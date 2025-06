Část 1/3

Není snad nic horšího, než se snažit odhadnout příčinu pádu letadla před tím, než ji stanoví příslušné vyšetřování. Čtvrteční tragédie letu Air India pochopitelně přitahuje pozornost i proto, že jde o letoun Boeing 787-8 Dreamliner, kterému v jeho historii dosud tato smutná kapitola chyběla.

Start bez klapek?

V prvních hodinách po katastrofě stroje Air India se nabízela jako možné vysvětlení pádu ztráta tahů obou motorů. Na vině by v takovém případě pravděpodobně byla buď technická závada, kontaminace paliva nebo srážka s ptákem. Jenže záběry průmyslových kamer nebo záběry z mobilních telefonů neukázaly například plameny, jiskry, dým či něco podobného, co obvykle nasátí opeřence do lopatek proudového motoru doprovází. Technická závada či problém v palivu se pro scénář selhání obou motorů zároveň jevily jako velmi nepravděpodobné. Pozornost se tak upnula nikoli na ztrátu tahu motorů, ale na ztrátu vztlaku na křídlech.

Zde byl nejprve vzpomenut možný špatný rozpočet před startem. Tedy špatné nastavení konfigurace klapek a slotů pro vzlet ve vztahu k aktuální hmotnosti letounu, délce dráhy a meteorologickým podmínkám, tedy teplotě vzduchu, směru a síle větru apod.

Zároveň zazněla domněnka, že piloti zcela zapomněli vysunout klapky do vzletové konfigurace. Jak však v řadě médií bezprostředně po tragédii vysvětloval popularizátor letectví, pilot Boeingu 777 a youtuber Captain Steve, toto je de facto nemožné. Systém velkých dopravních letadel Boeing je podle Steva navržen tak, že i kdybyste obešli dva check listy (bodové kontrolní seznamy), které kontroluje posádka před startem, letoun pozná, že hodláte odletět bez vysunutých klapek, a přístrojová deska se změní v děsivě barevný a hlučný lunapark výstražných hlášení.