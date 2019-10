Když se luxus změnil v přeplněný autobus.

xxxxxx

Po ropné krizi se méně létalo

Během osmdesátých let pokračoval nárůst letecké dopravy, ale už mírnějším tempem než dříve. Zatímco v šedesátých letech ještě minimálně 20% obyvatel USA neletělo nikdy letadlem, v polovině 80 let to už bylo méně než deset procent. V roce 1983 stála letenka z Londýna na Barbados a zpět v ekonomické třídě u British Airways 385 liber. Zdá se to přiměřené, ale v dnešních librách by to bylo 1250 liber! A to pro jednu dospělou osobu. V osmdesátých letech dále oproti dnešku byly běžné nápoje a občerstvení (včetně teplého jídla u delších letů) v cenách letenek. Navíc u mnoha linek stačilo být na letišti 25-30 minut před odletem, bezpečnostní opatření nebyla tak přísná. Wall Street Journal v roce 1980 uváděl, jak průměrná cena zpáteční vnitrostátní letenka v USA byla 593 amerických dolarů. Pro srovnání – v roce 2010 se za stejnou letenku zaplatilo 334 dolarů a to navzdory zvýšeným příplatkům za zavazadla, ekologickou daň atd. V roce 1980 byla průměrná měsíční mzda dělníka v USA kolem 1250 až 1290 dolarů. Tehdy v Československu se létalo na sníženém počtu vnitrostátních linek- z Prahy do Bratislavy, Košic, Popradu a Sliače, což byl důsledek šetření leteckým palivem. Proto byly předtím ještě koncem 70. let „uzemněny“ třímotorové Jaky-40 známé velmi vysokou spotřebou paliva. Ceny letenek i na vnitrostátních linkách logicky šly nahoru. Podle vzpomínek pamětníků stála zpáteční letenka z Prahy do Bratislavy kolem 220,-Kčs, zpáteční do Košic kolem 340,- Kčs. Z Prahy byly velmi vytížené linky do Montrealu, New Yorku, Havany, ale také do Vietnamu, odkud k nám proudili mladí Vietnamci studovat a pracovat. Zpět se mimo cestujících létalo s mopedy Babeta, jízdními koly, částečně demontovanými motorkami Jawa 350 – to vše si vozili Vietnamci domů. A ceny letenek? Zpáteční letenka z Prahy do New Yorku v letní sezóně stála dle bývalých zaměstnanců ČSA kolem 24 000,-Kčs v ekonomické třídě, v obchodní (ta byla u nás zavedena v roce 1983) už byla cena 39.500,-Kčs. Pro srovnání – barevný televizor stál kolem 13 000,-Kčs a průměrná mzda byla v roce 1985 2895,-Kčs měsíčně, ovšem většina manuálně pracujících byla ráda za 1800,- až 2000,-Kčs. Jen tři procenta obyvatel mělo měsíčně nad 5000,-Kčs...V osmdesátých letech přibývalo kožených sedaček v obchodní třídě, u dálkových letů se zvýšilo pohodlí v individuálním nastavení sedaček i v ekonomické třídě, o cca 10-15% se zvýšil prostor pro nohy a kabinová zavazadla. Na dálkových linkách létaly u ČSA hlavně Iljušiny IL-62M, na kratších Tupolevy TU-134A a TU-154M, s rekreanty k moři ještě i Iljušiny IL-18.

Devadesátky přinesly low-cost létání

Začátek 90. let a vlastně celá tato dekáda se nesla pádem „železné opony“ a nové uspořádání v Evropě se pochopitelně projevilo i v letecké dopravě. Ubylo mnoho omezení, ale také dotace státu, což bylo cítit zejména v postsovětských zemích. A mimo to se začal čím dál více objevovat nový trend v letectví – nízkonákladové aerolinky. Ty se ovšem objevovaly velmi pomalu a samozřejmě mimo naši vlast. První pokusy o levné létání a to i přes Atlantik se sice objevily už koncem 70 let, ale z mnoha důvodů tyto společnosti neuspěly. U řady společností zůstávalo občerstvení v ceně letenek, zato jeho kvalita začala jít dolů. Vyhlášenou „hrůzou“ se staly lety přes Atlantik společností Air France, kde jídlo v ekonomické třídě bylo cestujícími hodnoceno jako špatné a i porce připomínaly redukční dietu. Ovšem mnoho společností už omezovalo kouření na palubách letadel, byly i první zcela nekuřácké lety. Z novinek na palubách – objevily se telefony instalované v sedačkách některých společností (mobily byly tehdy v plenkách...) a cestující mohl sledovat filmy na více obrazovkách. Zato v ekonomické třídě se snižovaly rozteče sedaček, zejména u linek přes oceán.V naší zemi byl po sametové revoluci velký nárůst cestujících do zahraničí a i opačně. Z provozu se postupně stahovaly sovětské typy letadel a u ČSA již létala první dvojice Airbusů A310-300 na dálkových linkách. V Evropě se inspirovali v Anglii a v Irsku konceptem nízkonákladových linek americké společnosti Southwest a v roce 1995 začaly být vidět čím dál více letouny společností easyJet a Ryanair. Ceny jejich letenek kopírovaly jízdenky autobusových dopravců a při nákupu v předstihu po telefonu se dalo ještě ušetřit. Takže zpáteční letenka z Londýna do Paříže se už tehdy dala pořídit i za třetinu ceny klasických aerolinek, tedy kolem 12 až 16 liber. Narostla konkurence i na dálkových linkách a ceny letenek v ekonomické třídě klesly v průměru o cca 8-12%. S našimi ČSA jste se mohli podívat z Prahy třeba do New Yorku a zpět v letní sezóně za zhruba 21.000,-Kč, v zimní už za 13.990,-Kč. Průměrný plat dělníka u nás se tehdy (rok 1993) pohyboval kolem 3600,-Kč, tabulková průměrná mzda v ČR byla ale 5904,-Kč.

