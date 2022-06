Symbol spolehlivosti. „Švýcarák“ slaví 125 let, legendární nůž byl i na Měsíci

Bez brýlí to nepůjde. To je mi jasné okamžitě. Sestavit originální švýcarský armádní nůž zabere sotva čtvrt hodiny, ale je to se všemi těmi pidisoučástkami vskutku hodinářská práce. Vlastně i lupa by přišla celkem vhod.

Naštěstí mám po boku trpělivého rádce, jednoho z fachmanů světoznámé značky Victorinox. V návštěvnickém centru u průzračného Luzernského jezera v noblesním švýcarském městečku Brunnen, obsypaném fontánami s pitnou vodou, mě mistr nožíř vede krok za krokem. Navíc mám před očima nakreslený plánek.