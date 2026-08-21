Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle

Aleš Vašíček
V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól ultralehkým letadlem bez mezipřistání.
Část 1/4

Let ultralehkým letadlem na severní pól skýtá nejrůznější pasti, které si laik a zpočátku ani zkušený pilot možná neuvědomí. Druhý díl našeho rozhovoru s letcem Jiřím Prušou je věnován samotnému letu, při kterém může třeba jedno špatné rozhodnutí znamenat neúspěch. Velkou zkouškou prochází nejen technika, ale především člověk. Díl první, ve kterém byla řeč o přípravách na let, o letadle samotném atd., najdete zde.

„Mysleli si, že to vzdám.“ Jak se připravuje let ultralightem na severní pól

Mraky jenom do tří tisíc stop

Meteoroložka Ine-Therese Pedersenová na Svalbardu vám poněkud sáhla do původních plánů, je to tak?
V pátek, kdy jsem chtěl letět původně já, bylo na Špicberkách krásné počasí – přesně ta past „řídíš se podle toho, kde právě jsi“. Paní Ine mi ale ukázala, že se od severu žene tlaková níže, která počasí v pátek na mé plánované trati zásadně ovlivní. O den později, v sobotu na Špicberkách naopak pršelo. Vyletěl jsem tedy do trochu nepříjemného počasí – ale po nějakých 300 kilometrech se počasí začalo lámat přesně tak, jak to Ine předpovídala.

Nandavání obleku pro přežití v ledové vodě před odletem
Předletová kontrola letadla před cestou na severní pól
Těsně před odletem na severní pól
První kry se cestou k pólu objevily až na 82. rovnoběžce
Severní pól
33 fotografií

Během letu jsem jí ještě dvakrát nebo třikrát volal přes Starlink. Ona mi řekla: „Na 86. rovnoběžce budou mraky, ale jen do 3 tisíc stop, klidně je přeleť. Potáhnou se k 88. a pak můžeš klesnout – nad pólem bude krásně.“ A ono to tak opravdu bylo. Krátkodobé předpovědi ze satelitů už jsou docela přesné, ty dlouhodobější jsou v Arktidě ale hodně nespolehlivé. Kdybych letěl jen podle svých normálních postupů, na pól bych se nedostal.

Proč pro vás bylo tak zásadní vědět, kde přesně mraky končí?
Protože jsem se snažil letět co nejníž, abych mohl filmovat. Když víte, že strop mraků je 3 tisíce stop, vystoupáte, přeletíte a zase klesnete. Když to nevíte, tak se jich bojíte a kvůli namrzání se snažíte letět pod nimi. Když ale končí až u hladiny moře, tak se právě můžete dostat do oblasti námrazy, což byla celou dobu moje hlavní obava. Když vím, že mraky končí ve 3 tisících stopách, tak je bez problému přeletím. I když mrzne, tak když jsem mimo mraky, letadlo nenamrzá.

Tři navigace a zbytečný kompas

Jak se navigovalo cestou na pól?
Měl jsem tři systémy, protože jsem tušil, že tohle bude problém. Magnetický kompas se v blízkosti geografického pólu nedá použít protože míří k pólu magnetickému, který je jinde, takže odchylka se s blížícím se zeměpisným pólem ohromně rozevírá. A navíc, čím jste víc na severu, tím víc to střelku tlačí dolů směrem k tomu magnetickému pólu, až se někde zadrhne a neukazuje vůbec nic. Takže magnetický kompas jsem vůbec nepoužíval.

Po přeletu severního pólu se mapa převrátila a jih byl na severu a sever na jihu.

Hlavní palubní navigace pracuje bohužel jen s americkým GPS – a americkému GPS se nyní nedá v některých oblastech úplně věřit, protože Rusové ho často ruší. Když jsem například letěl do Finska kolem Kaliningradu, asi hodinu mi GPS ukazovalo nesmysly. Naštěstí některé navigační aplikace, pracují se třemi až čtyřmi systémy najednou: GPS, evropské Galileo, čínský BeiDou, ruský GLONASS. Takže v telefonu jsem měl SkyDemon a na přísavce iPad s aplikací Air Navigation Pro. Tu normálně nepoužívám, je trochu nepraktická – ale jako jediná má dokreslenou mapu až na severní pól. SkyDemon končí někde na 85. rovnoběžce.

A k tomu jsem měl Garmin inReach, tracker, který každé dvě minuty vysílá aktuální polohu. Ten pracuje přes komunikační síť Iridium, jejíž družice létají přes pól, takže je tam spolehlivý. Polohy se u nás na webu Flying Revue kreslily do interaktivní mapy, takže všichni viděli, jestli letím správně. Což se mi pak na zpáteční cestě vyplatilo.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

Takto vypadalo úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 při pozorování ze Španělska.

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Díky gulášovému socialismu měli v Maďarské lidové republice i benzinky Shell

Veszprém, 1973, čerpací stanice

Shell, Agip a BP, tři jména motoristům milá, benzinky jak jarní růže květ, která by z těch tří milejší byla, nikdo nemůže rozumět. Ale nechme Erbena Erbenem a podívejme se na jednu maďarskou věc z...

