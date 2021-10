Je nás méně než astronautek, říká kapitánka vzducholodi Zeppelin NT

Vzducholodě stále patří do kategorie letadel, kvůli kterým rozhodně stojí za to zastavit se a vzhlédnout k obloze. Konkrétně vzdušných korábů typu Zeppelin NT bylo zatím vyrobeno sedm. A zatím pouze dvě ženy mají oprávnění na jejich palubách velet. Dlouhá léta to byla dokonce žena jediná – Katharine Boardová. A my měli čest s ní letět.