S Air Koryo by chtěl letět každý dobrodruh. Jediný severokorejský letecký dopravce dnes provozuje tři pravidelné mezinárodní linky. Denní počty mezinárodních letů se pohybují od nuly do šesti. Případný pravidelný vnitrostátní provoz je zahalen tajemstvím. Podívejme se, jaké letouny v barvách kuriozních Air Koryo létají, či v některých případech aspoň donedávna létaly.
Autor: Laika ac, CC BY-SA 2.0
Podobně jako o všem severokorejském, tak i informace o společnosti Air Koryo jsou mnohdy rozporuplné. Týká se to především vnitrostátních linek, aspoň trochu relevantní informace lze získat o letadlech této společnosti. Nejlépe je možné zmapovat její linky mezinárodní. Ty lze nakonec nalézt i na oficiálním webu společnosti, který ovšem působí jako dílo amatérského nadšence pro nějaký menší volnočasový spolek.
Autor: Mark Fahey, CC BY 2.0
Na začátku jsme Air Koryo klasifikovali jako kuriózní aerolinky, nejsme v tom ovšem zdaleka sami. A co je toho hodnocení příčinou? Přestože se jedná o národního leteckého dopravce a navíc jediného leteckého dopravce dané země, tak jeho roční penzum letů je menší než denní počet letů největších leteckých společností světa, což je dáno extrémní izolovaností Severní Koreje. Síť linek je velmi malá, že se příčí ji sítí nazývat. Pouhé tři mezinárodní linky vedou do Číny a do Ruska. Naprostá většina domácího obyvatelstva si může o letecké dopravě pouze nechat zdát, ale to je pro ně beztak ten nejmenší problém. A nakonec cestující ze svobodného světa bažící po dobrodružství či netradičních zážitcích, kterým se podaří navštívit Severní Koreu a letět s Air Koryo, často sami takový let označují za kuriozitu.
Autor: Mark Fahey, CC BY 2.0
Domovem společnosti Air Koryo je Mezinárodní letiště Pchjongjang, někdy také zvané Mezinárodní letiště Sunan, případně – aby se to nepletlo – Pchjongjang Sunan. Letiště leží právě v pchjongjangském obvodu Sunan, asi 20 kilometrů severně od centra samotného hlavního města Pchjongjang. Dnes už to tam vypadá zcela jinak, fotografie je z roku 2008. Starý terminál byl několik let poté zbourán a místo něho tam stojí terminál nový (ne přímo na jeho místě, ale z tohoto pohledu kus vlevo). Jinak označení mezinárodní sice vyhovuje definici, ale někomu může připadat úsměvné, když se dnes týká pouze pravidelných linek do Číny a Ruska.
Autor: (stephan), CC BY-SA 2.0
Současná aktivita společnosti je velice malá. Dříve měla více zahraničních linek, než dnes, ať už mluvíme o přelomu tisíciletí, ale především o konci studené války před rozpadem evropského Východního bloku. Ale nikdy se nejednalo o nějakého dravce na civilním nebi. Rozhodně se nedá říci, že by se hrnuly davy cestujících. Další problém přišel v roce 2006, kdy byl společnosti Air Koryo zakázán provoz v Evropské unii, a to z důvodu neplnění bezpečnostních standardů. V roce 2010 byly z tohoto zákazu vyjmuty ve dvou kusech nově pořízené letouny Tu-204 (viz foto).
Autor: Fedor Leukhin, CC BY-SA 2.0
Ukázky z letových řádů společnosti Korean Airways, respektive Air Koryo z konce 80. a z průběhu 90. let. Ke změně jména společnosti došlo v roce 1993.
Autor: Air Koryo
Část letového řádu z roku 1993 společnosti Air Koryo. V minulosti byla síť linek Air Koryo o poznání bohatší než dnes, ale ani tak to nebylo nic „světoborného“. Vidíme také, že létala i mnohem dál než dnes. Určitě jste poznali, že položka „Days“ neznamená počet dnů, ale konkrétní den v týdnu, kdy linka letí (pondělí je 1, úterý je 2 atd. V řádku Aircraft znamená TU3 typ Tu-134, TU5 typ Tu-154 a IL6 typ Il-62.
