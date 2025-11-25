Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Radek Folprecht
Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v dosažených výsledcích žádný jiný nevyrovnal. Druhým nejúspěšnějším vrtulníkem této koncepce je Kaman K-Max, kde stojí za zmínku jeho nasazení v bezpilotní verzi v Afghánistánu v misích zásobovacích. Shrňme si stručně vrtulníky s překrývajícími se rotory.
U vrtulníků považujeme za standard jednorotorovou koncepci, to znamená stroj s jedním hlavním rotorem a pomocným rotorem vyrovnávacím (či jiným prvkem suplujícím jeho funkci). Takových vrtulníků je naprostá většina, ať už z pohledu počtu typů nebo celkového počtu vyrobených kusů.

A potom zde máme vrtulníky dvourotorové s dvojicí nosných rotorů (obecně vícerotorové, ale to už je extrém téměř neviděný). Zde se nejlépe prosadila koncepce s rotory za sebou (v tandemu), kde je bezkonkurenčně nejvýznamnějším typem Boeing CH-47 Chinook. Dále to jsou vrtulníky s rotory vedle sebe, s rotory souosými a nakonec s překrývajícími se (či prolínajícími se) rotory.

Když za druhé světové války vznikaly první operačně použitelné vrtulníky, byla to cesta hledání optimální koncepce. Snad každý fanoušek letectví zná německé typy Focke-Achgelis Fa 223 Drache s rotory vedle sebe a Flettner Fl 282 Kolibri s překrývajícími se rotory. Větší pochvalu si však zaslouží americké vrtulníky Sikorsky R-4, R-5 a R-6 klasické jednorotorové koncepce. Ještě jednou upřesněme, aby nevznikla mýlka, že se nejedná o všechny rané typy vrtulníků od toho vůbec prvního až do konce druhé světové války, ale o typy technicky vyzrálé k operační službě (aniž by se v ní nakonec musely nějak výrazněji etablovat, abychom si moc neidealizovali ty německé).

Němci a Američané nasadili vrtulníky do akce už za druhé světové války

Vrtulník s rotory vedle sebe Focke-Achgelis Fa 223 Drache

Model vrtulníku s překrývajícími se rotory Flettner Fl 282 Kolibri (Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum)

Sikorsky R-4

Sikorsky R-5

Američané za druhé světové války ukázali cestu, po které se vydat s vrtulníky

A nyní se již zaměřme na vrtulníky s překrývajícími se rotory. Jako u všech dvourotorových koncepcí se i zde samozřejmě točí rotory proti sobě, čímž se eliminují jejich gyroskopické momenty (jednorotorový vrtulník potřebuje právě kvůli tomu vyrovnávací rotor). Překrývající se rotory, to znamená jejich osy potom musí být už z principu vůči sobě v příčném směru pod malým úhlem nakloněny, aby se „neposekaly“. Ale i tak se logicky roviny otáčení rotorů prolínají, a proto musí být otáčení rotorů synchronizováno.

Podívejme se, jaké konkrétní typy takových vrtulníků byly vyrobeny. Uvidíme jednak typy stěžejní, ale i ty, které se objevily na cestě k nim, či které s nimi jinak souvisely.



