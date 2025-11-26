Po Praze je porůznu rozmístěno na tři tisíce kamer. Že jste dosud nikde žádnou neviděli? Asi nejste dost pozorní. Stačí, když při procházce hlavním městem zvednete hlavu a pořádně se zadíváte – třeba na domy nebo sloupy pouličního osvětlení. Kamery nejsou velké nebo nějak nápadné, ale určitě je uvidíte, zejména v centru. Ale narazíte na ně i v okrajových částech Prahy.
Možná jste jich víc než ve skutečnosti viděli v českých televizních kriminálkách. Přesněji řečeno jste mohli vidět, jak občas pomáhají při objasňování trestných činů.
Je i spousta banálních případů, kdy se kamery dostanou ke slovu. A někdy odhalí až naivně úsměvný pokus o podvod.