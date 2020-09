KLM otestovalo „létající véčko“, cestující i náklad poletí v křídlech

Práce na konceptu „Flying-V“, tedy „létajícím véčku“, oznámila společnost KLM a Technická univerzita v Delftu před rokem a půl na výročním setkání členů Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA. Prvního září proběhl první letový test v poměru zmenšeného modelu.

Drak letadla je tvořen dvěma netradičně mohutnými křídly spojenými k sobě v místě, kde bývá (a u létajícího véčka i opravu je) pilotní kabina. Ve křídlech jsou umístěny sedačky cestujících i prostor pro náklad. Podle počítačových simulací má takovéto pojetí letounu výhodné aerodynamické vlastnosti a nižší hmotnost, což má snížit spotřebu paliva o 20 % oproti dnes nejúspornějšímu dopravnímu letadlu od Airbusu.

„Byli jsme velmi zvědaví na letové vlastnosti Flying-V. Design zapadá do naší iniciativy Fly Responsibly, která stojí za vším, co děláme pro zlepšení udržitelnosti naší společnosti. Chceme udržitelnou budoucnost letectví a to bez inovací nepůjde. KLM patří již mnoho let mezi tři nejudržitelnější letecké společnosti na světě v indexu udržitelnosti Dow Jones. Chceme aby tomu tak bylo i v budoucnu,“ říká Pieter Elbers, prezident a generální ředitel KLM.

Projektu se účastní více partnerů, včetně společnosti Airbus. „Letecký sektor nemůžeme udělat udržitelnějším sami, musíme to udělat společně. Spolupráce s partnery a sdílení znalostí nás všechny posouvá dále. Proto budeme koncept Flying-V dále rozvíjet se všemi partnery. Dalším krokem bude let s Flying V na udržitelné palivo,“ vysvětlil Pieter Elbers.