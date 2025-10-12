|
Prohlédněte si první kloubové tramvaje z tramvajové velmoci Československo
Pohání Turbolet i turbočmeláka. Takto vznikal slavný čs. letecký motor M601
Patří mezi ikony československého leteckého průmyslu a jeho historie by vydala na román. Turbovrtulový motor M601, který představil řadu geniálních řešení, letos oslavil padesát let od certifikace, i...
Pokochejte se výběrem letecké techniky, která letos zazářila na Dnech NATO
Letošní Dny NATO představily – vedle armádní techniky ze sedmnácti zemí – na 70 letounů a vrtulníků. I díky letnímu počasí dorazilo v závěru září na letiště v Mošnově zhruba 150 tisíc návštěvníků....
Jak na hejno dronů? Mikrovlnný systém jich zlikvidoval padesát naráz
Drony se stávají stále větší hrozbou na bojišti, a jak poznávají evropské země, i mimo něj. Vyvíjí se tak velké úsilí, jak tuto hrozbu levně eliminovat. Cestou mohou být mikrovlnné zbraně. Jednu...
Inženýři z Googlu dělají nesmyslné klávesnice, které byste nejspíš nechtěli
Na stránkách japonského týmu se pravidelně ukazují velice podivné periferie. Je to tradice už řadu let, kdy se objevují modely bláznivé klávesnice v rámci aprílových žertíků, byť od roku 2021 se...
Železniční výsypné vozy Falls a další, které slouží k dopravě uhlí
Pro přepravu uhlí po železnici slouží i výsypné vozy řad Falls a podobných, které jsou k tomu obzvlášť vhodné. Zaměřme se na tyto pohledově nudné krabice, jejichž úloha v nákladní železniční dopravě...
Československo bylo svého času titulováno i jako tramvajová velmoc, a to díky rekordní výrobě tramvaje T3. Z legendární té trojky částečně vycházely kloubové tramvaje K1, K2 a K5, na které se zběžně...
Podobnost čistě náhodná. Lidovky psaly před 100 lety o rozvratu vlády
Před sto lety, na podzim roku 1925, se Československo chystalo k druhým parlamentním volbám ve své historii. Dosluhující koalice se rozpadala, zákony padaly pod stůl a noviny psaly o konci jedné éry....
Vyhledávač Google se mění v odpovídač. Web, jak jej známe, je v ohrožení
Google je stále synonymem pro internetový vyhledávač. Nyní i v Česku spustí takzvaný „Režim AI“, kterým se z vyhledávače promění v odpovídač. Pro mnoho lidí atraktivní rozhraní však vyvolává zatím...
Účastnil se okupace v roce 1968. Cenný transportér objevili v Moldavsku
Jde o první stroj okupačních sil srpna 1968, který se na naše území vrátil. Obrněný transportér BTR-152K objevili pracovníci VHÚ zcela náhodou ve spřáteleném muzeu v moldavském Kišiněvě. Nyní je...
Zlatý věk železnice. Nová výstava NTM ukazuje, jak koleje změnily náš svět
Národní technické muzeum v Praze představilo novou výstavu „Co stvořilo železnici, co stvořila železnice“, věnovanou období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice. Návštěvníci...
O2 má nový Smart Box za dvojí cenu. Záleží, co s ním budete dělat
O2 relativně krátce po uvedení nového Smart Boxu představuje jeho další variantu. Ta má širší využití a je to v rámci speciálního hardwaru z dílny operátora docela nezvyklá věc. Cena na splátky je...
Skvělý nápad s mikrofonem v pouzdře sluchátek pokazilo provedení
Nová sluchátka Nothing Ear 3 zaujmou především mikrofonem „Super Mic“ integrovaným v pouzdře, který můžete použít při telefonování. Jenže se při testu ukázalo, že v hlučnějších prostředích super...
Souboj na letošních Nobelových cenách. Praxe slavila vítězství nad teorií
Měli by nejslavnější vědeckou cenu získávat objevitelé teoretických principů, které nemají bezprostřední praktické využití? Anebo by si měli jezdit do Stockholmu pro šek a zlatou medaili ti, kteří...
Nobelovu cenu za chemii si letos odnáší výzkum molekulárních struktur
Po pondělní Nobelově ceně za medicínu a úterní za fyziku je ve středu na řadě vyhlášení laureátů za chemii. Královská švédská akademie věd ve středu krátce před polednem oznámila laureáty pro rok...
Pilot udělal chybu. Obyčejná odbočka vedla k nejhorší italské tragédii
Mlha a nedodržování předpisů před 24 lety zapříčinily srážku dvou letadel přímo na ranveji italského letiště Linate. V obou strojích i na zemi zemřelo 118 lidí. Nehoda je dodnes tou nejtragičtější na...