Proměnil domácí zábavu na desetiletí dopředu, dnes jej skoro nikdo nepozná

Philips N1500

Nahrát si televizní pořad v nepřítomnosti a pustit si jej kdykoli, máte chuť? Dnes samozřejmost, před 55 lety sen. První kazetový videorekordér určený pro domácnosti tuto možnost přinesl a cílil na...

Medúza na Marsu? Záhadný snímek rozvířil debaty na sociálních sítích

Snímek pořízený roverem Curiosity na povrchu Marsu 20. srpna 2023.

Vypadá jako medúza nebo kamera na stativu. Záhadný objekt na povrchu Marsu vyfotografovalo vozítko Curiosity, které zkoumá povrch rudé planety od roku 2012. Mezi nadšenci pro vesmír i nezávislými...

S jakou technikou vtrhla do ČSSR v srpnu 1968 invazní vojska

Tank typové řady T-54/55 invazních vojsk stojí naproti Československému...

V noci z 20. na 21. srpna 1968 začala operace Dunaj, vojenská intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa. Jednalo se o největší vojenskou operaci v Evropě od konce druhé světové války....

21. srpna 2026

Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle

Severní pól

V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...

21. srpna 2026

Poslední šance na záchranu teleskopu NASA nevyšla. Misi zradila technika

Sonda Swift

Vesmírný teleskop Swift, který je v kosmickém prostoru téměř 22 let, se již nějakou dobu potýká s problémy, jak pomalu klesá do atmosféry Země. NASA se rozhodla, že mu na pomoc vyšle vesmírný tahač....

20. srpna 2026  10:55

Let ČSA 540 se stal nejhorší nehodou v dějinách aerolinií. Příčinu neznáme

Náraz do země celý letoun roztrhal a destrukci dovršil požár.

Sovětský Iljušin s československou posádkou při pokusu o přistání na letišti v syrském Damašku narazil do země. Tragédii jen pár kilometrů od ranveje, během níž se letoun rozpadl a začal hořet,...

20. srpna 2026

„Mysleli si, že to vzdám.“ Jak se připravuje let ultralightem na severní pól

Těsně před odletem na severní pól

Než český pilot Jiří Pruša – jako první člověk na světě – odstartoval a doletěl bez mezipřistání ze Špicberských ostrovů k severnímu pólu v ultralehkém letadle, musel rok a půl řešit něco, k čemu...

20. srpna 2026

Stejně zásadní změna, jako když lidé začali mluvit. Expert líčí, jak AI změní práci i život

Premium
„Možná nás čekají dva nejzásadnější roky lidstva,“ říká zakladatel společnosti...

Možná nás čekají dva nejzásadnější roky lidstva, říká zakladatel společnosti A1 GEN Martin Gyurák. Zkusili jsme s ním nahlédnout do algoritmických zítřků, jež zásadně zamíchají trhem. A nejen...

19. srpna 2026

Farmář se řídil radou chatbota. Chtěl hubit plevel, přišel o úrodu sezamu

ilustrační snímek

Máte špatný den? Určitě jste na tom lépe než 67letý zemědělec z čínské prefektury Čchu-čou. Zeptal se totiž velkého jazykového modelu, aniž by si ověřil odpověď. Zaplatil ztrátou úrody. I když nám...

19. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  15:06

KVÍZ: Nevadí, že nejste modelářem, po našem kvízu budete

Stíhač tanků Marder II

Modelářství, stejně jako různé jiné koníčky a vášně, má své zvláštní termíny. I když nemodelaříte, u řady z nich lze jejich význam logicky odvodit. U některých už je to však složitější. Posuďte...

vydáno 19. srpna 2026

Nová nápověda k léčbě nespavosti. Jedna látka by mohla mít důležitý vliv

Premium
ilustrační snímek

Vědci jsou na stopě novému postupu, který by mohl ovlivnit to, jak přistupujeme ke spánkovým poruchám. Mohla by s nimi pomoci molekula, jež se běžně nachází v mozku.

19. srpna 2026

Díky gulášovému socialismu měli v Maďarské lidové republice i benzinky Shell

Veszprém, 1973, čerpací stanice

Shell, Agip a BP, tři jména motoristům milá, benzinky jak jarní růže květ, která by z těch tří milejší byla, nikdo nemůže rozumět. Ale nechme Erbena Erbenem a podívejme se na jednu maďarskou věc z...

19. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Medúza na Marsu? Záhadný snímek rozvířil debaty na sociálních sítích

Snímek pořízený roverem Curiosity na povrchu Marsu 20. srpna 2023.

Vypadá jako medúza nebo kamera na stativu. Záhadný objekt na povrchu Marsu vyfotografovalo vozítko Curiosity, které zkoumá povrch rudé planety od roku 2012. Mezi nadšenci pro vesmír i nezávislými...

18. srpna 2026  14:40

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

18. srpna 2026  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.