Autor: Air Koryo
Tupolev Tu-154B společnosti Air Koryo, letiště Nagoja v Japonsku, rok 2009. Vzadu vidíme transportní Hercules v barvách japonského letectva.
Autor: contri, CC BY-SA 2.0
Iljušin Il-62 společnosti Air Koryo, letiště Pchjongjang Sunan, 2008
Autor: (stephan), CC BY-SA 2.0
Nový terminál letiště Pchjongjang Sunan
Autor: Uwe Brodrecht, CC BY-SA 2.0
Od roku 1993 zavedený název společnosti Air Koryo by měl odkazovat na historické království z let 918 až 1392, což byl zlatý věk jednotného korejského státu. V této souvislosti je použití názvu Air Koryo pro severokorejskou leteckou společnost poněkud „na hlavu“.
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Tupolev Tu-134B a zásobování palubního cateringu, letiště Pchjongjang Sunan, rok 2012
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Snímek z roku 2011 z paluby Il-62M
Autor: Mark Fahey, CC BY 2.0
Častěji než občas lze z různých stran zaslechnout, že Air Koryo je nejhorší leteckou společností světa. Má to ovšem malý háček v podobě nesouhlasu některých cestujících, byť zbraň hromadného ničení v podobě pověstného zabijáckého Koryo hamburgeru z palubního cateringu neoslovila kladně ani je. Přívlastek „nejhorší“ nepřímo vychází z hodnocení webu Skytrax, který sleduje kvality jednotlivých leteckých společností a letišť. A právě Air Koryo tam ze stovek hodnocených aerolinek dostávala jako jediná pouhou jednu hvězdičku z pěti, nějakou dobu má ovšem už přidělen status nehodnocená. Ostatně hodnocení této společnosti na stejném webu, ale ze strany samotných registrovaných uživatelů, ukazuje hodnocení 6/10 (neplést s hodnocením hvězdičkami).
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Zůstaneme-li ještě u hodnocení Ai Koryo známkou 6/10 od uživatelů na Skytraxu, tak tam jsou jiné společnosti, které dosahují nižšího skóre. Zajímavé je i slovní hodnocení, když Air Koryo porovnáme třeba s Aeroflotem se stejným skóre 6/10, tak například severokorejské letušky se vyznačují slušným chováním vůči cestujícím, zatímco u letušek Aeroflotu tam je nejednou zmíněno právě chování méně slušné až arogantní.
Autor: (stephan), CC BY-SA 2.0
A konečně se již podívejme na delší sadu fotografií věnovanou přímo letadlům společnosti Air Koryo. Na fotografii z roku 2009 vidíme odzadu tři Tupolevy Tu-154B, dva Iljušiny Il-62M a jeden nákladní Iljušin Il-76TD.
Autor: Kristoferb, CC BY-SA 3.0
Páteří současné flotily (psáno v roce 2026) Air Koryo jsou dva Antonovy An-148 (viz foto), dva Tupolevy Tu-204 a k tomu ještě dva letité IIjušiny Il-62M, které jsou ovšem primárně vyhrazeny pro vládní služby. Dále jsou zpravidla ještě uváděny přežívající typy Tupolev Tu-154B (minimálně jeden v provozu plus dva odstavené), Tupolev Tu-134 (dva v provozu), Iljušin Il-18 (jeden v provozu a jeden neaktivní), Antonov An-24 (čtyři v provozu a dva odstavené) a nákladní Iljušin Il-76 (tři v provozu).
Autor: Melvin Loi, CC BY-SA 2.0
Kromě relativně nových ukrajinských An-148 a ruských Tu-204 je letadlové portfolio společnosti Air Koryo založeno na starých sovětských typech. Samozřejmě ani předtím žádné jiné neměla, mezi její rané typy patřil také Iljušin Il-14. Ale to se společnost ještě nejmenovala Air Koryo, do roku 1993 byla ve světě známa pod názvem Korean Airways.
