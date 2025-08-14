Když sedačka rozhoduje o zážitku. Česká firma dobývá železnice od Alp po Kanadu

Do Fryčovic nevedou koleje, přesto v obci blízko Hukvald sídlí jeden z největších světových výrobců SEDAČEK DO VLAKŮ.Na malém snímku Tomáš Boruta. | foto: koláž iDNES.cz

Petr Čermák
  14:00
Do Fryčovic nevedou koleje, přesto v obci blízko Hukvald sídlí jeden z největších světových výrobců sedaček do vlaků. Při návštěvě se dozvíte, jak dobývá železnice celého světa, nebo i to, že svou pracovní dobu můžete zkušebně prosedět, píše magazín Víkend DNES.

Když jel Roger Federer naposledy vlakem, hověl si v křesle české značky Borcad. Tenisový bůh v roce 2022 natáčel pro své rodné Švýcarsko propagační video, které vychvaluje světově obdivovaný švýcarský železniční systém. A jeho součástí jsou už pár let špičkové české sedačky, které vznikají na úpatí Beskyd ve Fryčovicích.

Normované pozadí existuje, ale jeho využití má značné limity. Máme roky zkušeností, figuríny i živé lidi, naše zaměstnance, kteří v rámci pracovní doby prosedí spousty hodin na vyvíjených sedačkách.

Veronika Breuerovámarketingová specialistka, Borcad

Když sedačka rozhoduje o zážitku. Česká firma dobývá železnice od Alp po Kanadu

