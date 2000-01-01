V Rumunsku se pro východoněmecké říšské dráhy vyráběly výkonné dieselové lokomotivy řady 119, nad kterými se nejen v depech vznášel akustický smog v podobě sprostých slov. Kvůli poruchovosti získaly tyto stroje vyloženě nelichotivé přezdívky Karpatský teror a Ceaušescova pomsta. Až pozdější germanizací, tedy nehrazení některých celků německými, se podařilo technické problémy zahnat, i když ne moc daleko.
Autor: simon tunstall, CC BY 3.0
Vedle již uvedených přezdívek se lokomotivě říkalo také U-Boot, tedy ponorka. Řada nejen německých zdrojů uvádí, že to bylo kvůli řadě netradičních kruhových oken strojovny. To je ovšem poněkud podivné, protože žádná vojenská ponorka okna neměla a nemá, pokud tedy nepočítáme nové ponorky ruské Černomořské floty.
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Podívejme se, jak lokomotiva DR (Deutsche Reichsbahn) řady 119 vypadala. Uvidíme i stroje označené řadou DB (Deutsche Bahn) 219, ne kterou byly přeznačené po sjednocení obou německých národních železničních dopravců, západního (Deutsche Bundesbahn) a východního. A na závěr přijdou i modernizované stroje nové řady DB 229.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
DR 119, respektive DB 219, je dieselová lokomotiva s hydrodynamickým přenosem výkonu. Má dva třínápravové podvozky, uspořádání pojezdu C’C’. Hmotnost lokomotivy činí 100 tun.
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Na průšvihu lokomotiv DR řady 119 se podepsala nejen technologická zaostalost strojírenské výroby východního bloku a její nízká kvalita, ale i manýry centrálního řízení Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) v Moskvě.
Autor: Günther1986, CC BY-SA 3.0 DE
Za vznikem lokomotivy řady 119 stála touha východoněmeckých drah po výkonné lokomotivě pro vozbu osobních vlaků, výkonnější než byla starší univerzální lokomotiva řady 118. Od roku 1966 východoněmecké dráhy sice používaly mohutné sovětské Bubny Tajgy, které my známe jako Sergeje, ty byly ovšem pro vozbu osobních vlaků nevhodné. Jednak jim neměly osobní vlaky čím vytápět a navíc měly pro osobní vlaky zbytečně vysoký nápravový tlak, který by je třeba i diskvalifikoval z nasazení na některých vedlejších tratích s menší únosností. Vznikl tedy požadavek na výkonnou dieselovou lokomotivu s nápravovým tlakem kolem 16 tun (nelekejte se, ta veličina s hmotnostní jednotkou se běžně zve nápravovým tlakem, i když ji můžeme nazvat i hmotností na nápravu).
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Ale co se nestalo, respektive tedy stalo. Zkrátka mocipáni v Moskvě, řídící RVHP rozhodli, že soudruzi v NDR už zkrátka takto výkonné dieselové lokomotivy vyrábět nebudou. To bylo docela na hlavu postavené rozhodnutí, protože v NDR si předtím vyrobili řadu povedených výkonných dieselů řady 118, ze které nová řada 119 konstrukčně vycházela. Její výrobce se potom našel v Rumunsku.
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Už při zkouškách prvních vyrobených lokomotiv v Rumunsku se ukázalo, že to žádná sláva nebude. Prvních dvacet až třicet vyrobených kusů na tom bylo s kvalitou tak zle, že jen díky nízkému nápravovému tlaku se tyto lokomotivy hanbou nepropadly. Ale ani s dalšími moc dobré pořízení nebylo. Z původně uvažovaného výrobního objemu v první vlně 250 lokomotiv jich nakonec bylo vyrobeno jen 200, protože Němci už o další neměli zájem. A to se původně plánovalo i s pokračováním výroby v dalších sériích.
Autor: Kevin Prince, CC BY-SA 2.0
Východoněmecké dráhy s velkým vypětím dokázaly udržet provozuschopných alespoň 50 % lokomotiv řady 119. A to i díky kanibalizaci, kdy se braly náhradní díly z jiných exemplářů. Často do věčných dep odcházely dieselové motory, ale „naštěstí“ je lokomotiva měla dva. Takže šlo ze dvou lokomotiv, kdy každé odešel jeden diesel, postavit jednu lokomotivu funkční.
Autor: Phil Richards, CC BY-SA 4.0
DR-Baureihe 119
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Stav se zlepšil poté, co došlo k tzv. germanizaci lokomotiv, to je k záměně původních dílů a konstrukčních celků za východoněmecké.
Autor: Phil Richards, CC BY-SA 4.0
Zcela vlevo je lokomotiva řady 219, chcete-li původní řady 119. Následuje dvojice lokomotiv řady 118 (vyráběných v NDR), ze které řada 119 konstrukčně vycházela. Už víme, že řada 118 byla úspěšná, naproti tomu v Rumunsku vyráběné lokomotivy řady 119 byly v podstatě zhmotněním neúspěchu. A zcela vpravo se nám ještě ukazuje jeden Taigatrommel.
Autor: Der Alf, CC BY 4.0
Ponorka v malé stanici Obstfelderschmiede, která je zároveň i údolní stanicí horská železnice Oberweißbach.
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Ještě jednou Ponorka ve stanici Obstfelderschmiede
Autor: Phil Richards, CC BY-SA 4.0
Že se do Německa dodávaly i sovětské lokomotivy, známé u nás pod přezdívkou Sergej a v Německu Buben Tajgy (Taigatrommel), vidíme na této fotografii, kde je jedna taková lokomotiva na přípřeži právě zde představované Ceaušescovy pomsty.
Autor: Günther1986, CC BY-SA 3.0 DE
Lokomotiva řady 219 s osobním vlakem jede přes viadukt u Schirgiswaldu.
Autor: Günther1986, CC BY-SA 3.0 DE
Lokomotiva řady 219 v novějším zbarvení, které dostala už během služby u Deutsche Bahn.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Ne všichni na tyto lokomotivy „nadávali“, ale tak je to se vším. Byla jich však většina a lze tvrdit, že mezi těmi, kteří s nimi pracovali, měli nespokojenci větší procentuální zastoupení. I když nezapomínejme, že po provedené germanizaci se to s těmi lokomotivami zlepšilo.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
V posledním období služby byly Ponorky nasazovány i k vozbě vlaků nákladních
Autor: Phil Richards, CC BY-SA 4.0
DB-Baureihe 219
Autor: Phil Richards, CC BY-SA 4.0
Některé lokomotivy dostaly centrální třetí světlomet nad čelní okna kabiny strojvedoucího …
Autor: Phil Richards, CC BY-SA 4.0
… a některé pod čelní okna kabiny strojvedoucího. Konkrétně u prvních 115 kusů byl nahoře a pro zbytek produkce se přesunul níže. A mluvíme o obou čelech lokomotivy.
Autor: Phil Richards, CC BY-SA 4.0
V letech 1992 a 1993 bylo 20 lokomotiv kompletně přestavěno a takto modernizované stroje dostaly označení novou řadou 229.
Autor: Rolf Heinrich, Köln, CC BY-SA 4.0
Lokomotiva řady 229 s osobní patrovou soupravou
Autor: Paul Smith, CC BY 2.0
Lokomotiva řady 219 (původní řada 119) a za ní lokomotiva řady 118 v železničním muzeu v Saské Kamenici
Autor: Der Alf, CC BY 4.0