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Interiér korejského Iljušinu Il-14
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Kokpit Iljušinu Il-14 v korejských službách
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Tupolev Tu-204 společnosti Air Koryo
Autor: IRONHIDE, CC BY-SA 2.0
Tupolev Tu-204 společnosti Air Koryo
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Letušky společnosti Air Koryo na palubě Tu-204
Autor: Clay Gilliland, CC BY-SA 2.0
Antonov An-148 po svém vyrobení na Ukrajině pro společnost Air Koryo, rok 2012
Autor: Oleg Belyakov, CC BY-SA 3.0
Kokpit An-148 pro Air Koryo
Autor: Oleg Belyakov, CC BY-SA 3.0
Kokpit An-148 v barvách Air Koryo na letišti v Macao na jihočínském pobřeží
Autor: Melvin Loi, CC BY-SA 2.0
Iljušin Il-62M společnosti Air Koryo, letiště Pchjongjang Sunan
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Iljušin Il-62M společnosti Air Koryo, Curych, 2000
Autor: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0
Kokpit Iljušinu Il-62M společnosti Air Koryo
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Iljušin Il-62M společnosti Air Koryo, používaný jako vládní letoun (s tím nakonec souvisí i absence názvu společnosti na trupu). Snímek byl pořízen v Bratislavě dne 26. března 1998.
Autor: Colin Cooke, CC BY-ND 2.0
Ještě jednou severokorejský vládní Il-62M v Bratislavě. Všimneme si jednak pro tento letoun charakteristické podvozkové ostruhy (těžiště prázdného letounu bylo totiž až za hlavními podvozkovými nohami) a hodně vzadu nás může zaujmou žlutý čmelák.
Autor: Colin Cooke, CC BY-ND 2.0
Tupolev Tu-154B společnosti Air Koryo
Autor: IRONHIDE, CC BY-SA 2.0
Tupolev Tu-154B společnosti Air Koryo
Autor: Fedor Leukhin, CC BY-SA 2.0
Tupolev Tu-134B společnosti Air Koryo na letišti v Macao na jihočínském pobřeží
Autor: Mark Tang, GFDL 1.2
Tupolev Tu-134 společnosti Air Koryo, letiště Pchjongjang Sunan
Autor: Laika ac, CC BY-SA 2.0
Iljušin Il-18 společnosti Air Koryo
Autor: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0
Především vnitrostátní lety stařičkým Iljušinem Il-18 bývají pro návštěvníky z rozvinutých zemí zážitkem dosud nezažitým
Autor: Mark Fahey, CC BY 2.0
Antonov An-24 společnosti Air Koryo. I tento typ poskytuje zážitky stejné kvality jako Il-18, zde možná ještě o krapet intenzivnějšího charakteru.
Autor: Roman Harak, CC BY-SA 2.0
Letušky jejichž revírem je paluba An-24.
Autor: Uri Tours, CC BY-SA 2.0
Nákladní Ijušin Il-76 společnosti Air Koryo
Autor: N509FZ, CC BY-SA 4.0
Letiště Hamhung Sondok
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Iljušin Il-76 a ZIL-131
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Tu-134, Hamhung Sondok
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Il-18, letiště Orang
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Il-76 společnosti Air Koryo
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Iljušin Il-18 společnosti Air Koryo
Autor: Mark Fahey, CC BY 2.0
Iljušin Il-62 společnosti Air Koryo
Autor: Mark Fahey, CC BY 2.0
Letiště Pchjongjang Sunan, rok 2010
Autor: Kristoferb, CC BY-SA 3.0
Tupolev Tu-134 společnosti Air Koryo, letiště Pchjongjang Sunan
Autor: Laika ac, CC BY-SA 2.0
Letušky společnosti Air Koryo
Autor: Mark Scott Johnson, CC BY 2.0
Pohled z letiště Samjiyon
Autor: Uri Tours, CC BY-SA 2.0
Pohled z letiště Pchjongjang Sunan
Autor: Uri Tours, CC BY-SA 2.0
Letiště Pchjongjang Sunan
Autor: Kok Leng Yeo, CC BY 2.0