejbus Škoda se vyráběl i v amerikanizované verzi v USA
Již několikrát jme na Technetu zmiňovali, že Československo bylo nejen velmocí tramvajovou, ale můžeme ho bez skrupulí pasovat i na velmoc trolejbusovou. A zároveň je fér dodat, že výroba těchto...
Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...
Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště
U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...
Umělá inteligence od Googlu měla problém. Uživatelé Gemini bojovali s výpadky
Od středy odpoledne hlásili uživatelé po celém světě, že mají problémy s vyřízením požadavků na AI chatbota Gemini od společnosti Google. Místo odpovědi na zadání se jim vracely různé chybové hlášky....
Ovce, drony a AI. Moderní péče o fotovoltaiku kombinuje vše
Nad elektrárnou létá dron sem a tam a paměťovou kartu plní stovkami fotografií jak ve viditelném, tak infračerveném spektru. Vytrénovaný model umělé inteligence všechny fotografie analyzuje a vytvoří...
Nvidia slíbila revoluci ve Windows, nový čip má být zázrak. Je tu však několik ale
Bylo to velké oznámení, ze kterého vyplývalo, že má posunout Windows do nové éry. Nový čip Nvidia RTX Spark má být jak podle svého výrobce, tak podle Microsoftu změnou, která operační systém...
Na mladoboleslavské Historical Airshow budou stíhačky Corsair i Boeing 737
V sobotu 13. června se v Mladé Boleslavi koná 15. ročník Historical Airshow. Tato tradiční akce, pořádaná s dvouletou periodicitou, se postupně etablovala mezi nejvýznamnější letecké dny v České...
Venuše a Jupiter nad Prahou. Unikátní snímek zachytil nebeské setkání
Nad západním obzorem se v těchto dnech odehrává jedno z nejkrásnějších nebeských představení roku 2026. Dvě nejjasnější planety noční oblohy, Venuše a Jupiter, se k sobě na pohled přiblížily na dosah...
První kloubový trolejbus Škoda se vyráběl i v amerikanizované verzi v USA
Již několikrát jme na Technetu zmiňovali, že Československo bylo nejen velmocí tramvajovou, ale můžeme ho bez skrupulí pasovat i na velmoc trolejbusovou. A zároveň je fér dodat, že výroba těchto...
Podívejte se, jak vám Google z věcí kolem vás stvoří unikátní herní svět
Mountain View (od zpravodaje Technet.cz) Google nám ukázal projekt Genie, který dokáže vytvořit virtuální svět z věcí, jež najdete kolem sebe. Můžete se v něm pak pohybovat nebo si hrát s objekty. I když je projekt jako součást testovacích...
Když na pilota koukají tisíce diváků, musí umět ukázat letadlo a ne sebe
Co obnáší příprava leteckého dne s účastí historických válečných letadel, ale i soudobých stíhaček? Mladá Boleslav si letos připomíná sté výročí sportovního létání. Kulatou patnáctku oslaví letos i...
Tady může trůnit vaše kočka a ještě se vám pochlubit vlastním telefonem
Vypadá to jako hybrid ždímačky prádla a míchačky betonu, ale je to jeden z mnoha produktů, kterými značka Mova cílí na majitele domácích mazlíčků.
Apple na největší akci roku představil novinky v operačních systémech a AI
Společnost Apple si na pondělní podvečer středoevropského letního času vyhradila termín pro představení nálože svých novinek. Tradičně tak zahajuje svou vývojářskou konferenci WWDC (Worldwide...
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Co jsou dva jasné body na obloze, které se nyní přibližují k sobě
Možná i vám při pohledu na oblohu večer a v noci trochu vrtá hlavou, co mohou být ty dva jasné body, které se v průběhu dní k sobě pomalu přibližují. Vypadají jako dvě hvězdy, ale není to tak.
Velká změna k lepšímu? Dřív bylo ukládání dat vidět i cítit
Za poslední čtyři dekády se způsob, jakým se uchovávají data, změnil k nepoznání. To, co se kdysi vešlo na několik disket uložených v šuplíku, dnes zabírá terabajty prostoru rozprostřeného mezi...