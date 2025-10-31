|
Karpatský teror alias Ceaušescovu pomstu provázela kanibalizace
Největší jaderný výbuch. Car vyděsil svět, tlaková vlna třikrát oběhla Zemi
30. říjen se do historie lidstva doslova vypálil výbuchem sovětské jaderné pumy, jejíž vývoj probíhal pod krycím názvem Ivan, ale Američané ji pojmenovali Car bomba. Připomeňme si explozi...
Rekordní trolejbusy Škoda vstoupily i na nejdelší trolejbusovou linku světa
Československo patřilo mezi největší výrobce trolejbusů. Dnes se podíváme na stěžejní typ Škoda 9 Tr, který z pohledu výrobních objemů zaujímá první místo u nás a třetí místo na světě. Mimo jiné byl...
Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze
Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před...
V Rumunsku se pro východoněmecké říšské dráhy vyráběly výkonné dieselové lokomotivy řady 119, nad kterými se nejen v depech vznášel akustický smog v podobě sprostých slov. Kvůli poruchovosti získaly...
Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8
Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...
Komáři z metra koušou lidi už aspoň 1300 let. Vědci si mysleli něco jiného
Když se Londýňané během druhé světové války schovávali před nálety do městské podzemky, stěžovali si na komáry. Vyšlo najevo, že patří k druhu, který by měl sát ptačí krev, a ne lidskou. Hmyz z...
Přes milion lidí týdně se ChatGPT svěřuje se sebevražednými úmysly
Společnost OpenAI oznámila, že více než milion uživatelů týdně s jí provozovaným chatbotem nějakým způsobem konverzuje o sebevraždě. Po nedávné žalobě, firma přichází s některými úpravami, které mají...
Když vítr dosahuje 300 km/h. Nejničivější hurikány historie
Tropické cyklony patří k nejmocnějším silám přírody. Kromě silného větru jsou pak provázeny ničivými záplavami. Některé během pár hodin zničily celé ostrovy a připravily o život desítky tisíc lidí,...
Síla hesel. Nenechte se nachytat na mýty, které kolem nich kolují
Myslíte si, že jedno heslo stačí na všechno, že hesla jsou zastaralá a že složitá kombinace znaků vás ochrání? Jde o mýty, které jsou nebezpečně zavádějící a mohou ohrozit vaši bezpečnost. Pojďme...
iPad, nebo MacBook? U novinek s čipem M5 je rozdíl jinde, než byste čekali
Notebook je na náročnější práci, tablet na lehčí práci a konzumaci obsahu – dříve celkem platná poučka se ve světle novinek Applu s čipem M5 ukázala jako zcela přežilá. V obou zařízeních jsou nové...
Hurikán a tajfun označují to samé. Přesto se nikdy nepotkají
Severní Karibik se potýká s hurikánem Melissa, který je jedním z nejsilnějších v historii. Jak tento nebezpečný jev vzniká, čím se liší od tajfunu a cyklonu a nakolik je Česko v době klimatických...
Halloweenský speciál: Kde se berou bludičky? Záhadná světla podpaluje voda
Fyzikové poodhalili tajemství jevu, který mate pocestné na celém světě. Pořád ale zbývá dost místa pro strašidelné báchorky. Ještě dlouho zbývat bude.
Euforie z republiky po 28. říjnu rychle vyprchala. Mír byl ještě daleko
Když 28. října 1918 vzniklo Československo, byl to jen začátek dobrodružného budování státu. A zatímco na západní frontě nastal v 11 hodin 11. listopadu klid, Československo muselo o své nové hranice...
POZOR VLAK: Natočili jsme pro vás světové premiéry z veletrhu TRAKO 2025
Více než sto premiér na ploše 30 000 m² a přes 23 000 návštěvníků ze 30 zemí světa, takový byl letošní ročník mezinárodního veletrhu TRAKO v polském Gdaňsku. Mezi světovými špičkami moderní...