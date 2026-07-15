Mnoho pracovních pozic lze dnes vykonávat na dálku. Možnost být například o prázdninách s dětmi někde na venkově klidně několik týdnů v kuse tak nemusí znamenat, že si vyberete všechnu dovolenou najednou nebo budete pracovat v nouzových podmínkách.
Jako inspiraci jsme takovou sestavu vytvořili a u jednotlivých součástí vysvětlíme, na základě čeho jsme se rozhodli. Navíc jsme ji poskládali do jednoho batohu Sven 25079 od českého výrobce Topgal, abychom ukázali, jak snadno přenosný výsledek je. Ano, výsledný batoh váží sakumprásk pět a půl kilogramu. Pokud s ním však nepůjdete vysokohorskou tůru, ale jen z auta nebo od vlaku, neměla by to být překážka.