11. září 2001 změnilo i cesty letadlem

Období mezi lety 2000 až 2010 bylo z hlediska civilní letecké dopravy plné velkých změn. Největší ranou pro létání bylo pochopitelně 11.9.2001, kdy se v celém světě mnohé změnilo. Po teroristických útocích v USA začala platit daleko přísnější pravidla pro cestující: zákaz tekutin na palubu, detailní prohlídky na letištích, výkonné scannery na zavazadla a další opatření na sebe nenechala dlouho čekat. Dveře pilotních kabin letadel byly zesíleny a na palubách se objevili bezpečnostní ozbrojení agenti v civilu. To vše samozřejmě zvedalo ceny letenek. Řada amerických i evropských společností se to snažila kompenzovat zvýšeným komfortem pro cestující: nové druhy jídel, vegetariánská i veganská strava. K tomu na dálkových letech například u Boeingů 777 byly nové typy sedaček s větší šířkou i roztečemi s pohodlím pro nohy. Objevují se první obrazovky v sedačkách cestujících včetně zábavních systémů s hrami, širokou nabídkou filmů a ke konci této dekády i internetu. Pokračoval nárůst letů nízkonákladových aerolinek, které začaly létat i do Prahy. EasyJet sem poprvé přiletěl na lince z anglického Bristolu 31.3.2002, ale už v září 1999 do Prahy začaly létat GB Airways z Londýna-Stanstedu, jejich rival EasyJet je koupil na jaře 2003. Ceny letenek u nich začínaly v řádu stovek korun, což bylo u nás věcí nevídanou. Během roku 2003 definitivně dolétal legendární nadzvukový Concorde. V zimě se dalo letět z Prahy do USA (New York) už od 8.990,-Kč, i když s jedním přestupem v Evropě. Mnoho lidí se tak s „lowcosty“ poprvé dostalo na palubu dopravních letadel. Od roku 2000 naše ČSA zahájily přímý prodej letenek přes internet. V roce 2010 už byla u nás průměrná měsíční mzda 23 864,-Kč, ale stejně jako dnes na ni skoro dvě třetiny lidí nedosáhly...Novinkou se stal na dálkových linkách Airbus A380 s dvěma palubami, Boeing ale dal přednost moderním dvoumotorovým typům letadel s co nejnižšími náklady. U ČSA létaly na dálkových linkách Airbusy A310-300, na krátkých a středních Boeingy 737, ATR-42 a ATR-72, od roku 2005 postupně i Airbusy A320, 321 a A319.

Trendy dneška –dvoumotorové letouny a nízké ceny

Za posledních 10 let se toho v civilní letecké dopravě odehrálo opravdu mnoho. Jednak jsme byli svědky dalšího boje mezi výrobci letadel Boeing a Airbus, stále více se ale objevovaly konkurenční letouny výrobců Embraer a Bombardier. Pohodlí na palubách se liší společnosti od společnosti, samozřejmě „spartánské“ sedačky s minimem místa jsou většinou vlastní pro nízkonákladové aerolinky, ale tam se to dá očekávat. U nich se připlácí za zavazadla, v ceně není většinou kromě pohárku pitné vody žádné občerstvení a navíc mnohdy přistanete na malém letišti, odkud to máte třeba do Bruselu klidně i hodinu autobusem, pokud tedy neskončíte v kolonách. Na druhou stranu můžete cestovat po Evropě letecky v řádech stovek korun, letenku si koupíte i z mobilu. Jinak ale nastal soumrak čtyřmotorových letadel, Boeingy 747 mizí a první aerolinky se zbavují jejich Airbusů A380 z důvodu vysokých nákladů na provoz. Zvítězilo létání co nejvíce úspornými dvoumotorovými typy letadel s vysokým komfortem cestování. Typickým představitelem je Boeing 787 Dreamliner a nebo Airbus A350, oba s vysokým podílem uhlíkových kompozitů v konstrukci draku letadel. Začínají se objevovat první tzv. ultradlouhé linky. V nedaleké budoucnosti například společnost Qantas v rámci svého projektu Sunrise chce nejpozději od jara 2023 létat z východního pobřeží Austrálie do New Yorku a Londýna nonstop. K vyzkoušení využije dodávacích letů nových Boeingů 787-9 z amerického Seattlu s upravenou trasou, aby letěli o něco déle než 19 hodin. V současnosti je nejdelší linka provozována Singapore Airlines ze Singapuru do New Yorku s letouny Airbus A350-900ULR. Dnes se využívá moderních, lehkých sedaček pro cestující, ti mají často k dispozici ve všech třídách dotykové obrazovky se zábavním systémem, rychlým internetem a voláním za zvýhodněné ceny po světě. U low-costů jsou ceny letenek stlačeny snad na minimum, jinak nízkonákladové dálkové lety většině společností nevydržely. Proto letos na jaře ukončila činnost společnost WOW Air z Islandu, ta létala přes oceán do USA za minimální ceny. Jen budoucnost ukáže, jakému stylu cestování dají zákazníci přednost.

Lubor Obendrauf