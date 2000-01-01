Historicky nejpočetnější kloubový autobus Ikarus 280 zná snad každý. Ve své době se tento maďarský stroj v nemalém množství exportoval i do Československa. Z tohoto autobusu přímo vycházel i kloubový trolejbus Ikarus 280T. A podobné trolejbusy potom vznikly i mimo dílny maďarského výrobce, a to konkrétně v Polsku, Rusku a Severní Koreji přestavbou ojetých harmonik daného typu.
Autor: Kemenymate, CC BY-SA 4.0
Na této fotografii vidíme kromě červeného trolejbusu Ikarus 280T v zákrytu i modrý autobus Ikarus 280, ze kterého, co se týče „neživých prvků“, konstrukčně vycházel. Mezi nimi se ještě skrývá nějaký menší trolejbus.
Autor: Fortepan / Záray Péter
Kloubový trolejbus Ikarus 280T konstrukčně vychází z autobusu Ikarus 280, což na první pohled vidíme na jejich prakticky identických karoseriích. To, co dělá trolejbus trolejbusem, tedy elektrická výzbroj, bylo použito nejprve z vyřazených sovětských trolejbusů ZiU-5, později se při výrobě většina nových vozidel osazovala modernějšími zařízeními vyvinutými a vyráběnými maďarským podnikem Ganz (GVM / Ganz Villamossági Művek). Vedle toho vznikly i prototypové „pecky“ s elektrovýzbrojí od výrobců z rozvinutých kapitalistických zemí, jako Brown-Boweri & Cie nebo Hitachi.
Autor: public domain
Byť množství autobusů a trolejbusů nelze samozřejmě v absolutních číslech porovnávat, tak jen pro zajímavost si můžeme říct, že zatímco kloubových autobusů Ikarus 280 bylo v letech 1971 až 2002 vyrobeno kolem 61 tisíc, tak kloubových trolejbusů Ikarus 280T bylo v letech 1975 až 1992 vyrobeno „jen“ 380 kusů, což ovšem mezi trolejbusy není nijak zahanbující číslo. Zde ještě můžeme uvést, že mimo Maďarsko vznikaly podobné trolejbusy z ojetých autobusů Ikarus 280, ale k tomu se ještě také vrátíme u příslušných fotografií.
Autor: Windmemories, CC BY-SA 4.0
Základní rozměry trolejbusu Ikarus 280T ve vodorovné rovině odpovídaly autobusu, ze kterého vycházel, tedy délka 16,5 metru a šířka 2,5 metru, narostl ovšem do výšky 3,46 metru. Zdědil jednoduchou a robustní stavbu, která byla vhodná pro náročný městský provoz. Samozřejmě se to týkalo i řešení třetí nápravy, která byla nuceně řiditelná (prostřednictvím mechanické vazby) na základě vzájemného natáčení předního (tažného) a zadního (taženého) článku. Slušná přepravní kapacita se ve standardní konfiguraci tabulkově skládala ze 34 míst k sezení a 110 míst k stání.
Autor: Mikovari, CC BY 3.0
V Maďarsku jezdily trolejbusy Ikarus 280T především v Budapešti. Tamní dopravní podnik Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) si jich pořídil asi 160 kusů, z toho prvních 78 mělo ještě elektrovýzbroj ZiU (jen upřesněme, že to byly všechny vyrobené trolejbusy Ikarus 280T s touto elektrovýzbrojí), následující již Ganz. Ve stopovém množství byly dodány ještě do dvou měst k sežrání, konkrétně do Debrecínu (4 kusy) a do Segedínu (5 kusů).
Autor: Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV)
Budapešťské zátiší s čističem a Ikarusem 280T
Autor: Fortepan / Prohászka Imre
Zde se v roce 1976 fotograf zatoulal na budapešťskou periferii. Kdyby nám neukázal trolejbus Ikarus 280T, který vidíme zcela vlevo, tak ho s touto fotkou z této galerie snad vyženeme.
