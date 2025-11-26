Praha plná kamer. Policii pomohly s vrahy na útěku, neschovají se ani piráti silnic

Po Praze je porůznu rozmístěno na tři tisíce kamer. Že jste dosud nikde žádnou neviděli? Asi nejste dost pozorní. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Daniel Pacek
  16:00
Černé auto přejíždí po mostě přes Vltavu a proplete se pražským provozem do Pařížské ulice. Tady podezřelý muž vystupuje. Celou dobu ho sledují městské kamery. Policisté by k němu mohli ihned vyslat hlídková vozidla. Zatím však nechtějí ptáčka vyplašit, je pod dohledem, tak čekají, kam povedou jeho další kroky.

Po Praze je porůznu rozmístěno na tři tisíce kamer. Že jste dosud nikde žádnou neviděli? Asi nejste dost pozorní. Stačí, když při procházce hlavním městem zvednete hlavu a pořádně se zadíváte – třeba na domy nebo sloupy pouličního osvětlení. Kamery nejsou velké nebo nějak nápadné, ale určitě je uvidíte, zejména v centru. Ale narazíte na ně i v okrajových částech Prahy.

Možná jste jich víc než ve skutečnosti viděli v českých televizních kriminálkách. Přesněji řečeno jste mohli vidět, jak občas pomáhají při objasňování trestných činů.

Je i spousta banálních případů, kdy se kamery dostanou ke slovu. A někdy odhalí až naivně úsměvný pokus o podvod.

Praha plná kamer. Policii pomohly s vrahy na útěku, neschovají se ani piráti silnic

