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S dětmi na měsíc na venkov? Sbalili jsme parádní kancelář do jednoho batohu

Václav Nývlt

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Část naší „kanceláře v jednom batohu“ ... v jednom batohu. | foto: Technet.cz s využitím MS Copilot

Výkonný počítač, tři obrazovky, pohodlná klávesnice, myš, co funguje na každém povrchu, rychlé a bezpečné připojení k internetu, záložní zdroj energie, napájecí adaptér pro všechny a ještě k tomu výborná sluchátka. To vše jsme zabalili do jednoho batohu a vyzkoušeli, že pohodlnou a ergonomicky ucházející kancelář lze vytvořit prakticky kdekoli.

Mnoho pracovních pozic lze dnes vykonávat na dálku. Možnost být například o prázdninách s dětmi někde na venkově klidně několik týdnů v kuse tak nemusí znamenat, že si vyberete všechnu dovolenou najednou nebo budete pracovat v nouzových podmínkách.

Jako inspiraci jsme takovou sestavu vytvořili a u jednotlivých součástí vysvětlíme, na základě čeho jsme se rozhodli. Navíc jsme ji poskládali do jednoho batohu Sven 25079 od českého výrobce Topgal, abychom ukázali, jak snadno přenosný výsledek je. Ano, výsledný batoh váží sakumprásk pět a půl kilogramu. Pokud s ním však nepůjdete vysokohorskou tůru, ale jen z auta nebo od vlaku, neměla by to být překážka.

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