Autor: Fortepan / Prohászka Imre
Narušenou chuť po šedi a rozbité vozovce si můžeme kvalitně spravit touto barevnou fotografií, kde vidíme řadu zajímavých věcí. Kromě dvou červených trolejbusů Ikarus 280T to jsou například tři modré autobusy, z toho dva Ikarusy 260 a jeden kloubový Ikarus 280. Pokocháme se také žlutými tramvajemi Ganz UV. Na silnici se zase někomu roztrhl pytel s žigulíky. A zmínit ještě můžeme povrchovou stanici metra při pravém okraji snímku, kde nám zrovna jeden vláček stojí.
Autor: Fortepan / Záray Péter
A zase zpět k samotnému trolejbusu. Ikarusy 280T se exportovaly pouze do Bulharska a do Východního Německa. Významnější byl export do Bulharska, kde jich šlo 151 do hlavního města Sofie a ze čtyř kousků se mohli radovat ve Vraci. (foto: Ikarus 280T v bulharské Sofii, rok 2012)
Autor: Bin im Garten, CC BY-SA 3.0
Trolejbusy Ikarus 280T v bulharské Sofii v roce 2004
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-032297, CC BY-SA 4.0
I druhý zájemce, Německá demokratická republika, mohl být se 150 objednanými trolejbusy stejně „objemným“ zákazníkem. Ale díky rozbité zdi, respektive souvisejícím politickým a hospodářským změnám, se dodávky zastavily na 55 kusech. Podělila se o ně města Výmar (20 kusů), Eberswalde (18), Hoyerswerda (12) a Postupim (5).
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Pohled z Výmaru, rok 1989. Vpravo vidíme žlutý kloubový trolejbus Ikarus 280T, nás to však táhna spíše na druhou stranu vozovky, kde je trolejbus Škoda 14Tr.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Specifickou kapitolou je absence dodávek do Sovětského svazu. Přestože šlo o největšího odběratele autobusů Ikarus, tak trolejbusy Ikarus 280T se tam z Maďarska nedodávaly. Do výroby kloubových trolejbusů na bázi autobusů Ikarus 280 se Rusové pustili sami. Využili dostupné karoserie z vyřazených autobusů a osadili je domácí elektrovýzbrojí (v tomto případě z trolejbusů ZiU-9). Výsledkem byly vozy podobné originálu, ale konstrukčně odlišné. Značí se jako SZVARZ-Ikarus (kde SVARZ znamená Sokolničeskij vagonoremontnyj zavod) a vzniklo jich více než pět desítek. Podobné přestavby, byť ne tak početné, proběhly i v Polsku (jednotky kusů) a v Severní Koreji (zde jsou správné počty těžko zjistitelné).
Autor: Artem Svetlov, CC BY 3.0
Článkový trolejbus Ikarus v Moskvě. Zde vidíme jeden „unikát“, jedná se o trolejbus „předvyrobený“ v roce 1997 v Maďarsku a dodaný k dokončení do Ruska, kde finální montáž s instalací ruské elektrovýzbroje provedl TMZ (Tušinskij mašinostrojitělnyj zavod). Jednalo se vlastně o prototypový kus tohoto plánovaného způsobu kooperační výroby nových trolejbusů pro Rusko, ale protože se mezitím vydal TMZ ke krachu, tak výsledkem celé akce byl jen ten jeden prototyp.
Autor: Artem Svetlov, CC BY 3.0
Několik málo jednotek kusů trolejbusů Ikarus si Rusové postavili i přestavbou kloubových autobusů Ikarus 283. V porovnání s Ikarusem 280 byl podobný Ikarus 283 o necelý metr a půl delší (všimněte si přidaných úzkých oken na koncích obou článků (před „harmonikou“ a za posledními dveřmi).
Autor: Artem Svetlov, CC BY 3.0
Kloubový trolejbus Ikarus 280T, hlavním objektem snímku je budapešťské východní nádraží.
Autor: Draceane, CC BY-SA 4.0
Autor: Penguin9, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Ikarus 280T (vpravo)
Autor: Windmemories, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Ikarus 280T (červené vozidlo na fotografii)
Autor: Fortepan / Záray Péter
Celkově lze Ikarus 280T hodnotit jako typ úspěšný (v Budapešti a Sofii bez výjimky).
Autor: Ikarus